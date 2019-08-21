مدرب حراس الإسماعيلي يفتح النار على محمد عواد

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

محمد عواد

شن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، هجومًا عنيفًا على حارس مرماه السابق محمد عواد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقال سعفان، في تصريحات لقناة «تايم سبورت»، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالحزن لانتهاء علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، بسبب استبعاد عواد من صفوف الفراعنة.. كانت تجمعنى علاقة طيبة للغاية بعائلة ناجي، ولكن دفاعي عن عواد واستبعاده من منتخب الفراعنة تسبب في قطع علاقتي به».

وتابع: «أقول لعواد أن يتذكر أفضال الناس عليه، وأن يحمد الله لأن كثيرين يتمنون ما هو فيه.. عواد يعرف أنني صاحب فضل عليه، ولا يقدر أن يقول عني أمرا سيئا». وأشار: «عواد يقول إنه سيكشف المستور في الإسماعيلي.. لا يوجد مستور في الدراويش وكل الأمور واضحة.. حارس الزمالك لا يقدر أن يقول كلمة

وتابع: «أقول لعواد أن يتذكر أفضال الناس عليه، وأن يحمد الله لأن كثيرين يتمنون ما هو فيه.. عواد يعرف أنني صاحب فضل عليه، ولا يقدر أن يقول عني أمرا سيئا».



وأشار: «عواد يقول إنه سيكشف المستور في الإسماعيلي.. لا يوجد مستور في الدراويش وكل الأمور واضحة.. حارس الزمالك لا يقدر أن يقول كلمة سيئة عني.. هو اتدلع أكثر من أي حارس في الإسماعيلية، وإن عاد مرة أخرى لن أبقى في النادي».



وأكد سعفان: «لم أستقر على الحارس الأساسي للإسماعيلي في الموسم المقبل رغم أن الجهاز الفني استقر على 60% من التشكيل الأساسي وأبلغتهم أنه حتى مباراة بطل ليبيا سأكشف وقتها عن الحارس وقد يكون حارس جديد وصاعد».



