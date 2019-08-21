التعليم تعلن آخر موعد للتقدم لوظائف المدارس اليابانية

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الأحد 25 أغسطس المقبل، سيكون آخر موعد للتقدم على الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019، عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg، مشيرة قي بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوظائف المتاح التقدم لها هي: مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلي الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين انتهت من وضع