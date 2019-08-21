ضبط 2 طن لحوم ضأن مُنتهية الصلاحية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

لحوم - أرشيفية

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب والبيطرى والأمن الصناعي وغيرها من الجهات المعنية من ضبط 2 طن ونصف الطن من اللحوم الضأن منتهية الصلاحية، وذلك قبل طرحها للجمهور من خلال المجمعات الاستهلاكية بمختلف فروع محافظة الإسكندرية، حيث قام المسئولون عن فرع إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية بتخزين كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة "منتهية الصلاحية" واردة من الخارج بداخل عنبر مستأجر بإحدى الثلاجات الكائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل "لم يتم تسويقها قبل فترة عيد الأضحى المبارك".

بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات مؤكدة تشير إلى قيام المسئولين عن فرع إحدى شركات المجمعات الإستهلاكية بتخزين كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة "منتهية الصلاحية" واردة من الخارج بداخل عنبر