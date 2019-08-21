جريمة

كواليس غرق لاعب الاتحاد السابق في نهر النيل بالصف

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
غرق -تعبيرية
غرق -تعبيرية
مع ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع موجة حارة تسود البلاد، قرر لاعب كرة القدم عبد الله سامي التوجه إلى منطقة المعدية بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة للاستحمام في نهر النيل، خلع ملابسه وهم بالنزول مرتديا "الشورت" دون أن يدري أنها رحلته الأخيرة نحو الدار الآخرة، لقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار حتى نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف مدير الحماية المدنية في انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة المستشفى واستدعاء أسرته لتسلمها بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب غريق بمياه النيل وتحديدا بمنطقة المعدية بمركز الصف جنوب المحافظة. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد حازم الرفاعي،
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حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

أتوبيس فريق غزل المحلة يصطدم بـ3 سيارات.. و7 مصابين

اصطدم أتوبيس فريق غزل المحلة بـ3 سيارات في طريقه لمعسكر الإعداد بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وذلك على طريق مصر إسكندرية الزراعي قرب موقف دمنهور بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام ومستشفيات خاصة لتلقي العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تقوم قوات الحماية المدنية بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها.
جثة-فى-شقة

سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
متهمين-بالسرقة (1)

«سرقنا 400 بس مش 22 ألف دولار» جريمة غامضة بالموسكي

هرع صاحب مكتب بيع ملابس بالجملة إلى قسم شرطة الموسكي، يشكو كسر لصوص لباب المكتب واقتحامه وفتح خزينة حديدية بداخلها 22 ألف دولار وسرقتها، وسرقة خزينة ثانية بداخلها 7 آلاف جنيه مصري و400 دولار، وعلى الفور كثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة، وتم التوصل إليهم من خلال كاميرات المراقبة، لكن المفاجأة كانت إقرار المتهمين بسرقة إحدى الخزينتين، أما الثانية رجحوا سرقتها بمعرفة المترددين على المكان بقولهم: "لقيناها مفتوحة والمفتاح فيها ومفيهاش ولا مليم مش 22 ألف دولار زى صاحب المحل ما بيقول».
اولياء-الامور-امتحانات-الثانوية العامة-تصوير-مايكل سمير (1)

ضبط العقل المدبر لصفحات «دور تاني ثانوية عامة» للغش

طالب جامعي أتم عامه الحادى والعشرين، استسلم لوساوس الشيطان الذي منحه بريق أمل في غدٍ أفضل حال استغلاله مهارته في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "فيسبوك"، عمد إلى إدارة صفحات تحمل اسم "دور تاني ثانوية عامة"، يستخدمها كمنصة لنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية "دور ثانى" أثناء انعقاد اللجان ظنا منه أن فعلته لن تنكشف إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاطه حتى أوقعت به.
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إصابة 4 اشخاص فى حريق بمصنع للصناعات الغذائية ببنى سويف (2)

ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
غرق

غرق شاب في نهر النيل بالصف وطفلة بمصرف بسوهاج

تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي، جهودها للبحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل بالصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد غرق شاب يدعى «محمد شديد» خلال السباحة في نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب تعرض للغرق في أثناء السباحة بالنهر، واختفت جثته في المياه، ويواصل أفراد أسرته البحث عن جثمانه. يشار إلى أن مدينة الصف شهدت غرق شابين أيضا خلال اليومين الماضيين، في أثناء السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثتيهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

حريق في مدينة ملاهي بـ6 أكتوبر.. وسيارات الإطفاء تتحرك

شهدت مدينة ألعاب "ملاهي" بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، اندلاع حريق داخلها، وسرعان ما تفاقمت سحابات الدخان بالمكان، خاصة مع احتوائه على مكونات من البلاستيك القابلة للاشتعال، وفور استغاثة عمال بالمكان بشرطة النجدة، تم إخطار قوات الحماية المدنية، وهرعت 12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، ولم يتبين حتى الآن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق من عدمه، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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