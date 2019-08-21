ماذا يحدث في سوق الذهب ومستقبل أسعاره؟

سوق الذهب المحلى يعانى من حالة الترقب الشديد نظرا لتغير السعر بين ساعة وأخرى بين ارتفاع وانخفاض، خاصة بعد موجة الارتفاع التاريخية التى أصابته مع مطلع الشهر الجاري
بعد تحطيم السعر العالمى لأوقية الذهب حاجزها التاريخى وكسرها الـ 1500 دولار انطلقت أسعار الذهب مرتفعة إلى حيث المجهول ليتجاوز عيار 21 الـ 700 جنيه فى ارتفاعه التاريخي الأول ولأن السوق المحلى مجرد انعكاس للداخلى فقد توجهت الأنظار نحو مستقبل تجارة الذهب فى ظل هذا الارتفاع الذى جعل من موسم عيد الأضحى، الأقلَّ فى مبيعاته تاريخيا لتخوف المواطنين من الشراء بعد تسجيل تلك الأرقام القياسية، وهو ما اعتبره التجار بابا جديدا وقد يكون أخيرا فى سلسلة أبواب الركود المحلى.
مع قرب الإغلاق.. الوضع السوقي للذهب مستقر
وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية قال إن أسعار الذهب تقترب من الاستقرار مع ختام التعاملات فى الأسبوع الجاري مستبعدا حدوث أي ارتفاع خلال اليومين الجاريين وحتى غلق أبواب العمل بالبورصات العالمية.
وأضاف وصفى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الذهب
مع قرب الإغلاق.. الوضع السوقي للذهب مستقر
وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية قال إن أسعار الذهب تقترب من الاستقرار مع ختام التعاملات فى الأسبوع الجاري مستبعدا حدوث أي ارتفاع خلال اليومين الجاريين وحتى غلق أبواب العمل بالبورصات العالمية.
وأضاف وصفى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الذهب غير مستقر منذ بداية الشهر الجاري وقد حقق ارتفاعا تاريخيا ولكنه سيتحرك نحو الاستقرار عند الحد الأخير ولن تكون هناك أية ارتفاعات كبيرة مرتقبة فى السوق المحلى والعالمى خلال الأسبوع القادم وتنحصر التوقعات بين الاستقرار والانخفاض الطفيف.
ولفت رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هناك مجموعة من العوامل العالمية الكبيرة التي أوصلت الذهب إلى هذه الأسعار منها الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والمشكلات الأخيرة التى أحدثتها إيران فى المنطقة، وظهور الأرجنتين على حافة الإفلاس وكلها أسباب ليست مضطربة ولكن ستأخذ بعض الوقت فى هدوئها مما يجعل عودة الذهب إلى ما كان عليه أمرا يحتاج إلى بعض الوقت.
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يذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ارتفع ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 238 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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حد ارتفاع الذهب وانخفاضه لن يزيد على 5 جنيهات الأسبوع المقبل،
نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن توقع مسار الأسعار يصعب جدا فى الآونة الأخيرة، لأن المستثمرين يعتبرون الذهب ملاذا آمنا فى ظل توتر الأوضاع الاقتصادية العالمية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للدولار فيلجأ الجميع للمضاربة فى الذهب ويتم سحب كميات كبيرة منه وهو ما يحدث ارتفاعا ثم تطرح هذه الكميات التى تقدر بالأطنان مرة أخرى فتنخفض الأسعار، وهذا الأمر مرهون بأمزجة المضاربين والمناخ الاقتصادي العالمى، مما يجعل توقع الأسعار أمرا صعبا إلا أن المؤكد هو عدم وجود ارتفاع كبير قادم.
وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الحركة داخل إطار الـ5 جنيهات ما بين الارتفاع والانخفاض فلن يزيد المعدل على ذلك طوال الأسبوع المقبل.
يذكر أن الذهب سجل فى تعاملاته المسائية اليوم نحو 695 جنيها لجرام الذهب عيار 21، بينما سجل عيار 24 نحو 795 جنيها للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 596 جنيها للجرام واستقر سعر الجنيه الذهب عند 5505 جنيهات، وسجل السعر العالمى للأوقية 1506 دولارات.
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ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.