هل تحتاج مصر إلى إصلاحات أخرى للحفاظ على معدل النمو؟

يرى تقرير صادر من معهد التمويل أن مصر بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جديدة للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للبلاد، ومنها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

الاقتصاد المصري

أكد تقرير صادر من معهد التمويل الدولي قوة الاقتصاد المصري ومرونته بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأضاف التقرير أن حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نموه يحتاج إلى إصلاحات إضافية، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% توقع معهد التمويل الدولي في تقريره نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% العام الجاري، مشيرا إلى أن تحسن الاقتصاد المصري يساعد الدولة على خفض العجز. وحذر التقرير من مخاطر انخفاض معدل النمو بسبب البيئة الخارجية الأقل دعما، بجانب المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وقال