كيف يفيدك النظام الغذائي المعتمد على الأسماك؟

هذا النظام الغذائي لا علاقة له بالحاجة إلى تخفيف الوزن، لذا يمكن تناول الوجبات الخفيفة في أي وقت، ولكن إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فسيكون التحكم في التوقيت

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

النظام المعتمد على الأسماك

النظام الغذائي الذي يعتمد على السمك أو المأكولات البحرية والمسمى بـ«بيسكاتريان» من بين الأنظمة الغذائية المختلفة التي تفيد الأشخاص غير المحبين للحوم الحمراء والدواجن. ويعتبر النظام الغذائي القائم على الأسماك والمأكولات البحرية خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة مغذية، فهذا النظام ما هو إلا نظام نباتي مضاف له الأسماك، وبهذا فإنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية كأحماض أوميجا 3 والبروتين، وخلاله يجب استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمأكولات البحرية، وذلك حسبما ذكر موقع Verywell Fit.

الفواكه والخضراوات يشتمل هذا النظام الغذائي على تناول الخضراوات بنسبة 50% والمأكولات البحرية أو البروتين النباتي بنسبة 25%، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة أو الكربوهيدرات المعقدة الأخرى بنسبة 25%. ليس هناك أنواع محددة للفواكه والخضراوات التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، ولكن من المهم التركيز