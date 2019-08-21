فضائح الكبار| مرسيدس تتجسس على سياراتها وفولكس تعاني

تسيطر حالة من الارتباك الشديد على قطاع السيارات في مصر والعالم، خاصة بعد الفضائح المتكررة لكبار الشركات العاملة في هذا القطاع، وفي مقدمتها مرسيدس بنز وفولكس فاجن
تلاحق شركة مرسيدس بنز الألمانية فضيحتان مدويتان، الأولى بالتجسس على ملاك سياراتها الجدد، والثانية التلاعب في نسب الانبعاثات الكربونية، وبين عامي 2007 و2015 استوردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما يقرب من مليون سيارة من الشركة الألمانية فولكس فاجن، حيث كان نصيب كوريا الجنوبية 250 ألف سيارة، أما الباقي ففي الولايات المتحدة، لتخرج أمريكا بعد سبع سنوات لتقول إنها تمتلك ما يؤكد أن فولكس فاجن قد تلاعبت بنسب الانبعاثات الكربونية، مما ترتب عليه وقف الاستيراد، ولم تمض أيام قليلة حتى قامت كوريا الجنوبية بنفس الأمر، حتى اعترف أحد مسئولي الشركة.
مرسيدس تتجسس على ملاك سياراتها
أثارت شركة مرسيدس الألمانية جدلا كبيرا فيما يخص خصوصية الملاك الجدد لسياراتها، بعد اعترافها بأن سياراتها مزودة بأجهزة استشعار سرية يمكنها تحديد مواقع هذه السيارات، وتم تزويد جميع السيارات الجديدة والمستعملة التي تباع من قبل تجار مرسيدس بنز بأجهزة تتبع، حيث باعت الشركة
مرسيدس تتجسس على ملاك سياراتها
أثارت شركة مرسيدس الألمانية جدلا كبيرا فيما يخص خصوصية الملاك الجدد لسياراتها، بعد اعترافها بأن سياراتها مزودة بأجهزة استشعار سرية يمكنها تحديد مواقع هذه السيارات، وتم تزويد جميع السيارات الجديدة والمستعملة التي تباع من قبل تجار مرسيدس بنز بأجهزة تتبع، حيث باعت الشركة أكثر من 170.000 سيارة جديدة في بريطانيا وحدها في العام الماضي.
واعترفت الشركة أيضًا بمشاركة معلومات حول مالكي السيارات مع أطراف أخرى، مثل شركات الاسترداد للبحث عن السيارات واستعادتها.
وتحاول مرسيدس تبرير ذلك بأنها تقوم بتفعيل أجهزة الاستشعار في «الظروف الاستثنائية» فقط، حين يتخلف عملاء تمويل السيارات عن سداد مدفوعاتهم حتى يمكن تعقبهم، وأن أجهزة الاستشعار لا تستخدم لتتبع العملاء بشكل دائم أو الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي، على الرغم من أنها لم تؤكد المدة التي استخدمت فيها الأجهزة.
وبموجب قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإن تتبع مركبة دون علم سائقها أمر غير قانوني. ومع ذلك فإن الذين يشترون السيارات على التمويل يوقعون على شروط وأحكام طويلة، تشمل فقرة حول تفعيل أجهزة استشعار الموقع.
ويبدو أن الشركة الألمانية مرسيدس بنز على موعد آخر مع فضيحة جديدة، حيث كانت مجموعة فولكس فاجن هى ما بدأت في مواجهة الفضائح الخاصة بالغش في الانبعاثات ثم جاءت فيات كرايسلر، والآن تواجه شركة دايملر الشركة الأم لمرسيدس بنز غرامات خطيرة بسبب الانتهاكات المتعلقة بانبعاثات سياراتها الديزل.
ووفقًا لمجلة دير شبيجل الألمانية، يعتزم ممثلو الادعاء في شتوتجارت بألمانيا تغريم شركة دايملر مبلغ مليار دولار تقريبا لاستخدام برامج غش تتعلق بمحركات الديزل التي تم الإبلاغ عنها والموجودة في طرازات مرسيدس C-Class وE-Class.
وقامت هيئة المحركات الألمانية «KBA»، بالاكتشاف الذي أدى إلى استدعاء 280،000 سيارة. ويعتزم مكتب المدعي العام المطالبة بغرامة تصل إلى 5000 يورو لكل سيارة، والمبلغ الإجمالي الذي ستغرمه شركة دايملر ما بين 800 مليون يورو ومليار يورو.
ورفضت شركة صناعة السيارات التعليق، ولكن مكتب المدعي العام ذكر أن التحقيق لا يزال مستمرا واعترف بأنه لن ينتهي قبل نهاية هذا العام. ولا تعتبر ألمانيا الدولة الوحيدة التي تخضع فيها شركة دايملر للتحقيق حول محركات الديزل وبرامج الغش فيها، ففي عام 2016، طلبت وكالة حماية البيئة الأمريكية من صانع السيارات الألماني توضيح مستويات الانبعاثات في بعض طرازات الديزل.
فولكس تدفع ثمن الغش البيئي
ما زالت الشركة الألمانية فولكس فاجن تدفع ثمن غشها في معدلات الانبعاثات الكربونية، بعد اعترافها رسميا بذلك، وكان آخرها حظر وزارة البيئة الكورية الجنوبية واردات من طرازات مركبات تعمل بالبنزين من شركات أودي وبورش وفولكس فاجن، وجميعها مملوكة لفولكس فاجن، وذلك على خلفية انتهاكها القيود المفروضة على الانبعاثات.
وأعلنت الوزارة الكورية فرض غرامات على شركتي أودي فولكس فاجن كوريا وبورش كوريا، وتحيل الشركتين للادعاء من أجل إجراء مزيد من التحقيقات.
ومن المقرر أن تدفع أودي فولكس فاجن غرامة تقدر بـ6.5 مليون دولار، وبورش أكثر من مليون دولار، بحسب ما قالته الوزارة.
كما أطلق ناشطون في مجال البيئة بألمانيا حركة شعبية تحمل اسم "من دون سيارة" تهدف إلى درء أزمة مناخية ستجلب الجوع الشديد والانهيار الاجتماعي. وسد الناشطون أمس الثلاثاء طريق قطار يحمل عشرات السيارات الجديدة لشركة «فولكس فاجن» كانت في طريقها إلى مدينة فولفسبورج.
وفي 11 يونيو 2018، قررت ألمانيا سحب نحو 774 ألف سيارة من شركة دايملر كرايسلر المصنعة لسيارات مرسيدس بنز من أوروبا، بسبب «أجهزة» غير قانونية مصممة لإخفاء مستويات عالية من الانبعاثات الضارة.
نيسان تعترف
أقرت شركة نيسان اليابانية، العام الماضي، أن بيانات انبعاثات العادم واستهلاك الوقود تم «تعديلها» عمدا، مما يشكل ضربة قوية لجهود عملاق صناعة السيارات الياباني للتعافي من فضيحة التفتيش العام الماضي.
ولم تعلن الشركة عدد السيارات المتأثرة من جراء عملية الغش، والتي تم اكتشافها خلال اختبارات طوعية لكل أجزاء عمليات نيسان المنفذة، وذلك في ضوء فضيحة العام الماضي.
ما الانبعاثات؟
المقصود بانبعاثات السيارات عوادمها، فكل ما يصدر عن السيارات من غازات مُلوثة يُسمى بالانبعاثات، وذلك لأنها تنبعث من مُحرك سيارة نتيجة احتراق الوقود والبنزين داخل المُحركات، وبالطبع هذه المحركات ذات أثر سلبي على الإنسان وعلى الهواء الذي يقوم بتنفسه، وربما يكون هذا هو الضرر الوحيد من صناعة السيارات بجانب الحوادث، لكنه مقبول إلى حد ما، فلا يوجد شيء كامل مفيد إفادة كاملة، إذ لا بد من خللٍ ما يُعرقل الأمر، وهذا ما تفعله انبعاثات السيارات بكل بساطة، إذ جعلت شركات صناعة السيارات في جحيم بسبب نسبها التي تختلف من سيارة إلى أخرى.