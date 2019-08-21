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ماذا يحدث في سوق الذهب ومستقبل أسعاره؟

سوق الذهب المحلى يعانى من حالة الترقب الشديد نظرا لتغير السعر بين ساعة وأخرى بين ارتفاع وانخفاض، خاصة بعد موجة الارتفاع التاريخية التى أصابته مع مطلع الشهر الجاري
تحرير:أسماء فتحى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
الذهب
الذهب
بعد تحطيم السعر العالمى لأوقية الذهب حاجزها التاريخى وكسرها الـ 1500 دولار انطلقت أسعار الذهب مرتفعة إلى حيث المجهول ليتجاوز عيار 21 الـ 700 جنيه فى ارتفاعه التاريخي الأول ولأن السوق المحلى مجرد انعكاس للداخلى فقد توجهت الأنظار نحو مستقبل تجارة الذهب فى ظل هذا الارتفاع الذى جعل من موسم عيد الأضحى، الأقلَّ فى مبيعاته تاريخيا لتخوف المواطنين من الشراء بعد تسجيل تلك الأرقام القياسية، وهو ما اعتبره التجار بابا جديدا وقد يكون أخيرا فى سلسلة أبواب الركود المحلى.
مع قرب الإغلاق.. الوضع السوقي للذهب مستقر وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية قال إن أسعار الذهب تقترب من الاستقرار مع ختام التعاملات فى الأسبوع الجاري مستبعدا حدوث أي ارتفاع خلال اليومين الجاريين وحتى غلق أبواب العمل بالبورصات العالمية. وأضاف وصفى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الذهب
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وكالة-بلومبرج

بلومبرج: الاقتصاد المصرى الأسرع نموا فى الشرق الأوسط

أكدت وكالة (بلومبرج) أن الاقتصاد المصرى أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولى، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم فى جعل مصر وجهة محببة لمستثمرى السندات الذين يبحثون عن عائد، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة فى مصر سواء كان بالأداء الجيد للجنيه أو تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى فى نحو أربعة أعوام، يعزز احتمالات خفض الفائدة للمرة الأولى فى نحو 6 أشهر خلال اجتماع السياسة المالية للبنك المركزى المرتقب غدا الخميس.
اختيار-الملابس

مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
الاسمنت (4)

بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

هل تحتاج مصر إلى إصلاحات أخرى للحفاظ على معدل النمو؟

أكد تقرير صادر من معهد التمويل الدولي قوة الاقتصاد المصري ومرونته بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأضاف التقرير أن حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نموه يحتاج إلى إصلاحات إضافية، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
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سبائك ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم تأثرا بالتراجع الذى حدث للسعر العالمى فى معاملاته الصباحية ليسجل سعر الأوقية نحو 1501 بتراجع قدر بنحو 12 دولارا عالميا، بينما انخفض محليا بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد و48 جنيها فى الجنيه الذهب دون وجود أي توقعات بشأن مسار أسعاره بفضل الحراك العالمي للبورصة من سحب وطرح لأطنان الذهب وفقا لغرفة القاهرة التجارية. ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
سبائك الذهب

سعر غالٍ ومصنعية بالمزاج.. من ينظم سوق الذهب في مصر؟

عدد من الأسباب العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق العالمي والمحلي خلال الأسبوعين الماضيين، منها الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والمشكلات الأخيرة التى أحدثتها إيران فى المنطقة، وظهور الأرجنتين على حافة الإفلاس، بالإضافة إلى خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لقول وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلا أن الأسعار في السوق المحلي ليست مرتبطة بمحددات معروفة، فضلا عن وجود مسميات مثل المصنعية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
سبائك الذهب

باعتباره ملاذ آمن.. الذهب في طريقه لتحقيق مكسب جديد

هبطت أسعار الذهب، اليوم، وسط توقعات باتجاهها نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518.60 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.
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