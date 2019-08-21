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66 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في أسبوعين

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
ولاد رزق
ولاد رزق
حقق فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض"، إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه، في نحو أسبوعين منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أغسطس الجاري ضمن موسم أفلام عيد الأضحى. وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2" الذي تخطى حاجز الـ83 مليون جنيه منذ طرحه في 25 يوليو الماضي. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
فيلم "ولاد رزق 2" يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» في المقدمة

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 83 مليونا و706 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض يوم 25 يوليو الماضي، ليتصدر بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد مُضي 10 أيام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، ليكون في المرتبة الثانية. الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
ديمى-لوفاتو

نتفليكس تُعيد ديمي لوفاتو للسينما بـEurovision

انضمت المغنية والممثلة الأمريكية الشابة ديمي لوفاتو إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي القادم Eurovision إخراج ديفيد دوبكين، الذي تنتجه "نتفليكس - Netflix"، ويجرى تصوير الفيلم حاليًا في المملكة المتحدة وأيسلندا، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي". وأعلن ويل فيريل، الذي شارك في كتابة الفيلم مع أندرو ستيل، عن الخبر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في إطار احتفاله بعيد ميلاد ديمي لوفاتو السابع والعشرين والذي وافق أمس الثلاثاء 20 أغسطس. وإلى جانب ويل فريل يقوم ببطولة الفيلم كل من رايتشل مكأدامز وبيرس بروسنان.
Fast & Furious Presents Hobbs & Shaw

Fast & Furious Presents.. أعداء يجتمعون على هدف واحد

للأسبوع الثانى على التوالى يتصدر فيلم التشويق والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw أحدث سلسلة أفلام Fast & Furious شباك التذاكر الأمريكى، بإيرادات اقتربت من 29 مليون دولار حيث ارتفع إجمالى إيراداته إلى 123 مليون دولار. Hobbs & Shaw هو الجزء التاسع من السلسلة والتى لمعت خلال سبعة عشر عاما، استطاعت من خلالها بناء قاعدة جماهيرية كبيرة وتخطت أرقاما قياسية فى شباك التذاكر الأمريكى، وذلك يأتى بسبب الإطار التشويقى الممتع الذى تتناوله الأفلام والذى يتمحور حول عالم سباق السيارات ممزوجا بمشاهد من الأكشن والإثارة بحبكة خيالية تخلو من المنطق.
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» في المقدمة

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 83 مليونا و706 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض يوم 25 يوليو الماضي، ليتصدر بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد مُضي 10 أيام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، ليكون في المرتبة الثانية. الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره لإيرادات أفلام العيد

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين مليونين و552 ألفا و943 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 12 يوما، ما يزيد عن 63 مليون جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه في نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
احمد-عز

أحمد عز يحتفل بعيد ميلاد كريم عبد العزيز بهذه الصورة

هنأ الفنان أحمد عز، كريم عبد العزيز، بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعه بكريم وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سوبر ستار". ويشارك الثنائي في موسم عيد الأضحى، حيث يعرض لأحمد عز فيلم "ولاد رزق2" الذي يشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي، ويعرض لكريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2".
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، تخطي الـ80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوما فقط على طرحه بدور العرض، حيث حصد 80 مليونا و200 ألف جنيه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت إيراداته عند 80 مليونا قبل حلول عيد الأضحى. وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل لهذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة في دور العرض، لا سيما أن الموسم ما زال في بدايته.
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