الأرصاد: الأسبوع المقبل أكثر سخونة..والرطوبة تصل 95%

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

طقس - أرشيفية

صرّح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري أقل من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من كل عام، مشيرا إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون أكثر سخونة". وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أنه يتبقى شهر تقريبا على انتهاء فصل الصيف ومن الممكن أن تحدث بعض الغيرات الجوية، وبداية من الأسبوع المقبل يتأثر الطقس في مصر بمنخفض الهندي الموسمي وهو ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وتابع: درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، بينما نسب الرطوبة سترتفع لـ85% بعد أن سجلت 70% خلال الأسبوع الجاري، بينما تصل لـ95% على السواحل الشمالية.وأوضح أن نشاط الرياح سيقل تدريجيا في فترات الليل ما يزيد الإحساس بالحرارة في ظل ارتفاع نسب الرطوبة، مشددا على أن الشبورة المائية ستتواجد بشكل كبير،