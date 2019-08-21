التعليم تعلن آخر موعد للتقدم لوظائف المدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الأحد 25 أغسطس المقبل، سيكون آخر موعد للتقدم على الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019، عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg، مشيرة قي بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوظائف المتاح التقدم لها هي: مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.
وأوضحت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلي الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين انتهت من وضع
وأوضحت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلي الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.
وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين انتهت من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية، وأن الاختيار سيكون عملية إلكترونية يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية والإجابة على بعض الأسئلة باللغة الإنجليزية ما عدا المتقدمين لوظيفة معلم اللغة العربية.
وبينت أنه سيتم عمل مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بتقييم مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام، مع مراعاة الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن على الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2019.
وأكدت الوزارة، أن عملية الاختيار لكل متقدم ستكون مبنية على نظام نقاط إلكتروني سيحصل عليها كل متقدم في كل مرحلة يمر بها بداية من التسجيل وحتى المقابلة الشخصية، وسيتم الاختيار بناء على أعلى عدد من النقاط سيحصل عليها المتقدم.
وشددت على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد النهائي ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع للوزارة بأي حق قانوني.
وطالبت المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وإدخاله بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.