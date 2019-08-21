ما هي كمية المياه اللازمة للمرأة الحامل؟

يجب ألا تستهلك المرأة الحامل أي نوع من المشروبات الكحولية والكافيين، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن هناك مجموعة من السوائل الأخرى التي يجب أن تتناولها المرأة يوميًا.

تحرير:مي فؤاد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

شرب المياه

من المفهوم جيدًا، أن الماء هو المكون الأساسي للحياة على الأرض، وبدونه، لا يمكن أن تكون هناك حياة، في الواقع، يحتاج الإنسان العادي إلى كمية معينة من الماء في الجسم حتى يعمل بشكل طبيعي. أثناء الحمل، تكون المرأة هي المسؤول عن وجود إنسان آخر داخل جسمها، لذلك تكون بحاجة إلى زيادة كميات الماء واستهلاكه، لذلك، هناك الكثير من التساؤلات حول كمية المياه المطلوبة يوميًُا، وما الآثار المترتبة على عدم حصول المرأة على المياه الكافية وقت حملها، ما هو الجفاف وأثره على الطفل وما السوائل الأخرى التي يمكن للمرأة تناولها؟

ما هي كمية المياه المطلوبة يوميًا؟ ربما تكون الفكرة القديمة التي تشير إلى ضرورة تناول كميات هائلة من الطعام، عندما تكونين حاملًا جيدة حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من ذلك، يتوسع الموضوع لأكثر من مجرد إضافة المزيد من الأطعمة الصلبة، ليوصي الأطباء أن تستهلك المرأة الحامل حوالي 2.3 لتر من السوائل يوميًا؛ بما