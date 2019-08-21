سقوط عصابة «نشل» نسائية في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

شرطة - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من سيدتين تخصصتا في النشل وسرقة المبالغ المالية في دائرة قسم ميت غمر، آخرها سرقة شنطة بها 30 ألف جنيه من موظف على المعاش عقب خروجه من البنك الأهلي واستقلاله سيارة أجرة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز ميت غمر، يفيد قيام سيدتين بسرقة "صبري. ع"، 61 عام، ومقيم بقرية جصفا، إذ تعقبوا خروجه من البنك وسرقوا الشنطة.

بتقنين الإجراءات، تبين أن المتهمتين هما "آية.ع .ع"، 29 عام، مقيمة بمحافظة الجيزة، متهمة في القضيتين رقم 1966 جنح العمرانية نشل و القضية 7313 جنج أول 6 أكتوبر، و "بشرى. س. ع"، 63 عام، مقيمة في بنها، متهمة في القضية رقم 270 نشل.واعترفتا باحترافهما السرقة بعيدا عن أماكن إقامتهم لإبعاد الشبهات عنهم،