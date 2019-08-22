كيف يفيدك النظام الغذائي المعتمد على الأسماك؟

هذا النظام الغذائي لا علاقة له بالحاجة إلى تخفيف الوزن، لذا يمكن تناول الوجبات الخفيفة في أي وقت، ولكن إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فسيكون التحكم في التوقيت
النظام الغذائي الذي يعتمد على السمك أو المأكولات البحرية والمسمى
بـ«بيسكاتريان» من بين الأنظمة الغذائية المختلفة التي تفيد الأشخاص غير المحبين للحوم الحمراء والدواجن.
ويعتبر النظام الغذائي القائم على الأسماك والمأكولات البحرية خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة مغذية، فهذا النظام ما هو إلا نظام نباتي مضاف له الأسماك، وبهذا فإنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية كأحماض أوميجا 3 والبروتين، وخلاله يجب استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمأكولات البحرية، وذلك حسبما ذكر موقع Verywell Fit.
الفواكه والخضراوات
يشتمل هذا النظام الغذائي على تناول الخضراوات بنسبة 50% والمأكولات البحرية أو البروتين النباتي بنسبة 25%، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة أو الكربوهيدرات المعقدة الأخرى بنسبة 25%.
ليس هناك أنواع محددة للفواكه والخضراوات التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، ولكن من المهم التركيز
الفواكه والخضراوات
يشتمل هذا النظام الغذائي على تناول الخضراوات بنسبة 50% والمأكولات البحرية أو البروتين النباتي بنسبة 25%، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة أو الكربوهيدرات المعقدة الأخرى بنسبة 25%.
ليس هناك أنواع محددة للفواكه والخضراوات التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، ولكن من المهم التركيز على الخضراوات الداكنة والفلفل بأنواعه والباذنجان والتوت والكيوي وغيرها من الفواكه والخضراوات.
البقوليات
تُعد البقوليات طبقًا جانبيا رائعًا عند تناول الأسماك، كما أنها توفر الألياف والمواد المغذية الأخرى، والحبوب الكاملة الخيار الأفضل، لأنها توفر المزيد من العناصر الغذائية كما تحتوي على سكريات أقل.
اللحوم والدواجن
بغض النظر عما إذا كنت تتناول الزبادي أو الجبن، فإن "نباتيو الأسماك" لا يأكلون اللحوم الحمراء، وهذا لا يعني تجنب اللحم البقري فقط، ولكن عليك أيضًا تجنب الدواجن ولحم الضأن.
ما التوقيت الأنسب لاتباع نظام بيسكاتريان الغذائي؟
هذا النظام الغذائي لا علاقة له بخطة معينة أو الحاجة إلى تخفيف الوزن، لذا يمكن تناول الوجبات الخفيفة في أي وقت، ولكن إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فسيكون التحكم في التوقيت، فأنت في طريقك لاختيار نظام غني بالمغذيات وقليل من السعرات الحرارية والدهون، لذا عليك اختيار كميات قليلة لفقدان الوزن.
لجعل النظام الخاص لـ«نباتيو الأسماك» أسهل وأكثر صحة..
1- اختر طرق الطهي الصحية من خلال شواء السمك باستخدام زيوت الطبخ الصحية، أو إعدادها بطرق قليلة الدسم.
2- عادة ما تحتاج المأكولات البحرية الطازجة إلى طهيها أو تجميدها في غضون بضعة أيام من الشراء، لذا قم بتخزين التونة أو الأسماك المعلبة، بحيث يكون لديك دائمًا مصدر للمأكولات البحرية جاهز في أي وقت.
3- قد يكون طهي المأكولات البحرية معقدا، وقد يبدو التخطيط للوجبات التي تعتمد على الأسماك غير مألوف، لذا من المهم وجود شخص يساعدك في طهي الطعام.
4- بالنسبة للحامل فسوف تحتاج إلى تجنب الأسماك النيئة لاحتوائها على نسب عالية من الزئبق الذي قد ينتقل إلى الطفل ويسبب له مشكلات مختلفة.
5- إذا كنت تعاني من مشكلة صحية مثل مرض السكري أو مرض الاضطرابات الهضمية أو أمراض القلب، فمن المحتمل أن يكون النظام الغذائي المعتمد على الأسماك آمنًا وربما مفيدًا، ولكن يجب استشارة الطبيب.
إيجابيات النظام الغذائي المعتمد على الأسماك
يجد بعض الأشخاص الذين يختارون التخلص من اللحوم من وجباتهم الغذائية أن اتباع النظام المعتمد على الأسماك أسهل من النظام النباتي، فالأسماك مصدر للبروتينات الكاملة.
كما أظهرت الدراسات أيضًا أن اتباع نظام غذائي نباتي من ضمنه المعتمد على الأسماك يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم، كما أن من يتبعون نظاما غذائيا مرنا يمكنهم التمتع بوزن صحي وتحسن عملية التمثيل الغذائي وضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
بالإضافة إلى ذلك، الأسماك منخفضة الدهون المشبعة وغنية بالمواد المغذية الأخرى، وعندما تستبدل الوجبات التي تعتمد على اللحوم بالوجبات التي تعتمد على السمك، فمن المرجح أن تخفض السعرات الحرارية والدهون من نظامك الغذائي لمساعدتك في الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.
وعندما تأكل أنواعًا معينة من الأسماك، فإنك تزيد من تناولك لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يتناولون مكملا للحصول على تلك الأحماض، فإن معظم المصادر الصحية توصي بأن تحصل على مدخولك من الطعام.