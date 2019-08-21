رسميا.. عصام فرج أمينا عاما لـ«الأعلى للإعلام»

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

استقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على اختيار الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لتولي منصب الأمين العام للمجلس، خلفا لأحمد سليم، الذي تم إعفاءه من منصبه، بعد إلقاء القبض عليه أمس، بتهمة تلقي رشوة، وجاء قرار المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم بحضور وكيلا المجلس محمد العمري وعبد الفتاح الجبالي، والأعضاء جمال شوقي وحاتم زكريا ونادية مبروك وصالح الصالحي وسوزان قليني والدكتورة هدى زكريا ومجدي لاشين.

وقررت النيابة العامة، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة. وقال الإعلامي مصطفى بكري، فى