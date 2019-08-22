سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

كيف يواجه قانون التجارة الإلكترونية الإعلانات الوهمية؟

«كدواني»: القانون سيحد من انتشار إعلانات الأدوية المغشوشة.. «اتصالات النواب»: مناقشة المعاملات الإلكترونية قريبا.. المالية: هدفنا مواكبة التغيرات العالمية والتحول الرقمي
تحرير:أمين طه ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
خلال الفترة الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصفحات التى تقوم بالترويج والإعلانات عن بيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، بالإضافة إلى منتجات التخسيس، وذلك دون الحصول على أي تصريحات من وزارة الصحة، وهو ما يحتاج إلى تشريعات وقوانين لتنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على شبكات الإنترنت لمواكبة التغيرات العالمية، الأمر الذى دعا الحكومة إلى العمل على إعداد مشروع قانون جديد يفرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
الإعلانات تُفرض على المشاهد على غير رغبته من جانبه يقول اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المعاملات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير فى الحد من انتشار ظاهرة إعلانات الأدوية الوهمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف كدواني، فى تصريح لـ«التحرير»
اقرأ المزيد
قطار (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
السيسي (1)

السيسي يوافق على قرض بـ87 مليون دينار كويتي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عقد قرض لتسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي بقيمة 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي، يذكر أنه تم توقيع العقد، في 28 أكتوبر الماضي، وأقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة، في 16 أبريل الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 96 لسنة 2019، بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
دونالد ترامب

صدمة في الدنمارك بعد إلغاء زيارة ترامب بسبب جرينلاند

عبر دنماركيون عن صدمتهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته إلى بلدهم بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أثار مقترح ترامب في بادئ الأمر شكوكا وسخرية من الساسة في الدنمارك شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على موقع «تويتر»: «لا بد وأنها كذبة أبريل.. جاءت في غير موعدها تماما». لكن طغى شعور بالحيرة عندما ألغى ترامب زيارته التي كانت مقررة في الثاني والثالث من سبتمبر، ردا على وصف فريدريكسن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة بأنها «سخيفة».
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة تطلق حملة للتوعية بالأخطاء الدوائية

أعلن مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، في بيان له، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة، قائلا: "نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص حول الأدوية طرق تناولها منعا لحدوث أي تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعة، حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من مخاطر".
الأنبا-إبيفانيوس

مظاهرة حب في ذكرى رحيل «قارورة الطيب» إبيفانيوس

قبل أشهر قليلة من مقتله كان يتم التحريض ضد الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار الذي تحل الذكرى الأولى لرحيله بعد غد الاثنين، وحتى بعد مقتله، قادت الصفحات التي كانت تهاجمه وتصفه بـ«المنحرف عقائديا» حملات للدفاع عن المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين الضحية، الذي لم يكن معروفا لدى عموم المسيحيين، إلا أنه مع اقتراب حلول ذكرى وفاته، تحول إلى «تريند» بلغة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ كثيرون في تداول فيديوهات وكتابات وعظات للأسقف الراحل تبرز مدى علمه وبساطته ومحبته للجميع.
اقباط-فى-الكنيسة (1)

إغلاق صفحتين.. خريطة التيارات الكنسية على السوشيال

يبدو أن المؤتمر الذي عقدته أسقفية الشباب خلال الأسبوع الماضي عن «العقيدة القبطية»، كان بمثابة النهاية لواحدة من حلقات الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووجود تيارين بشكل رئيسي أحدهما مجدد والآخر قديم يتصارعان وتخرج منهما بعض التفريعات الأخرى، فبعد ساعات قليلة من نشر صفحة «ابطل شرهم وجنونهم» لصور من داخل محاضرات المؤتمر في أبو تلات بالإسكندرية، أغلقت الصفحة تماما، وفي نفس الوقت أغلقت صفحة أخرى مضادة لها اسمها «أخلاقهم»، كانت تنتقد من تسميهم رموز التيار المستنير على مواقع التواصل الاجتماعي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org