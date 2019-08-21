هل تحتاج مصر إلى إصلاحات أخرى للحفاظ على معدل النمو؟

يرى تقرير صادر من معهد التمويل أن مصر بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جديدة للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للبلاد، ومنها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص
أكد تقرير صادر من معهد التمويل الدولي قوة الاقتصاد المصري ومرونته بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف التقرير أن حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نموه يحتاج إلى إصلاحات إضافية، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي.
وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5%
توقع معهد التمويل الدولي في تقريره نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% العام الجاري، مشيرا إلى أن تحسن الاقتصاد المصري يساعد الدولة على خفض العجز.
وحذر التقرير من مخاطر انخفاض معدل النمو بسبب البيئة الخارجية الأقل دعما، بجانب المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وقال
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5%
توقع معهد التمويل الدولي في تقريره نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% العام الجاري، مشيرا إلى أن تحسن الاقتصاد المصري يساعد الدولة على خفض العجز.
وحذر التقرير من مخاطر انخفاض معدل النمو بسبب البيئة الخارجية الأقل دعما، بجانب المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وقال جاربيس إرادين، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد، إن برنامج صندوق النقد الدولي حقق أهدافه الرئيسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي وارتفع النمو وانخفضت البطالة وبدأت نسبة الدين العام للناتج في التراجع.
وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصول معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6% بحلول عام 2020.
وأوضح معيط أن اقتصاد مصر بدأ يتحرك فى اتجاه إيجابى، لافتا إلى انتهاء العام المالى الماضى 2017-2018 بمعدل نمو 5.3 %، والذى يعد من أقوى معدلات النمو فى إفريقيا والشرق الأوسط.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
شدد معهد التمويل الدولي في تقريره على أهمية الحفاظ على النمو في حدود 5 إلى 6%، وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن قطاع الطاقة الذي تتركز فيه.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد، ضرورة وجود رؤية واضحة لمصر فى تحديد المطلوب من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومعرفة نوعية الاستثمارات المستهدفة، لافتة إلى أن تجربة الاستثمارات الأجنبية فى مصر تعتمد بشكل رئيسى على السوق المحلية، وبدون مشاركة التصدير بشكل كبير.
بينما يرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت على مدار السنوات الماضية في تهيئة مناخ استثماري قوي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال إقرار عدد من التشريعات المهمة، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، الفترة من يوليو إلى مارس 2018-2019.
نمو القطاع الخاص
أكد تقرير معهد التمويل الدولي ضرورة خلق مساحة أكبر لمبادرات القطاع الخاص.
وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراي، إن مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية أمر ضروري، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيقها بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية.
وتسعى الحكومة إلى تسهيل كل الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاركته والاعتماد عليه فى عمليات التنمية، حيث يستهدف برنامج عمل الحكومة 2018-2022 تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.
التحول إلى الدعم النقدي
أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن التحول إلى الدعم النقدى كبديل للعينى بهدف الوصول إلى الطبقات الفقيرة المستحقة، يساهم فى الوصول بمعدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.
وتمنح وزارة التموين أكثر من 120 جنيها كدعم شهري لكل مواطن، مقسمة إلى 50 جنيها دعما سلعيا يحصل خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، ونحو 70 جنيها دعم خبز، يسمح بشراء 150 رغيف خبر شهريا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وهو ما يسجل إجمالي 120 جنيها للفرد الواحد في الشهر متضمنا دعمي الخبز والسلع التموينية.