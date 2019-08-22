كيف يواجه قانون التجارة الإلكترونية الإعلانات الوهمية؟

«كدواني»: القانون سيحد من انتشار إعلانات الأدوية المغشوشة.. «اتصالات النواب»: مناقشة المعاملات الإلكترونية قريبا.. المالية: هدفنا مواكبة التغيرات العالمية والتحول الرقمي

تحرير:أمين طه ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

خلال الفترة الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصفحات التى تقوم بالترويج والإعلانات عن بيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، بالإضافة إلى منتجات التخسيس، وذلك دون الحصول على أي تصريحات من وزارة الصحة، وهو ما يحتاج إلى تشريعات وقوانين لتنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على شبكات الإنترنت لمواكبة التغيرات العالمية، الأمر الذى دعا الحكومة إلى العمل على إعداد مشروع قانون جديد يفرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

الإعلانات تُفرض على المشاهد على غير رغبته من جانبه يقول اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المعاملات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير فى الحد من انتشار ظاهرة إعلانات الأدوية الوهمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف كدواني، فى تصريح لـ«التحرير»

الإعلانات تُفرض على المشاهد على غير رغبته

من جانبه يقول اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المعاملات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير فى الحد من انتشار ظاهرة إعلانات الأدوية الوهمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف كدواني، فى تصريح لـ«التحرير» أن أغلب هذه الإعلانات تُفرض على المشاهد على غير رغبته، الأمر الذى يستدعي فرض رسوم وضرائب على تلك الإعلانات التى يتخذها البعض للعبث بمشاعر البسطاء، لافتًا إلى أن تلك الضرائب ستنظم عمل هذه الإعلانات.

وتابع: «فى ظل التطور التكنولوجي نحتاج إلى رقابة جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم بيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر والمغشوشة».

2500 صفحة تروج لأدوية مجهولة المصدر

بينما قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف باسم «التجارة الإلكترونية»، وذلك من أجل تنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على شبكات التواصل الاجتماعي مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح بدوي أن لجنة الاتصالات طالبت الحكومة بتسليم مشروع القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الأخير، مضيفا: «كل الحسابات الوهمية داخل مصر بيتعرف مكانها خلال ساعات قليلة».

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن رصد 2500 صفحة تروج لأدوية مجهولة المصدر، ووجود أكثر من 10 ملايين حساب وهمي على فيسبوك»، مؤكدا أن حماية بيانات المواطنين أمر مهم للغاية.

فرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل

وفى سياق متصل اجتمع وزير المالية مع ممثلي شركة «فيسبوك» في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي، لما لدى الشركة من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.

وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وتابع: «من المقرر أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك فيسبوك فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، وأنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون إيمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين».

أهداف القانون

وأوضح وزير المالية أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي ككل.

وعلى جانب آخر أبدى ممثلو «فيسبوك» ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، موضحين أنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية وأنهم سوف يتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.