ما هي كمية المياه اللازمة للمرأة الحامل؟

يجب ألا تستهلك المرأة الحامل أي نوع من المشروبات الكحولية والكافيين، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن هناك مجموعة من السوائل الأخرى التي يجب أن تتناولها المرأة يوميًا.
من المفهوم جيدًا، أن الماء هو المكون الأساسي للحياة على الأرض، وبدونه، لا يمكن أن تكون هناك حياة، في الواقع، يحتاج الإنسان العادي إلى كمية معينة من الماء في الجسم حتى يعمل بشكل طبيعي.
أثناء الحمل، تكون المرأة هي المسؤول عن وجود إنسان آخر داخل جسمها، لذلك تكون بحاجة إلى زيادة كميات الماء واستهلاكه، لذلك، هناك الكثير من التساؤلات حول كمية المياه المطلوبة يوميًُا، وما الآثار المترتبة على عدم حصول المرأة على المياه الكافية وقت حملها، ما هو الجفاف وأثره على الطفل وما السوائل الأخرى التي يمكن للمرأة تناولها؟
ما هي كمية المياه المطلوبة يوميًا؟
ربما تكون الفكرة القديمة التي تشير إلى ضرورة تناول كميات هائلة من الطعام، عندما تكونين حاملًا جيدة حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من ذلك، يتوسع الموضوع لأكثر من مجرد إضافة المزيد من الأطعمة الصلبة، ليوصي الأطباء أن تستهلك المرأة الحامل حوالي 2.3 لتر من السوائل يوميًا؛ بما
ما هي كمية المياه المطلوبة يوميًا؟
ربما تكون الفكرة القديمة التي تشير إلى ضرورة تناول كميات هائلة من الطعام، عندما تكونين حاملًا جيدة حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من ذلك، يتوسع الموضوع لأكثر من مجرد إضافة المزيد من الأطعمة الصلبة، ليوصي الأطباء أن تستهلك المرأة الحامل حوالي 2.3 لتر من السوائل يوميًا؛ بما يعادل 10 أكواب تقريبًا.
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على الرغم من أن الماء يشكل جزءًا أساسيًا من كمية السوائل، إلا أنه ليس المصدر الوحيد لها، هناك بعض السوائل الأخرى التي يجب على المرأة الحامل أن تدمجها كجزء من نظامها الغذائي اليومي من أجل ضمان فوائد صحية كافية لنفسها وطفلها الذي لم يولد بعد.
ماذا يحدث إذا لم تشرب المرأة الحامل كمية كافية من الماء؟
إذا كانت المرأة الحامل لا تشرب كمية كافية من الماء، فإن نفس الشيء يمكن أن يتسبب في تأثير بشع على نفسها وعلى طفلها الذي لم يولد بعد، و بعض هذه الأشياء لا يمكن تجاهلها، مثل:
تسخين الجسم:
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عندما لا تشرب المرأة الحامل كمية كافية من الماء، يصبح من الصعب عليها تنظيم درجة الحرارة التي يتم إنتاجها في الجسم.
بطبيعة الحال، فإن الحرارة التي يتم إنتاجها في جسم المرأة الحامل أكثر من تلك التي تنتج في الجسم الطبيعي، نتيجة لذلك، إذا لم يتم تناول كميات كافية من المياه، تصبح المرأة عرضة لأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة.
حال ظهور تلك الأعراض في الأشهر الثلاثة الأولى، فقد يؤدي ذلك إلى عيوب في الأنبوب العصبي وفي بعض الأحيان إلى الإجهاض.
التأثير على إنتاج الحليب في الثدي:
يؤثر نقص استهلاك الماء أثناء الحمل على قدرة المرأة على إنتاج الحليب، في الظروف القاسية، قد يؤدي هذا إلى وضع لا ينتج فيه جسم الأم ما يكفي من الحليب لتتمكن من توفير التغذية الصحية للطفل حديث الولادة.
لتجنب حدوث شيء من هذا القبيل، تأكدي من أنك تستهلكين الجرعة اليومية الموصى بها من الماء.
تركيز البول:
شرب كميات أقل من الماء يجعل البول أكثر تركيزًا مما تريد، هذا لا يزيد فقط من خطر العدوى ولكن إذا استمر نفس الشيء حتى آخر الحمل، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تقلصات، هذه الانقباضات هي التي تسبب الولادة المبكرة.
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الجفاف وأثره على الطفل:
أكثر من الأم، والجفاف له تأثير سلبي على الطفل، ما يحدث هنا هو أن فرص العيوب الخلقية تزيد عندما تتعرض الأم للجفاف.
التأثير الرئيسي الأول لهذا؛ انخفاض مستوى السائل الأمنيوسي في الجسم، و السائل الأمنيوسي هو الذي يشكل غطاء واقيا ويدافع عن الجسم ضد مجموعة من الظروف الخارجية.
انخفاض حجم ذلك السائل سيكون له تأثير سلبي على الجسم، بخلاف ذلك، يوجد خطر أعلى في الإصابة بظروف مثل عيوب الأنبوب العصبي التي قد تؤدي إلى الولادة المبكرة.
ما هي السوائل الأخرى التي يمكن للمرأة الحامل شربها؟
يجب ألا تستهلك المرأة الحامل أي نوع من المشروبات الكحولية و الكافيين، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن هناك مجموعة من السوائل الأخرى التي يجب أن تتناولها المرأة يوميًا.
عصير الفاكهة الطازجة
عصير الفاكهة الطازجة غني بالفيتامينات وهذا شرط أساسي للمرأة الحامل، لذا، تأكدي من أنك تستهلكين فقط عصير فواكه طازج وليس مشروبات بنكهة الفاكهة خلال هذه الفترة، لأن تلك المشروبات تحتوي على الكثير من السكر وقد لا يكون جيدًا لك ولطفلك الذي لم يولد بعد.
الحليب
يعد هذا السائل غني بالبروتينات والكالسيوم وينصح به بشدة للحوامل، تأكدي من أنك تستهلكين كوبًا واحدًا على الأقل من الحليب يوميًا.
بالنسبة للنساء اللائي لا يتحملن اللاكتوز، فإن حلبة فول الصويا الغنية بالكالسيوم هي أيضًا خيار جيد.
الشوربة
استهلاك كوب من الحساء أو الشوربة بشكل يومي من أجل تلبية متطلبات السوائل اليومية، أمر جيد ومرغوب به.
ماذا يحدث عند شرب الكثير من الماء؟
لا يوجد حد محدد لكميات المياه المطلوبة للمرأة الحامل، شرب الكثير من الماء لن يؤدي إلى زيادة السائل الأمنيوسي المحيط بالطفل.
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على عكس المعتقدات الشعبية، لن يؤدي شرب الكثير من الماء إلى ظهور أعراض مثل انتفاخ الأعضاء التناسلية أو غيرها من الحالات التي تكون مؤلمة جسديًا للأم.
في الواقع، يعد شرب الماء من أصح الأشياء التي يمكن للمرأة الحامل تناولها، إذا كنت تعتقدين أنك تشربين أكثر من متوسط الجرعة المحددة، فلا يوجد سبب يجعلك تشعرين بالانزعاج من هذا الشيء، لن يؤدي ذلك إلى احتباس الماء أو يشكل عقبة في طريق الولادة الآمنة والصحية.
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