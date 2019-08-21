كواليس غرق لاعب الاتحاد السابق في نهر النيل بالصف

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

غرق -تعبيرية

مع ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع موجة حارة تسود البلاد، قرر لاعب كرة القدم عبد الله سامي التوجه إلى منطقة المعدية بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة للاستحمام في نهر النيل، خلع ملابسه وهم بالنزول مرتديا "الشورت" دون أن يدري أنها رحلته الأخيرة نحو الدار الآخرة، لقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار حتى نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف مدير الحماية المدنية في انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة المستشفى واستدعاء أسرته لتسلمها بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب غريق بمياه النيل وتحديدا بمنطقة المعدية بمركز الصف جنوب المحافظة. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد حازم الرفاعي،

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب غريق بمياه النيل وتحديدا بمنطقة المعدية بمركز الصف جنوب المحافظة.



دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد حازم الرفاعي، وأمكن انتشال الجثة، وتبين بالفحص أنها لشاب يدعى عبد الله سامي عبد القادر، يبلغ من العمر 31 سنة، مقيم بمنطقة عمارات الجيش في مركز الصف، يرتدي "شورتا" ولا توجد به إصابات ظاهرية.



التحريات الأولية أشارت إلى أن لاعب كرة القدم السابق بعدد من الأندية منها (الاتحاد - الشرقية للدخان- الجونة)، نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو فلقي مصرعه غرقا، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.



