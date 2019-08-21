مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

تحرير:أسماء فتحى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

ملابس

أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن إجمالى ما تم تحريره من محاضر حتى الآن 319 محضرا مابين الإعلان عن أوكازيون مضلل وعدم كتابة سعرين على المنتج أو عدم الإعلان عن السعر، مشيرا إلى أن وزارة التموين تحكم الرقابة على الأسواق منعا لأى تلاعب من قبل التجار. اقرأ أيضا: بتخفيض