الصين تحذر.. ترامب يوافق على بيع 66 مقاتلة لتايوان

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى تايوان، وتأتي الموافقة بعد أيام من تحذير بكين من "العواقب" في حالة اكتمال الصفقة
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، الكونجرس رسميا بخططها للترخيص ببيع 66 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" بقيمة 8 مليارات دولار إلى تايوان، على الرغم من اعتراضات بكين، في خطوة تجعل الصفقة أقرب للحدوث.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت على طلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي التابع لتايبيه في الولايات المتحدة، وسفارة تايوان الموجودة بحكم الواقع، ووكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي ذراع تابعة لوزارة الدفاع، لشراء المقاتلات، وسلمت إخطارا رسميا إلى الكونجرس، وهي خطوات أساسية لإكمال مثل هذه الصفقات.
ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الصفقة لا تغير التزام واشنطن طويل الأمد بسياسة "الصين الواحدة".
وفي حين أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان بموجب قانون العلاقات مع تايوان، الذي تم إقراره بعد فترة وجيزة من قيام الولايات المتحدة بإعادة العلاقات
ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الصفقة لا تغير التزام واشنطن طويل الأمد بسياسة "الصين الواحدة".
وفي حين أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان بموجب قانون العلاقات مع تايوان، الذي تم إقراره بعد فترة وجيزة من قيام الولايات المتحدة بإعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع بكين، إلا أن صياغة القانون غامضة، وجعل الإدارات الأمريكية مؤخرا، حذرة نسبيا من إرباك العلاقات مع الصين، حيث كانت آخر بيع للمقاتلات الأمريكية إلى تايبيه قبل ربع قرن.
ومن جانبها تعتبر الصين أي صفقات لبيع أسلحة لتايوان انتهاكا لسياسة "الصين الواحدة" حيث ترى بكين، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، مقاطعة صينية مارقة، يجب إخضاعها وضمها للصين بالقوة إذا لزم الأمر.
وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على عدم بيع الطائرات المقاتلة ووقف كل الاتصالات العسكرية مع تايوان، أو "سيقوم الجانب الصيني بردود فعل قوية، وعلى الولايات المتحدة أن تتحمل كل العواقب"، دون تقديم أي تفاصيل.
وجاء الإخطار الرسمي بالموافقة على بيع المقاتلات، يوم الثلاثاء، بعد إشعار "غير رسمي" يوم الجمعة، يتضمن تقييما بأن بيع هذه المقاتلات "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، وهي نقطة أخرى ربما لا توافق عليها بكين.
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وتتضمن الصفقة المقترحة مقاتلات "إف 16 سي" و"إف 16 دي"، والمعروفة أيضًا باسم "فايبر"، وهي نسخة متقدمة من مقاتلات "إف 16" التي تمتلكها تايوان حاليا.
وبإمكان مقاتلات "فايبر" أن تحمل مجموعة واسعة من الصواريخ الجوية قصيرة ومتوسطة المدى لمواجهة الهجمات الجوية بشكل أفضل من طائرات الجيل الرابع الصينية مثل "سو 35"، و"جيه 10"، بحسب الخبراء العسكريين.
وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الصفقة ستسمح أيضا للرئيس الأمريكي، بالتباهي بالوظائف التي ستوفرها عملية بيع المقاتلات التي تنتجها الشركة الأمريكية "لوكهيد مارتن"، قبل حملة إعادة انتخابه في انتخابات 2020.
وصرح أليكس هوانج المتحدث باسم المكتب الرئاسي التايواني، بأن الطائرات المقاتلة الجديدة ستعزز بشكل كبير قدرات الدفاع الجوي التايواني، مضيفا أن "تايوان ستواصل السعي لضمان السلام والاستقرار عبر المضيق والحفاظ على حرية تايوان وديمقراطيتها بطريقة مسؤولة".
وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن تعليق الصفقة من الناحية النظرية، وفقا لمراجعة الكونجرس التي قد تصل إلى 30 يوما، يقول الخبراء التشريعيون والعسكريون إن هذا أمر مستبعد للغاية نظرا لدعم البيت الأبيض والكونجرس الواسع لها.
ونقلت "ساوث تشينا مورنينج بوست" عن إخطار وزارة الدفاع، قوله إن الطائرة لن تواجه صعوبة في الاندماج مع القوات المسلحة التايوانية، وسوف تسهم في الدفاع عن المجال الجوي للجزيرة، والأمن الإقليمي.
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وأضاف "أن هذا البيع المقترح يخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوق بها".
وبالإضافة إلى المقاتلات، تضم الصفقة 75 محركا ومولدا وحاسوبا، ومدافع من عيار "20 مم"، تمثل 9 مجموعات من قطع الغيار، إلى جانب العديد من القاذفات متعددة الأغراض، وقنابل موجهة، وأجهزة راديو وتشفير، ومعدات رؤية ليلية.