فضائح الكبار| مرسيدس تتجسس على سياراتها وفولكس تعاني

تسيطر حالة من الارتباك الشديد على قطاع السيارات في مصر والعالم، خاصة بعد الفضائح المتكررة لكبار الشركات العاملة في هذا القطاع، وفي مقدمتها مرسيدس بنز وفولكس فاجن

تحرير:كريم ربيع ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

التلاعب الانبعاثات أزمة تواجه كبار صناع السيارات

تلاحق شركة مرسيدس بنز الألمانية فضيحتان مدويتان، الأولى بالتجسس على ملاك سياراتها الجدد، والثانية التلاعب في نسب الانبعاثات الكربونية، وبين عامي 2007 و2015 استوردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما يقرب من مليون سيارة من الشركة الألمانية فولكس فاجن، حيث كان نصيب كوريا الجنوبية 250 ألف سيارة، أما الباقي ففي الولايات المتحدة، لتخرج أمريكا بعد سبع سنوات لتقول إنها تمتلك ما يؤكد أن فولكس فاجن قد تلاعبت بنسب الانبعاثات الكربونية، مما ترتب عليه وقف الاستيراد، ولم تمض أيام قليلة حتى قامت كوريا الجنوبية بنفس الأمر، حتى اعترف أحد مسئولي الشركة.

مرسيدس تتجسس على ملاك سياراتها أثارت شركة مرسيدس الألمانية جدلا كبيرا فيما يخص خصوصية الملاك الجدد لسياراتها، بعد اعترافها بأن سياراتها مزودة بأجهزة استشعار سرية يمكنها تحديد مواقع هذه السيارات، وتم تزويد جميع السيارات الجديدة والمستعملة التي تباع من قبل تجار مرسيدس بنز بأجهزة تتبع، حيث باعت الشركة