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مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

تحرير:أسماء فتحى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
ملابس
ملابس
أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن إجمالى ما تم تحريره من محاضر حتى الآن 319 محضرا مابين الإعلان عن أوكازيون مضلل وعدم كتابة سعرين على المنتج أو عدم الإعلان عن السعر، مشيرا إلى أن وزارة التموين تحكم الرقابة على الأسواق منعا لأى تلاعب من قبل التجار. اقرأ أيضا: بتخفيض
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بلومبرج: الاقتصاد المصرى الأسرع نموا فى الشرق الأوسط

أكدت وكالة (بلومبرج) أن الاقتصاد المصرى أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولى، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم فى جعل مصر وجهة محببة لمستثمرى السندات الذين يبحثون عن عائد، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة فى مصر سواء كان بالأداء الجيد للجنيه أو تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى فى نحو أربعة أعوام، يعزز احتمالات خفض الفائدة للمرة الأولى فى نحو 6 أشهر خلال اجتماع السياسة المالية للبنك المركزى المرتقب غدا الخميس.
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بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
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هل تحتاج مصر إلى إصلاحات أخرى للحفاظ على معدل النمو؟

أكد تقرير صادر من معهد التمويل الدولي قوة الاقتصاد المصري ومرونته بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأضاف التقرير أن حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نموه يحتاج إلى إصلاحات إضافية، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
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بعد ارتفاعها..3 عوامل تحد من مخاطر ديون مصر الخارجية

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 106.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، بحسب بيانات صادرة من البنك الدولي. وذكر تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن الارتفاع الحاد في الدين الخارجي المصري في السنوات القليلة الماضية كان مصحوبًا بزيادة كبيرة في احتياطي العملات، مما يشير إلى أن المخاطر يمكن السيطرة عليها حاليًا. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
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حصة الفرد الفيصل.. إجراءات جديدة لمنح تراخيص المخابز

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 150 لسنة 2019ـ بخصوص إجراءات تراخيص المخابز البلدية، والذي ألزم مديريات التموين، بعدم قبول أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة، اعتبار من 1 أغسطس 2019، مشيرا إلى أن الطلبات تقتصر فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.
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وزير التموين: ندعم أصحاب السيارات الفارهة بشرط

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن استثناء مَن لديه سيارة فارهة من حذف غير المستحقين للدعم بشرط أن تكون تلك السيارة يعمل عليها كمصدر رزق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتقدم بتظلم لإثبات حقه. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، إذ بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها 37 قاعدة بيانات، ونستهدف زيادتها لـ50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.
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بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 بشأن بدء التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي" الثانية لعام 2019، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، منوها بضرورة قيام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
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الجمعة المقبل.. بداية الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموينه عن ان العمل بالأوكازيون الصيفي، سيبدأ اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهر، إذ سوف يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين، على أن تكون المشاركة في الأوكازيون غير إلزامية للتجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية. ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام.
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