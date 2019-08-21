غاب العاشر.. 9 أعضاء بالمجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

أعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين

أدى 9 أعضاء من المجلس السيادي السوداني، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وعباس علي بابكر رئيس القضاء المكلف، وتعذر على العضو العاشر محمد حسن التعايشي القسم لتواجده خارج البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يأتي ذلك بعدما أدى البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، في أعقاب إعلان الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرا، والمقرر أن تستهل خلال سبتمبر المقبل أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من: "عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس، والأعضاء محمد