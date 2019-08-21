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ضبط 2 طن لحوم ضأن مُنتهية الصلاحية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
لحوم - أرشيفية
لحوم - أرشيفية
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب والبيطرى والأمن الصناعي وغيرها من الجهات المعنية من ضبط 2 طن ونصف الطن من اللحوم الضأن منتهية الصلاحية، وذلك قبل طرحها للجمهور من خلال المجمعات الاستهلاكية بمختلف فروع محافظة الإسكندرية، حيث قام المسئولون عن فرع إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية بتخزين كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة "منتهية الصلاحية" واردة من الخارج بداخل عنبر مستأجر بإحدى الثلاجات الكائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل "لم يتم تسويقها قبل فترة عيد الأضحى المبارك".
بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات مؤكدة تشير إلى قيام المسئولين عن فرع إحدى شركات المجمعات الإستهلاكية بتخزين كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة "منتهية الصلاحية" واردة من الخارج بداخل عنبر
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الأحد 25 أغسطس المقبل، سيكون آخر موعد للتقدم على الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019، عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg، مشيرة قي بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوظائف المتاح التقدم لها هي: مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.
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سقوط عصابة «نشل» نسائية في الدقهلية

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ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا

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في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

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بعد غياب استمر لأكثر من عامين، يعود الشيخ ياسر برهامي للخطابة مجددا على منابر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وبتصريح رسمي، حيث أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية منح تصريح بالخطابة للشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على المنابر، وتقرر ندبه لإلقاء الخطبة على منبر مسجد الخلفاء الراشدين الكائن بمنطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، ونوهت المديرية بأن التصريح الخاص للشيخ ياسر برهامي للعمل بإلقاء الخطبة مدته شهر كامل، وهو الشهر الجاري أغسطس.
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السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية

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