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كيف يفيدك النظام الغذائي المعتمد على الأسماك؟

هذا النظام الغذائي لا علاقة له بالحاجة إلى تخفيف الوزن، لذا يمكن تناول الوجبات الخفيفة في أي وقت، ولكن إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فسيكون التحكم في التوقيت
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
النظام المعتمد على الأسماك
النظام المعتمد على الأسماك
النظام الغذائي الذي يعتمد على السمك أو المأكولات البحرية والمسمى بـ«بيسكاتريان» من بين الأنظمة الغذائية المختلفة التي تفيد الأشخاص غير المحبين للحوم الحمراء والدواجن. ويعتبر النظام الغذائي القائم على الأسماك والمأكولات البحرية خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة مغذية، فهذا النظام ما هو إلا نظام نباتي مضاف له الأسماك، وبهذا فإنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية كأحماض أوميجا 3 والبروتين، وخلاله يجب استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمأكولات البحرية، وذلك حسبما ذكر موقع Verywell Fit.
الفواكه والخضراوات  يشتمل هذا النظام الغذائي على تناول الخضراوات بنسبة 50% والمأكولات البحرية أو البروتين النباتي بنسبة 25%، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة أو الكربوهيدرات المعقدة الأخرى بنسبة 25%. ليس هناك أنواع محددة للفواكه والخضراوات التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، ولكن من المهم التركيز
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الفول-المدمس

الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا. ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه. إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
اطعمة-يجب-تناولها-بعد-الولادة

اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".
فوائد-البابريكا

للحفاظ على قلب صحي.. ضع البابريكا في نظامك الغذائي

يحتاج الطعام إلى بعض من اللمسات السحرية، على سبيل المثال رشة الملح تعتبر من الأساسيات للحصول على طعام شهي، فهل تتخيل أن حبات قليلة من الملح تحول مذاق الطعام بالكامل، كما توجد التوابل التي لا يخلو منها أي مطبخ على سبيل المثال الكركم والزنجبيل والقرفة والكمون، كما توجد الـ "بابريكا"، حيث تعد من أهم التوابل التي يجب أن تدرجها على قائمة الطعام الخاصة بك، تُصنع هذه التوابل من الفلفل المجفف، بجانب مذاقها الرائع، تمنح الجسم العديد من الفوائد التي لايمكن أن تتجاهلها، نقلًا عن "healthline".
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الموز-الاسود

البني ذو البقع «مسكر».. ماذا تعني ألوان الموز؟

الموز من الفاكهة الشعبية الرخيصة، كما أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا للتخسيس، وعلى الرغم من أن فوائده الصحية معروفة على نطاق واسع، فإن القليل من الأشخاص يدركون كيف يؤثر نضج الموز على مكوناته الغذائية؟ للمساعدة في توضيح الأمر، شارك اختصاصي التغذية الأسترالي، ريان بينتو، مؤخرًا في الكشف عن الفوائد المتنوعة، كما يوضح الأسباب التي تجعل من التناول المفرط للموز فكرة سيئة، حيث كتب على صفحته «إن أفضل طريقة لفهم كيف يمكن أن تتغير مكونات الموز معرفة ما يحدث داخله بمرور الوقت».
العطس

هل كتم العطس خطر على صحتك؟.. إليك الحقيقة

الشعور الأسوأ لديك عندما تحتاج إلى العطس، لكن العطسة لا تخرج، ليس هذا فقط، بل عند كتمها نتيجة وجودك في مكان هادئ أو مزدحم بالناس لدرجة أنك لا تستطيع إخراجها. يشعر بعض الأشخاص بالإحراج من العطس مثل الكحة تماما، لذا يلجؤون إلى كتمها، ولكن يبقى التساؤل، هل من الآمن كتم العطس؟ وماذا يحدث للجسم عند القيام بهذا الأمر؟ العطس هو رد فعل فسيولوجي معقد، ويحدث ذلك عندما تتنفس مادة أو جسيمات مزعجة تمر عبر فتحة الأنف إلى بطانة أنفك. وتوضح أماندا تايلور، إخصائية الأنف والأذن والحنجرة، أن احتقان الأنف أو الحساسية يؤديان إلى إطلاق الهيستامين.
الانتفاخ

6 طرق لمحاربة انتفاخ الصيف.. تجنب مضغ اللبان

الانتفاخ مشكلة تصيب شخصا من بين 7 أفراد، خاصة في فصل الصيف، وبالطبع هذا الأمر يسبب انزعاجا كبيرا، نظرا لشكل البطن المنتفخ الذي يظهر في الملابس، كما يمكن لهذا الانتفاخ أن يرفع الفستان الذي ترتديه النساء، بالإضافة إلى آلام وتشنجات والغازات المحرجة. بالإضافة إلى مشكلة الانتفاخ، ففي الغالب هناك متلازمة القولون العصبي الأكثر شيوعا، وبالرغم أن الانتفاخ علامة على وجود حالة طبية خطيرة، فإنه يرجع إلى النظام الغذائي، فهذا ما توصل إليه البحث الذي أجرته جامعة برشلونة، لذا تعرف على نصائح تخلصك من انتفاخ الصيف وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
سرطان-الدماغ

حافظ على ذاكرتك بهذه الحيل.. التأمل يفيدك

لدى الجميع اعتقاد بأن القدرة على تحسين الذاكرة تبلغ ذروتها في الشباب ثم تنخفض مع التقدم في العمر، وعلى الرغم من أن هناك علاقة بين مشكلات الذاكرة والعمر فإن هذا المفهوم ليس صحيحا تماما. قد يتغير المعدل الذي تعالج به المعلومات، لكن القدرة على تعلم الأشياء وتذكرها تتأثر إلى حد كبير بالعوامل الخارجية، فعلى سبيل المثال قلة النوم أو الإجهاد أو تعدد المهام أو البقاء مستقرا أو سوء التغذية أو تناول الدواء يمكن أن تسهم جميعًا في حدوث تدهور للذاكرة، ومع استثناء ملحوظ من حالات مثل مرض الألزهايمر والخرف وسوء التغذية، يمكنك التحكم في مدى جودة الذاكرة لديك.
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