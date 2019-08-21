مرآة آدم
علاء خالد
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
تعبيرية
لان آدم كان واحدا، قبل أن تخرج حواء من ضلعه. كانت الاختيارات قليلة من حوله، وربما معدومة. جميعها كانت أحادية، مثل مولده. استمرت هذه النظرة الأحادية، حتى بعد أن اتسع الكون من حوله، وتكاثر البشر وتوالدت وجهات النظر. لأنه المكان الأصلي الذي صاغ نفسيته، وصاغ أيضا قدسيته التى لا يد له فيها، ولكن لم يكن هناك مثال آخر للوجود والخلق، سوى هذه الوحدة الخطرة والثرية. ولكنه ظل يقاوم هذه الوحدة داخل الجموع، وأيضا ظل يحِنُّ لها كمرآة له. لقد حمل آدم وحده، ووحدته، لفترة من الزمن؛ مسئولية نجاح تجربة الوجود. وما زلنا مدينين لنجاحه، وأيضا لمقاومته المقدسة، ونحِنُّ أيضا لهذا المكان الأول الذى انتقل داخلنا، وصاغ حياة آدم قبل أن تكون له مرآة غير وحدته.
الأقدام النيئة
قبل أن يجفَّ الأسمنت، عَبَرتْ مجموعة من الأقدام فى اتجاهات شتى، لم تعرف أنها ستخلَّد عبر هذه الآثار الغائرة، فى هذا المربع الصغير من المدينة، كأقدام الأنبياء على العتبات المقدسة، عند كل سقوط للمطر تمتلئ هذه الأقدام بالمياه، كأنها تحشو ذكرى هذا العبور الهش بسيولة مقدسة.
العملات القديمة
لاحظت
الأقدام النيئة
قبل أن يجفَّ الأسمنت، عَبَرتْ مجموعة من الأقدام فى اتجاهات شتى، لم تعرف أنها ستخلَّد عبر هذه الآثار الغائرة، فى هذا المربع الصغير من المدينة، كأقدام الأنبياء على العتبات المقدسة، عند كل سقوط للمطر تمتلئ هذه الأقدام بالمياه، كأنها تحشو ذكرى هذا العبور الهش بسيولة مقدسة.
العملات القديمة
لاحظت في إحدى زياراتى لمدينة طنطا، منذ سنتين، القِدم والبلى الواضح على العملات الورقية من فئة الخمسة والعشرة، والعشرين جنيها؛ أكثر من مثيلاتها فى الإسكندرية أو القاهرة. تشعر بالورقة فى يدك كورقة ذابلة ليس لها قوام، وتتخللها خيوط بيضاء رفيعة باهتة كأنها خطوط العجز المبكر.. فى المقاهى، التاكسيات، محال الخردوات، بائعى الجرائد. تعيش النقود الورقية عدة دورات استهلاكية سريعة ومرهقة فى اليوم، تدور فى نفس المكان ومع نفس الطبقات، وسط هذه الدوائر المغلقة، تشبه دورة الحياة القصيرة للورود. نفس المصير واجههته العملات الورقية في الإسكندرية والقاهرة، خلال السنة الأخيرة. نحمل نقودا ميتة في جيوبنا.
اللغة والنسيان
أحيانا عندما أردد كلمة معينة على مسامعى أكثر من مرة، كأنى أباعد بينى وبينها أشعر بغرابتها، تنفصم بينى وبينها العلاقة، كأنها كلمة لقيطة أسمعها لأول مرة. وعندما أنساها تعود علاقتى الطبيعية، الصامتة، بها، وتحتل موقعها الطبيعى فى إحدى خانات قاموسى اللغوى. النسيان جزء أصيل من علاقتنا باللغة.
المراهق الباكي
مراهق فى نحو الرابعة عشرة، يلبس ملابس رثة، يقف فى أحد شوارع الحي الراقى أمام نهر العربات. نظر نظرة بانورامية للمشهد من حوله ثم أخذ يمثل البكاء، ويخبئ الدموع المزيفة بياقة القميص وبصوت يشبه النشيج. لم يلتفت له أحد من راكبى السيارات. ولكن اثنين من بوابى العمارات، فى هذا الحي الراقي، توقفا ليستفسرا من المراهق عن سبب بكائه فى هذه الساعة الحرجة قبل الإفطار مباشرة. ثم انضم لهما اثنان من السائرين فى الشارع. اكتملت الدائرة حول المراهق، وهنا بدأت دموع حقيقية وفيرة تنثال على خده وسط هذه اللحظة الجماعية المتعاطفة، وبدون أن يصاحبها صوت. لقد ساعده الجمهور على تأدية دوره الحقيقي بإتقان وبدون ادعاء.
الوشم
شاب في الثلاثينيات، كان واقفا بجانبي على محطة الأوتوبيس. له عضلات مفتولة. بجانب هذه العروق النافرة لمحت كلمة "بحبك"، بدون تشكيل. اقتربت منه وسألته وأنا أشير للوشم: "بتحب مين؟". بالطبع جاء في بالي قصة حب وراءه، مثل رشدى أباظة والوشم الذى حفره على صدره لتمر حنة. قال بسرعة "بَحِبْ ابني اللى مات، وده تاريخ ولادته"، وأشار للتاريخ تحت الوشم، كان مكتوبا بسن حرق أرفع قليلا (5/ 10/ 2015). تاريخ الولادة هو ما يخلد ابنه على ذراعه وليس تاريخ الوفاة. كان هذه الوشم مثل نصب تذكاري، أو قبر صغير حفره الأب على ذراعه ليكبر ابنه بداخله.
كانت أمي طيبة
دائما تتعثر بى صفة "الطيبة"، لا أفهمها، تقف فى حلقى عندما ينعتني بها أحدهم أو إحداهن. ليس رفضا أو قبولا لها. لا أفهم "الطيبة"، أرى بها مساحات قاحلة غير مثمرة من الصفات الخاملة أو غير المفعلة. أرى بها ذكاء مطويا، أو غفلة معلنة أو تسليما. هل هناك طيبة ذكية؟ أو طيبة لها وجه متسائل؟ الطيبة درجة حاز عليها صاحبها مبكرا ليس لجدارة فيه، بل لوقوعه داخل سلالة عائلية طيبة. الطيبة ليست اختيارية بل إجبارية. كانت أمى طيبة، ربما هذا النموذج أحاول أن أرفعه فى عينى، أرد له ذكاء وحساسية ونضجا لم يوف أحد حقها منها. كانوا يتعاملون معها بنوع من الغفلة والحب المفرط، أو يسمعونها بنصف أذن، لا يتوقفون كثيرا عند حديثها، لأنهم واثقون فى نيتها! هذه هى المسألة، الثقة والطيبة تلغى الإنصات، وربما الحوار أيضا. لا يتوقعون من هذا الإنسان الطيب أن تكون له مخالب، ولكنه لا يريد استخدامها. مخالبنا امتدت كزوائد نفسية لعلاقات غير متكافئة، وغير واضحة أيضا؛ مع صفاتنا.