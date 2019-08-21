الصين تحذر.. ترامب يوافق على بيع 66 مقاتلة لتايوان

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى تايوان، وتأتي الموافقة بعد أيام من تحذير بكين من "العواقب" في حالة اكتمال الصفقة

تحرير:أحمد سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

القوات الجوية التايوانية

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، الكونجرس رسميا بخططها للترخيص ببيع 66 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" بقيمة 8 مليارات دولار إلى تايوان، على الرغم من اعتراضات بكين، في خطوة تجعل الصفقة أقرب للحدوث. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت على طلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي التابع لتايبيه في الولايات المتحدة، وسفارة تايوان الموجودة بحكم الواقع، ووكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي ذراع تابعة لوزارة الدفاع، لشراء المقاتلات، وسلمت إخطارا رسميا إلى الكونجرس، وهي خطوات أساسية لإكمال مثل هذه الصفقات.

ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الصفقة لا تغير التزام واشنطن طويل الأمد بسياسة "الصين الواحدة". وفي حين أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان بموجب قانون العلاقات مع تايوان، الذي تم إقراره بعد فترة وجيزة من قيام الولايات المتحدة بإعادة العلاقات