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ما هي كمية المياه اللازمة للمرأة الحامل؟

يجب ألا تستهلك المرأة الحامل أي نوع من المشروبات الكحولية والكافيين، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن هناك مجموعة من السوائل الأخرى التي يجب أن تتناولها المرأة يوميًا.
تحرير:مي فؤاد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
شرب المياه
شرب المياه
من المفهوم جيدًا، أن الماء هو المكون الأساسي للحياة على الأرض، وبدونه، لا يمكن أن تكون هناك حياة، في الواقع، يحتاج الإنسان العادي إلى كمية معينة من الماء في الجسم حتى يعمل بشكل طبيعي. أثناء الحمل، تكون المرأة هي المسؤول عن وجود إنسان آخر داخل جسمها، لذلك تكون بحاجة إلى زيادة كميات الماء واستهلاكه، لذلك، هناك الكثير من التساؤلات حول كمية المياه المطلوبة يوميًُا، وما الآثار المترتبة على عدم حصول المرأة على المياه الكافية وقت حملها، ما هو الجفاف وأثره على الطفل وما السوائل الأخرى التي يمكن للمرأة تناولها؟
ما هي كمية المياه المطلوبة يوميًا؟ ربما تكون الفكرة القديمة التي تشير إلى ضرورة تناول كميات هائلة من الطعام، عندما تكونين حاملًا جيدة حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من ذلك، يتوسع الموضوع لأكثر من مجرد إضافة المزيد من الأطعمة الصلبة، ليوصي الأطباء أن تستهلك المرأة الحامل حوالي 2.3 لتر من السوائل يوميًا؛ بما
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مشكلات-صحية-متعلقة-بالتوتر

التوتر والقلق.. التعرق يخبرك عن مشكلاتك الصحية

تتميز هذه الشهور من كل عام بارتفاع كبير في درجة الحرارة، ولكن لا داعي للقلق أو الخوف فإنه فصل الصيف الذي يجلب معه بعض المشكلات الصحيبة مثل ضغط الدم المنخفض، ومن جانب المشكلات الجلدية، ستجد زيادة الحبوب في الوجه، مع تعرق غزير يشعرك بالتعب والضيق، ولكن هل فكرت ذات مرة إن التعرق يمكن أن يخبرك عن مشكلة صحية ما، على سبيل المثال قد يكون دليل على الشعور بالتوتر والقلق البالغ، أو فرط التعرق، وانخفاض معدلات السكر في الدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
بدائل الليمون

لا تتخلص من قشر الليمون.. يحمي من السرطان

مع ذلك، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن قشر الليمون مليء بالمركبات النشطة بيولوجيا والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن قشر الليمون يتم التخلص منه عادة، إلا أن الأبحاث أظهرت أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحية، فقد تدعم محتوياته من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة صحة الفم والمناعة والقلب، كما أنه قد يكون لها حتى عدة خصائص مضادة للسرطان. في المرة التالية التي تستخدم فيها هذه الفاكهة الحمضية الموجودة في كل مكان تمسك بالقشرة واستخدمها، ولا تلقها في سلة قمامتك.
التوحد.jpg (7)

كيف تتعامل مع طفل التوحد في حالات الغضب والخوف؟

يواجه الوالدان دائما مع أطفالهما العديد من المواقف التي يحتاجون فيها إلى التعامل السليم مع الطفل حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى مثل مواقف صراخ الطفل وبكائه للحصول على شيء ما أو لضيقه من شيء، ولكن إذا كان الطفل مصابا بالتوحد فإن التعامل مع هذه المواقف بالنسبة لهم تكون أصعب بكثير ويحتاجون إلى معرفة الأساليب المناسبة لهذا الطفل في هذه المواقف أيضا، لذلك نقدم لهؤلاء الوالدين بعض المواقف التي يمرون بها مع أطفال التوحد، وكذلك الطرق المناسبة للتعامل معهم في هذه المواقف.
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