تعرف على إجمالي إيرادات «خيال مآتة» منذ طرحه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

خيال مآتة

مازال فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، يواصل تراجعه في حصد الإيرادات اليومية، وبلغ إجمالي إيراده بعد طرحه ثاني أيام عيد الأضحى نحو 27 مليون جنيه، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 83 مليون جنيه، و"ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إجمالي إيرادات تقدر بنحو 66 مليون جنيه.

وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق نحو 6 ملايين جنيه في ثاني أيام عرضه، ثم قلّت إيراداته تدريجيا حتى وصلت إلى أقل من المليون. وواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض. كما تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم