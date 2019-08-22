فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أفلام سبتمبر وأكتوبر.. أبرزها It: Chapter2 وAd Astra

من المنتظر عرض أفلام جديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وتختلف قوالبها ما بين الحركة والإثارة والأكشن والرومانسية والكوميديا والجريمة والدراما الاجتماعية
تحرير:أميرة شرف ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
It: Chapter
It: Chapter
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر أغسطس، وكان حافلًا بعدد من الأفلام في دور العرض السينمائية المحلية والعالمية، بينما ينتظر عشاق السينما كل ما هو جديد في هذا العالم الضخم المليء بالمتعة والإثارة التي تستحق المشاهدة، حيث كان هذا الموسم محليا وخارجيا مليئا بالأفلام الممتعة ما بين الأكشن والدراما والكوميديا والرعب، ومنها ما حقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، فإن كنت ممن لديهم شغف بهذا العالم وأفلام الحركة والإثارة والأكشن والرومانسية والكوميديا والجريمة والدراما الاجتماعية، فإليك أبرز الأفلام الأجنبي بالسينمات في شهري سبتمبر وأكتوبر.
It: Chapter 2 بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم في 2017 وتحقيقه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي "بوكس أوفيس"، يعرض الجزء الثاني منه في السينمات في 6 سبتمبر. الفيلم يدور حول قصة أطفال (نادي الخاسرين) بالجزء الأول، فبعد سبعة وعشرين عامًا من لقائهم مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي
اقرأ المزيد
تامر-امين (2)

تامر أمين يهاجم «ولاد رزق»: زي عبده موتة

شن الإعلامي تامر أمين هجوما حادا على فيلم "ولاد رزق2"، الذي يعرض حاليا في دور السينما، والذي تمكن من تحقيق إيرادات مرتفعة للغاية، إذ يأتي ثانيا في قائمة الأفلام المعروضة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بعد الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي عرض قبل أيام من بدء الموسم فعليا. واتهم "أمين"، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، فيلم "ولاد رزق2" بـ"تقديس شطارة البلطجي"، قائلا إن العمل مماثل لأفلام عبده موتة وقلب الأسد.
مهرجان الجونة

إعلان قائمة الأفلام المشاركة في منطلق الجونة

استقبل مهرجان الجونة السينمائي، في مختبر الإبداع وتطوير المشاريع، نحو 133 طلب تقديم لتوفير الدعم الفني والمالي، «92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج». تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 روائية طويلة و5 وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة). وأعلن المهرجان القائمة النهائية للمشاريع والأفلام المشاركة من عدة بلدان من المنطقة العربية والشرق الأوسط، في الدورة الثالثة لمنطلق الجونة السينمائي.
عبد المطلب

قصص أشهر 3 أغان لعبد المطلب.. أجر إحداها 6 جنيهات

إن كان هناك أب حقيقي للغناء الشعبي المصري فلا شك أنه "طِلب"، صوت مصر، الفلاح الحافظ للقرآن، والقادم من قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة، بحثًا عن المجد، حتى وصل إلى مداه بأغانٍ وأعمال سينمائية لم يفنَ شبابها وزمانها بعدُ، رغم غياب صاحبها محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر، المولود في 13 أغسطس 1910، والراحل في 21 أغسطس 1980، إذ إن إرثه الفني المتروك خلفه ثقيل ثقل موهبته التي كوَّن بها مدرسته الخاصة في الغناء، إلى أن وصل إلى عمادة الفن الشعبي المصري والعربي.
اقرأ المزيد من الأخبار
ديمى-لوفاتو

نتفليكس تُعيد ديمي لوفاتو للسينما بـEurovision

انضمت المغنية والممثلة الأمريكية الشابة ديمي لوفاتو إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي القادم Eurovision إخراج ديفيد دوبكين، الذي تنتجه "نتفليكس - Netflix"، ويجرى تصوير الفيلم حاليًا في المملكة المتحدة وأيسلندا، وذلك وفقا لموقع مجلة "فارايتي". وأعلن ويل فيريل، الذي شارك في كتابة الفيلم مع أندرو ستيل، عن الخبر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في إطار احتفاله بعيد ميلاد ديمي لوفاتو السابع والعشرين والذي وافق أمس الثلاثاء 20 أغسطس. وإلى جانب ويل فريل يقوم ببطولة الفيلم كل من رايتشل مكأدامز وبيرس بروسنان.
فيلم خيال مآتة

رغم الانتقادات| 20 مليون جنيه لـ«خيال مآتة» بـ4 أيام

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الخميس، 3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 6 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 20 مليون جنيه في 4 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك رغم تعرضه للكثير من الانتقادات، التي وصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام حلمي.
فيلم خيال مآتة

اتهام بسرقة فكرة «خيال مآتة».. منى زكي كلمة السر

أزمة جديدة تواجه فيلم "خيال مآتة"، حيث اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، والباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قولتلها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء".
Lady and the .Tramp

ديزني تكشف عن أول صورة من فيلمها Lady and the Tramp

كشفت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي، عن أول صورة من النسخة الحية لفيلمها الكلاسيكي الشهير "Lady and the Tramp" الذي قررت إعادة إحيائه وإطلاقه في دور العرض السينمائي في شهر نوفمبر المقبل. ومن المقرر إعادة كتابة أغاني الفيلم القديمة لتتناسق مع العصر الحالي ومن ضمنها أغنية الفيلم الشهيرة "Siamese Cat" أو "القطة السيامي". يأتي الفيلم ضمن سلسلة إعادة إحياء ديزني لكلاسيكياتها القديمة إلى نسخ حية والتي لاقت نجاحا كبيرا بعد أن أطلقت هذا العام فيلمي "Aladdin" و"The Lion King"، كما أعادت إحياء فيلم "Beauty and the Beast" في عام 2017.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org