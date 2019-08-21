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سقوط عصابة «نشل» نسائية في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
شرطة - أرشيفية
شرطة - أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من سيدتين تخصصتا في النشل وسرقة المبالغ المالية في دائرة قسم ميت غمر، آخرها سرقة شنطة بها 30 ألف جنيه من موظف على المعاش عقب خروجه من البنك الأهلي واستقلاله سيارة أجرة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز ميت غمر، يفيد قيام سيدتين بسرقة "صبري. ع"، 61 عام، ومقيم بقرية جصفا، إذ تعقبوا خروجه من البنك وسرقوا الشنطة.
بتقنين الإجراءات، تبين أن المتهمتين هما "آية.ع .ع"، 29 عام، مقيمة بمحافظة الجيزة،  متهمة في القضيتين رقم 1966 جنح العمرانية نشل و القضية 7313 جنج أول 6 أكتوبر، و "بشرى. س. ع"، 63 عام، مقيمة في بنها، متهمة في القضية رقم 270 نشل.واعترفتا باحترافهما السرقة بعيدا عن أماكن إقامتهم لإبعاد الشبهات عنهم،
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التعليم تعلن آخر موعد للتقدم لوظائف المدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الأحد 25 أغسطس المقبل، سيكون آخر موعد للتقدم على الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019، عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg، مشيرة قي بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوظائف المتاح التقدم لها هي: مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.
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ضبط 2 طن لحوم ضأن مُنتهية الصلاحية في الإسكندرية

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب والبيطرى والأمن الصناعي وغيرها من الجهات المعنية من ضبط 2 طن ونصف الطن من اللحوم الضأن منتهية الصلاحية، وذلك قبل طرحها للجمهور من خلال المجمعات الاستهلاكية بمختلف فروع محافظة الإسكندرية، حيث قام المسئولون عن فرع إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية بتخزين كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة "منتهية الصلاحية" واردة من الخارج بداخل عنبر مستأجر بإحدى الثلاجات الكائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل "لم يتم تسويقها قبل فترة عيد الأضحى المبارك".
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ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، مضيفا في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن الطاقة الإنتاجية للحقل ارتفعت بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلومتر، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الجاري، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج؛ ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلى 12 بئرًا.
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قرار جديد بعد التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون حلاقة

في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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تكبيرات عيد الأضحى تملأ ساحات ومساجد مصر

انطلقت تكبيرات عيد الأضحى المبارك "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا" فى مختلف مساجد ومحافظات مصر، احتفالًا بالعيد.
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أسرار كنيسة مارجرجس بصهرجت.. هنا تتعامد الشمس 3 مرات سنويا

تعامدت أشعة الشمس لعدة دقائق، اليوم الإثنين، على مذبح الشهيد مارجرجس في كنيسة مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى إيباراشية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في ذكرى وصول جثمانه إلى مصر، وقام بالقداس وتطييب الرُفات نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، حيث تتعامد الشمس على الكنيسة ثلاث مرات سنويًّا، في شهور متتالية، هي: يونيو ويوليو وأغسطس، على المذابح الثلاثة: "الملاك ميخائيل" و"عيد الشهيد مارجرجس" و"عيد السيدة العذراء"، من فتحات في قباب فوق تلك المذابح.
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