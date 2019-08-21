«يد الفراعنة» تكتسح غينيا في دورة الألعاب الإفريقية

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

يد مصر

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا بنتيجة (42 - 22)، في إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليًا، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الفراعنة بنتيجة 21 مقابل 8، ليحصد الفريق الوطني نقاط اللقاء، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب الذي حققه في دورة الألعاب السابقة بالكونغو برازافيل، وتقام مباريات كرة اليد بمجمع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء العاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة أمام نظيره الزامبي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامي وخالد وليد وشادي محمود وعبد الفتاح علي وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هاني ومهاب سعيد. ورفعت بعثة مصر رصيدها في الدورة الإفريقية إلى 15

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامي وخالد وليد وشادي محمود وعبد الفتاح علي وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هاني ومهاب سعيد.



ورفعت بعثة مصر رصيدها في الدورة الإفريقية إلى 15 ميدالية حتى الآن في صدارة الترتيب العام، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و 5 ميداليات برونزية.



وتشارك فى البطولة 52 دولة إفريقية من بينها مصر، وتقام منافسات البطولة فى 4 مدن مغربية وهى الرباط، كازابلانكا، الجديدة، وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 حيث إن هناك 15 لعبة مؤهلة للأولمبياد.



