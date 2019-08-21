ماذا يحدث في سوق الذهب ومستقبل أسعاره؟

سوق الذهب المحلى يعانى من حالة الترقب الشديد نظرا لتغير السعر بين ساعة وأخرى بين ارتفاع وانخفاض، خاصة بعد موجة الارتفاع التاريخية التى أصابته مع مطلع الشهر الجاري

تحرير:أسماء فتحى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

الذهب

بعد تحطيم السعر العالمى لأوقية الذهب حاجزها التاريخى وكسرها الـ 1500 دولار انطلقت أسعار الذهب مرتفعة إلى حيث المجهول ليتجاوز عيار 21 الـ 700 جنيه فى ارتفاعه التاريخي الأول ولأن السوق المحلى مجرد انعكاس للداخلى فقد توجهت الأنظار نحو مستقبل تجارة الذهب فى ظل هذا الارتفاع الذى جعل من موسم عيد الأضحى، الأقلَّ فى مبيعاته تاريخيا لتخوف المواطنين من الشراء بعد تسجيل تلك الأرقام القياسية، وهو ما اعتبره التجار بابا جديدا وقد يكون أخيرا فى سلسلة أبواب الركود المحلى.

مع قرب الإغلاق.. الوضع السوقي للذهب مستقر وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية قال إن أسعار الذهب تقترب من الاستقرار مع ختام التعاملات فى الأسبوع الجاري مستبعدا حدوث أي ارتفاع خلال اليومين الجاريين وحتى غلق أبواب العمل بالبورصات العالمية. وأضاف وصفى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الذهب