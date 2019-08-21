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هل تحتاج مصر إلى إصلاحات أخرى للحفاظ على معدل النمو؟

يرى تقرير صادر من معهد التمويل أن مصر بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جديدة للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للبلاد، ومنها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
أكد تقرير صادر من معهد التمويل الدولي قوة الاقتصاد المصري ومرونته بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأضاف التقرير أن حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نموه يحتاج إلى إصلاحات إضافية، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% توقع معهد التمويل الدولي في تقريره نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% العام الجاري، مشيرا إلى أن تحسن الاقتصاد المصري يساعد الدولة على خفض العجز. وحذر التقرير من مخاطر انخفاض معدل النمو بسبب البيئة الخارجية الأقل دعما، بجانب المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وقال
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بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
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المالية: تقرير «هارفارد» يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

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5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

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بعد انتهائه.. 5 مؤسسات دولية تشيد بالإصلاح الاقتصادي

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