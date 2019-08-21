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الصين تحذر.. ترامب يوافق على بيع 66 مقاتلة لتايوان

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى تايوان، وتأتي الموافقة بعد أيام من تحذير بكين من "العواقب" في حالة اكتمال الصفقة
تحرير:أحمد سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
القوات الجوية التايوانية
القوات الجوية التايوانية
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، الكونجرس رسميا بخططها للترخيص ببيع 66 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" بقيمة 8 مليارات دولار إلى تايوان، على الرغم من اعتراضات بكين، في خطوة تجعل الصفقة أقرب للحدوث. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت على طلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي التابع لتايبيه في الولايات المتحدة، وسفارة تايوان الموجودة بحكم الواقع، ووكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي ذراع تابعة لوزارة الدفاع، لشراء المقاتلات، وسلمت إخطارا رسميا إلى الكونجرس، وهي خطوات أساسية لإكمال مثل هذه الصفقات.
ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الصفقة لا تغير التزام واشنطن طويل الأمد بسياسة "الصين الواحدة". وفي حين أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان بموجب قانون العلاقات مع تايوان، الذي تم إقراره بعد فترة وجيزة من قيام الولايات المتحدة بإعادة العلاقات
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بومبيو:سنمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تنظر فى احتمال القيام بتخفيضات ضريبية، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لا يزال ينمو وبعيد للغاية عن أى ركود. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الرومانى كلاوس إيوهانيس بالبيت الأبيض اليوم ، "نتطلع إلى تخفيضات مختلفة فى نسب الضرائب، فأنا أنظر فى ذلك طوال الوقت"، مضيفا: "أن ذلك هو أحد الأسباب التى جعلت واشنطن فى وضع اقتصادى قوى". وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه ينظر في خفض ضريبة الأجور، قائلاً إن كثيرين يرغبون فى ذلك.
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ترامب يؤيد عودة روسيا لمجموعة «الثمانية الكبار»

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تقرير جديد: أمريكا لم تعد القوة المهيمنة في آسيا

على مدار العقود الماضية، كان الجيش الأمريكي هو القوة المهيمنة في منطقة آسيا، وذلك بسبب قدراته العسكرية، بالإضافة للعلاقات والتحالفات العديدة مع جيوش المنطقة. إلا أن ذلك تغير الآن، حيث لم يعد الجيش الأمريكي هو القوة الرئيسية في آسيا، وذلك تحت وطأة تهديدات صواريخ الجيش الصيني الذي يتطور بسرعة غير مسبوقة، وفقا لتقرير جديد. حيث حذرت الدراسة التي أجراها مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني في أستراليا من أن استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادي الهندي "في خضم أزمة غير مسبوقة"، ويمكن أن تفشل في الدفاع عن حلفائها في مواجهة الصين.
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صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".
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واشنطن ترجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الواردات الصينية، حتى 15 ديسمبر المقبل، بما فيها من منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وألعاب الفيديو، وفقا لـ"سبوتنيك". واشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية اتهام الأخيرة بسرقة معدات تكنولوجية مهمة من شركاتها، وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، بقيمة 60 مليار دولار. وتأتي هذه الحرب بين أهم قوتين صناعيتين في العالم، على أثر اشتعال المنافسة العالمية بينهما، من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.
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لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
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دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
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