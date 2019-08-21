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مي فاروق تعلن انفصالها عن والد أبنائها

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مي فاروق
مي فاروق
أعلنت المطربة مي فاروق انفصالها عن زوجها، مؤكدة أن ذلك الأمر حدث قبل عدة أشهر. ونشرت "فاروق" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعتها بأولادها، وعلّقت عليها قائلة: "تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي، ومن بعدها اكتشفت أن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي، زينة، ومالك، وشغلي، ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي، هم كل حاجه ليّا، اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعدما تم طلاقي عن والدهم من شهور".
أضافت مي فاروق: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة، اللي كانت قدر ربنا الحمد لله، اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب أحلى علاقة حب في حياتي ولادي، سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي". وردا على متابعة قالت لها: "مش معقول إنتي كمان انفصلتي بعد السنين دي ليه كده بس؟"، قالت مي فاروق:
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نرمين-الفقي

نرمين الفقي بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني (صور)

تواجدت الفنانة نرمين الفقي في حفل عيد ميلاد الشاعر الغنائي تامر حسين، مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. ونشرت نرمين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الحفل جمعتها بالميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، داعية الله بأن يحفظهما. كما نشرت صورة أخرى من الحفل ظهرت فيها إلى جانب الفنانة بشرى ودينا الشربيني. وصورة ثالثة وهي مع دينا الشربيني بمفردها. وكان قد انتشر مقطعًا من نفس الحفل للهضبة مع دينا الشربيني وهما يرقصان على أغنيته الجديدة "يوم تلات".
افتتاح-مهرجان-محكى-القلعة‎ (6)

منهم مروة ناجي.. تعرف على حفلات «محكى القلعة» اليوم

تحيي الفنانة مروة ناجي، حفلًا بصحبة فرقتها الموسيقية،فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق الحفل فقرة للمطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين فى الثامنة مساء ويقدم باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها، "سحب رمشه" و"جميل وأسمر"، "طاير يا هوى"، "لامونى الناس"، "كعب الغزال"، "بهية"، ويليه فى التاسعة عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية ويقدموا أشهر استعراضاتهم التي اشتهرت بها.
عمرو دياب ودينا الشربيني 1

الهضبة ودينا الشربيني يرقصان على «يوم تلات» (فيديو)

فى أحدث ظهور للهضبة، ظهر الفنان عمرو دياب، فى مقطع فيديو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة «يوم تلات»، وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى. ونشر الشاعر الغنائى تامر حسين، كاتب الأغنية، مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وكتب عليه: «الهضبة مولعها.. يوم تلات». ويظهر الهضبة فى الفيديو وإلى جواره الفنانة دينا الشربينى، يرقصان ومن حولهما مجموعة من أصدقائهما على أنغان أغنية الهضبة الجديدة «يوم تلات». وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم الشديد بالأغنية وكلماتها.
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The Rock

«الصخرة» يتزوج من حبيبته «هاشيان» في حفل بسيط بهاواي

أعلن الممثل دوين جونسون، اليوم الإثنين، زواجه من حبيبته المغنية ومنتجة الموسيقى لورين هاشيان في حفل بسيط بهاواي ونشر صورتهما على حسابه بانستجرام". وارتدى جونسن الملقب بـ"الصخرة" أو "The rock" قميصًا أبيض وبنطلونا أبيض وظهر في الصورة بجانب عروسه البالغة من العمر 34 عاما مرتدية فستانًا طويلا من الدانتيل الأبيض بقصة مفتوحة من الصدر. التقى جونسون وهاشيان لأول مرة عام 2006 بينما كان يصور فيلم The Game Plan وأنجب منها بنتين جاسمين 3 سنوات وتيانا 16 شهرًا.
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
عمرو-اديب (2)

رسالة عمرو أديب لإليسا: أنتِ لا تملكين نفسك

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
انغام-واحمد-إبراهيم

نجل أنغام: أحب أمي ولن أعاديها لكني أحتقر زوجها

أكد عمر عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يُكن لوالدته كل الحب والاحترام، رغم اختلافه مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم. ونشر الشاب، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له مع والدته، وعلّق عليها بالإنجليزية: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني".
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