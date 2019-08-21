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التعليم تعلن آخر موعد للتقدم لوظائف المدارس اليابانية

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الأحد 25 أغسطس المقبل، سيكون آخر موعد للتقدم على الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019، عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg، مشيرة قي بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوظائف المتاح التقدم لها هي: مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.
وأوضحت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلي الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين انتهت من وضع
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تحركات حكومية عاجلة لكشف غموض مقتل مصري بالسعودية

تعليمات عاجلة أصدرها الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل في السعودية، موجها بتسهيل إجراءات نقل جثمان المتوفي لبلدته في مصر، وفقا لرغبة أسرته، كما شدد الوزير على سرعة التواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير فوري، معربا في بيان اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
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الرئيس يتابع تطورات «التأمين الصحي الشامل».. ويأمر بـ«دقة التنفيذ»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب "الفنية، البشرية، والطبية" لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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رسميا.. عصام فرج أمينا عاما لـ«الأعلى للإعلام»

استقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على اختيار الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لتولي منصب الأمين العام للمجلس، خلفا لأحمد سليم، الذي تم إعفاءه من منصبه، بعد إلقاء القبض عليه أمس، بتهمة تلقي رشوة، وجاء قرار المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم بحضور وكيلا المجلس محمد العمري وعبد الفتاح الجبالي، والأعضاء جمال شوقي وحاتم زكريا ونادية مبروك وصالح الصالحي وسوزان قليني والدكتورة هدى زكريا ومجدي لاشين.
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الأرصاد: الأسبوع المقبل أكثر سخونة..والرطوبة تصل 95%

صرّح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري أقل من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من كل عام، مشيرا إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون أكثر سخونة". وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أنه يتبقى شهر تقريبا على انتهاء فصل الصيف ومن الممكن أن تحدث بعض الغيرات الجوية، وبداية من الأسبوع المقبل يتأثر الطقس في مصر بمنخفض الهندي الموسمي وهو ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
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السيسي-ووزير-التعليم-طارق-شوقى

السيسي يبحث آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم. وتناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد، وأكد الرئيس السيسي، أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري. ووجه السيسي، بالتوسع في دور بنك المعرفة، واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وعرض وزير التعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
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براتب يصل لـ10 آلاف.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال النشرة القومية للتوظيف الخاصة بها، عن توفيرها ما يقرب من 7448 فرصة عمل بالقطاع الخاص، تلقتها الوزارة من قبَل مؤسسات القطاع الخاص على مدار شهر أغسطس الجاري، وناشدت الوزارة الراغبين في الحصول على العمل ومن تنطبق عليهم الشروط في كل وظيفة على حدة، التقدم بالأوراق الخاصة بهم، بحد أقصى قبل نهاية أغسطس. وتمثلت الوظائف حسبما أعلنت الوزارة عنها صباح اليوم، في 4000 فرصة عمل جديدة بالقرية التكنولوجية والعباسية ببرج التطبيقيين وبرج مصر للسياحة بالمعادي، منها 1000 موظف خدمة عملاء، مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط.
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خالٍ من العيوب.. برلمانيون يقيمون نظام التعليم الجديد

طالب عدد من نواب لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بدعوة وزير التربية والتعليم طارق شوقي، لمناقشته بشأن منظومة التعليم الجديدة، لتقييم التجربة، وبحث استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، مشددين على ضرورة وضع خطة عاجلة لصيانة المدارس وتقسيمها على مراحل، لحل المشاكل والأزمات التي تعاني منها.
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مبادرة ومادة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزيري السياحة والتعليم

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، واستهلت المشاط الاجتماع بتأكيد أهمية التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارتين، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة، ويرتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، والعمل على نشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعي السياحي لدى الأجيال الآتية، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.
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