أسرة الشاب «ذوي الاحتياجات» المُعتدى عليه بالشرقية: ربنا هيجيب حقنا

اعتدى 6 شباب على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بالصفع والركل بالأقدام.. والحلاق أجبر المجني عليه على محاولة تبرئتهم.. والمحافظ يأمر بغلق الصالون.

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

«ضربوا الغلبان ومستقويين نفسهم».. عبارة تبعها مقطع فيديو هز محافظة الشرقية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعدما تعدى 6 شباب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"إعاقة ذهنية" داخل صالون حلاقة، في وصلة بدت كما لو كان المجني عليه «لعبة» في أيدي المُعتدين يمرحون بها من أجل اللهو، في سلوك يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية، بل إن الأمر وصل لما يُشبه السادية في الاستمتاع بصرخات المُعتدى عليه وتوثيق تلك اللحظات في مقطع فيديو هز أرجاء الشرقية والرأي العام.

شاب بسيط الملامح لا يُجيد سوى الابتسام والصمت والتلويح بيديه للسماء، وفي أحيانٍ قليلة يُردد ما يسمعه ممن حوله في طيبة متناهية تنُم عن شخص ابتلاه الله بنسبة إعاقة ذهنية، بينما أورثت الظروف أسرته ابتلاءً آخر بأن كان «مصطفى» ثالث إخوته الأربعة، والذين توفي والدهم قبل بضع سنوات، تاركًا تركة

شاب بسيط الملامح لا يُجيد سوى الابتسام والصمت والتلويح بيديه للسماء، وفي أحيانٍ قليلة يُردد ما يسمعه ممن حوله في طيبة متناهية تنُم عن شخص ابتلاه الله بنسبة إعاقة ذهنية، بينما أورثت الظروف أسرته ابتلاءً آخر بأن كان «مصطفى» ثالث إخوته الأربعة، والذين توفي والدهم قبل بضع سنوات، تاركًا تركة من المسئولية الصعبة على زوجته، بعد إصابة اثنين من أبنائها بما يمنعهما من ممارسة الحياة مثل الأصحاء؛ فنجلها الكبير أبكم لا يقوى على الحديث، والثالث معوق ذهنيا يعرفه الجميع بطيبته وعدم قدرته على العمل.

كعادة الأسرة يتولى الإنفاق عليها الابن الثاني في ترتيب إخوته «أحمد» ابن العشرين ربيعًا، والذي رضي بنصيبه وعمله حدادًا للإنفاق على إخوته ووالدته، لا يريد من الدنيا سوى الستر ومساعدة الله له، ويُمني النفس بين الحين والآخر باستبعاده من تأدية الخدمة العسكرية لكى لا يمنعه ذلك من مسئوليته، لكن ما حدث مساء أمس الثلاثاء كان بمثابة الضربة القاصمة للأسرة وما ينشده رب مسئوليتها.

سادية في كفر إبراش

وصلة ضرب وتعدٍّ تعرض لها «مصطفى» داخل صالون حلاقة القرية، والتي تحمل اسم «كفر إبراش» بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، إذ أخذ مجموعة من الشباب يكيلون اللكمات والركل بالأقدام للشاب «الطيب»، بينما لم يتوان أحدهم عن إخراج هاتفه وتوثيق واقعة التعدي بالصوت والصورة، بل والغناء بالتزامن مع التعدي، كما لو كان الأمر عاديا ويبعث على الضحك والسخرية.

انتهت وصلة التعدي وسط بكاء وتوسلات مصطفى، والذي راح يستعطف المُعتدين ليتركوه، لكنهم لم يفعلوا ذلك قبل أن يأخذ كل منهم نصيبه في ضربه، وما هي إلا ساعات قليلة ونشر صاحب هاتف التصوير المقطع الذي صوره للواقعة، وكأنه يتباهى بذلك، الأمر الذي أثار نوبة من الاستعطاف تجاه المجني عليه، وخلق حالة من السخط والاستنكار مما فعله الشباب، وما مارسوه من عنف ضد شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليُطلق رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى حملات عدة طالبوا خلالها الأجهزة الأمنية بالتدخل وضبط الجناة، وضبط كل من ظهر في المقطع المتداول مشاركًا في الاعتداء على شاب لا حول له ولا قوة، وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم وتطبيق القانون عليهم قصاصًا للمجني عليه.

دقائق قليلة كانت الخط الفاصل بين تداول الفيديو وتحرك الأجهزة الأمنية، حيث جرى فحص المقطع وتحديد جميع المتورطين في واقعة التعدي، وعليه توجهت قوة مكبرة إلى القرية وتمكنت من ضبط جميع المتورطين، والذين تبين أنهم ستة أشخاص، وبالتزامن مع ذلك حرر شقيق المجني عليه بلاغًا رسميا يتهمهم فيه بالتعدي على شقيقه واستغلال إعاقته في تصوير التعدي عليه والتنكيل به.

كانوا بيهزروا

ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لم يكن النهاية كما توقع البعض؛ إذ ظهر المجني عليه في فيديو جديد، بجوار شخص يعرف نفسه بأنه صاحب محل الحلاقة الذي شهد الواقعة، ويلقنه الأخير شهادته عن الواقعة، محاولًا تبرئة المتهمين، بزعم أنهم أصدقاء و«كانوا بيهزروا» وأن المعتدى عليه هو من طلب التصوير، قبل أن يفاجئه الشاب بأن المدعو شريف «كان شارب إستروكس وحشيش».

من جانبه، وفي أول رد فعل رسمي على واقعة التعدي، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه.

عايشين جنب الحيط

«ربنا هايجيب حقنا».. عبارة خرجت تلقائية على لسان والدة مصطفى، وهي توضح لـ«التحرير» أنهم أناس بسطاء كل همهم «العيشة جنب الحيط»، وأن الله ابتلاها بأن يكون نجلها الأكبر «محمد» أبكم، والآخر معوق ذهنيا لا يقوى على الدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى ابنها «أحمد» والذي يعمل حدادا، وابنتها الصغرى «أسماء» بنت الستة عشر ربيعًا.

الأم أكدت أن نجلها أحمد هو من ذهب إلى مركز الشرطة لتحرير بلاغ رسمي بالواقعة، بعدما شاهد مقطع فيديو التعدي على شقيقه عبر الإنترنت: «كان في الشغل وأول ما رجع شاف الفيديو زيه زي كل الناس.. مصطفى غلبان ومن غلبه ما قالش لينا على حاجة خالص».

التقط أحمد أطراف الحديث من والدته ليؤكد تعرضه لضغوط من قِبل أهل المُعتدين، في محاولة لإثنائه عن البلاغ والتنازل عنه، لكنه أوضح: «مش هاتنازل عن المحضر وحق أخويا مش هاسيبه ومالناش غير ربنا».

أحمد تطرق إلى أمر بعيد عن الواقعة، منوها بأنه أتم ربيعه العشرين، وكل ما يشغل باله أمنيته بأن يتم إعفاؤه من أداء الخدمة العسكرية لأجل استمراره في العمل للإنفاق على والدته وإخوته، لأنهم «مالهومش غيري بعد ربنا».

ونقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على «مصطفى رضا عبد الحميد» ابن السبعة عشر ربيعًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهرون خلاله وهم يتناوبون الاعتداء عليه داخل صالون حلاقة بالقرية.