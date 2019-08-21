إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» في المقدمة

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الفيل الأزرق

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 83 مليونا و706 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض يوم 25 يوليو الماضي، ليتصدر بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد مُضي 10 أيام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، ليكون في المرتبة الثانية. الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "خيال مآتة"، والذي حقق إيرادات وصلت إلى 27 مليون جنيه، وهو من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، إنعام سالوسة، رشوان توفيق، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي. وحقق فيلم "الكنز 2" إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و982 ألف جنيه فقط، من بطولة