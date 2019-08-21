رياضة

مدرب حراس الإسماعيلي يفتح النار على محمد عواد

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
محمد عواد
محمد عواد
شن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، هجومًا عنيفًا على حارس مرماه السابق محمد عواد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقال سعفان، في تصريحات لقناة «تايم سبورت»، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالحزن لانتهاء علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، بسبب استبعاد عواد من صفوف الفراعنة.. كانت تجمعنى علاقة طيبة للغاية بعائلة ناجي، ولكن دفاعي عن عواد واستبعاده من منتخب الفراعنة تسبب في قطع علاقتي به».
وتابع: «أقول لعواد أن يتذكر أفضال الناس عليه، وأن يحمد الله لأن كثيرين يتمنون ما هو فيه.. عواد يعرف أنني صاحب فضل عليه، ولا يقدر أن يقول عني أمرا سيئا». وأشار: «عواد يقول إنه سيكشف المستور في الإسماعيلي.. لا يوجد مستور في الدراويش وكل الأمور واضحة.. حارس الزمالك لا يقدر أن يقول كلمة
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اتحاد-الكرة

تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع «فيفا»

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجل إلى غد الخميس، لتأخر وصوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الاجتماع سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها «الفيفا» للجنة المؤقتة خلال مدة عملها. وكان مصدر بالجبلاية قد قال إن مندوبًا من الاتحاد الدولي كان مقررا أن يصل اليوم الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة.
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«يد الفراعنة» تكتسح غينيا في دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا بنتيجة (42 - 22)، في إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليًا، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الفراعنة بنتيجة 21 مقابل 8، ليحصد الفريق الوطني نقاط اللقاء، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب الذي حققه في دورة الألعاب السابقة بالكونغو برازافيل، وتقام مباريات كرة اليد بمجمع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء العاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة أمام نظيره الزامبي.
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أحمد الطيب: إقالة لاسارتي إهدار للمال العام

قال أحمد الطيب، المعلق الرياضي، إنه يجب محاسبة من أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء. وقررت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي بتوجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، عقب توديع فريق الكرة مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، وقادها تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة.
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