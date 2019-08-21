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أسرة الشاب «ذوي الاحتياجات» المُعتدى عليه بالشرقية: ربنا هيجيب حقنا

اعتدى 6 شباب على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بالصفع والركل بالأقدام.. والحلاق أجبر المجني عليه على محاولة تبرئتهم.. والمحافظ يأمر بغلق الصالون.
تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
الشاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية
الشاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية
«ضربوا الغلبان ومستقويين نفسهم».. عبارة تبعها مقطع فيديو هز محافظة الشرقية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعدما تعدى 6 شباب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"إعاقة ذهنية" داخل صالون حلاقة، في وصلة بدت كما لو كان المجني عليه «لعبة» في أيدي المُعتدين يمرحون بها من أجل اللهو، في سلوك يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية، بل إن الأمر وصل لما يُشبه السادية في الاستمتاع بصرخات المُعتدى عليه وتوثيق تلك اللحظات في مقطع فيديو هز أرجاء الشرقية والرأي العام.
شاب بسيط الملامح لا يُجيد سوى الابتسام والصمت والتلويح بيديه للسماء، وفي أحيانٍ قليلة يُردد ما يسمعه ممن حوله في طيبة متناهية تنُم عن شخص ابتلاه الله بنسبة إعاقة ذهنية، بينما أورثت الظروف أسرته ابتلاءً آخر بأن كان «مصطفى» ثالث إخوته الأربعة، والذين توفي والدهم قبل بضع سنوات، تاركًا تركة
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
السيسي (5)

السيسي يصدق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ونشر القانون، اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولى، على مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
مريض الإيدز بمستشفى في الغربية (2)

فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز

بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.
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تحركات حكومية عاجلة لكشف غموض مقتل مصري بالسعودية

تعليمات عاجلة أصدرها الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل في السعودية، موجها بتسهيل إجراءات نقل جثمان المتوفي لبلدته في مصر، وفقا لرغبة أسرته، كما شدد الوزير على سرعة التواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير فوري، معربا في بيان اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
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لقطة-من-فيديو-معاق-الشرقية

قرار جديد بعد التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون حلاقة

في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيسبوك

المالية تبحث مع شركة فيسبوك فرض ضريبة على الإعلانات

اجتمع وزير المالية مع ممثلي شركة «فيسبوك» في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال. وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
محكمة-ارشفية

القضاء ينتصر لـ«عمالة التعليم» بالشرقية ويعيّن 2500

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد درويش، وعضوية المستشارين خالد أبوالعلا، وأحمد الديداموني، ومحمد توفيق أباظة، وأحمد عادل عبدالمجيد، وعاطف قنديل، اليوم الثلاثاء، بأحقية ألفين وخمسمائة من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، في التعيين، وإلغاء قرار الجهة الإدارية «السلبي» بشأن الامتناع عن تعيين المدعي على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول «أجور» بموازنة المديرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
تسمم

حجز طباخ تسبب في تسمم 61 من «معازيم فرح غزالة»

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحجز طباخ على ذمة تحريات المباحث، لاتهامه بالتسبب في تسمم 61 من «المعازيم» في حفل خطوبة بقرية «غزالة» التابعة لدائرة المركز، إثر إعداد وجبات غذائية عبارة عن «لحوم»، إذ أفادت التحريات الأولية بأن المصابين تناولوا وجبات جرى إعدادها قبل بداية الحفل بأكثر من 10 ساعات، أصيبوا على إثرها بحالات قيء وإسهال وتسمم غذائي.
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