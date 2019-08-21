66 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في أسبوعين

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

ولاد رزق

حقق فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض"، إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه، في نحو أسبوعين منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أغسطس الجاري ضمن موسم أفلام عيد الأضحى. وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2" الذي تخطى حاجز الـ83 مليون جنيه منذ طرحه في 25 يوليو الماضي. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.

فيلم "ولاد رزق 2" يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد