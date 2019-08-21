مي فاروق تعلن انفصالها عن والد أبنائها

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مي فاروق

أعلنت المطربة مي فاروق انفصالها عن زوجها، مؤكدة أن ذلك الأمر حدث قبل عدة أشهر. ونشرت "فاروق" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعتها بأولادها، وعلّقت عليها قائلة: "تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي، ومن بعدها اكتشفت أن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي، زينة، ومالك، وشغلي، ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي، هم كل حاجه ليّا، اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعدما تم طلاقي عن والدهم من شهور".

أضافت مي فاروق: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة، اللي كانت قدر ربنا الحمد لله، اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب أحلى علاقة حب في حياتي ولادي، سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي". وردا على متابعة قالت لها: "مش معقول إنتي كمان انفصلتي بعد السنين دي ليه كده بس؟"، قالت مي فاروق: