أتوبيس فريق غزل المحلة يصطدم بـ3 سيارات.. و7 مصابين

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

الحادث

اصطدم أتوبيس فريق غزل المحلة بـ3 سيارات في طريقه لمعسكر الإعداد بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وذلك على طريق مصر إسكندرية الزراعي قرب موقف دمنهور بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام ومستشفيات خاصة لتلقي العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تقوم قوات الحماية المدنية بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن، بأنه تلقى بلاغا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور بحادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من موقف دمنهور. انتقل النقيب أحمد شرف معاون مباحث قسم دمنهور إلى موقع الحادث،