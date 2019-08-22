أفلام سبتمبر وأكتوبر.. أبرزها It: Chapter2 وAd Astra

من المنتظر عرض أفلام جديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وتختلف قوالبها ما بين الحركة والإثارة والأكشن والرومانسية والكوميديا والجريمة والدراما الاجتماعية

تحرير:أميرة شرف ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر أغسطس، وكان حافلًا بعدد من الأفلام في دور العرض السينمائية المحلية والعالمية، بينما ينتظر عشاق السينما كل ما هو جديد في هذا العالم الضخم المليء بالمتعة والإثارة التي تستحق المشاهدة، حيث كان هذا الموسم محليا وخارجيا مليئا بالأفلام الممتعة ما بين الأكشن والدراما والكوميديا والرعب، ومنها ما حقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، فإن كنت ممن لديهم شغف بهذا العالم وأفلام الحركة والإثارة والأكشن والرومانسية والكوميديا والجريمة والدراما الاجتماعية، فإليك أبرز الأفلام الأجنبي بالسينمات في شهري سبتمبر وأكتوبر.

It: Chapter 2 بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم في 2017 وتحقيقه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي "بوكس أوفيس"، يعرض الجزء الثاني منه في السينمات في 6 سبتمبر. الفيلم يدور حول قصة أطفال (نادي الخاسرين) بالجزء الأول، فبعد سبعة وعشرين عامًا من لقائهم مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي

It: Chapter 2

بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم في 2017 وتحقيقه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي "بوكس أوفيس"، يعرض الجزء الثاني منه في السينمات في 6 سبتمبر.

الفيلم يدور حول قصة أطفال (نادي الخاسرين) بالجزء الأول، فبعد سبعة وعشرين عامًا من لقائهم مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي السبعة لم الشمل من جديد بعد أن صاروا كبارًا، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة (الشيء) من جديد.

الفيلم بطولة جيسيكا شاستاين وبيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وصوفيا ليليز وجيدين ليبرهير وبيل هادير وتأليف جاري دوبرمان وإخراج أندريس موسشيتي.

Ad Astra

في 18 سبتمبر القادم، يطل علينا نجم هوليوود براد بيت في هذا الفيلم في دور مهندس تابع لإحدى فصائل الجيش، يقرر البحث عن والده عند التخوم الخارجية للمجموعة الشمسية، حيث اختفى الأخير في مهمة بحث عن حياة فضائية منذ عشرين عامًا، ويحاول الكشف عن أسرار تتحدى الطبيعة البشرية وموقعنا في الكون.

الفيلم بطولة براد بيت وتومي لي جونز وروث نيجا وجون فين وجون أورتيز وجيمي كيندي، وتأليف وإخراج جيمس جراي.

Joker

يأتي الفيلم الذي يعرض في 4 أكتوبر القادم، في إطار تشويقي حول فنان كوميدي فاشل تتكاتف عليه الضغوظ والظروف، حتى يصيبه الجنون ويتحول إلى مجرم وقاتل مهوس.

الفيلم بطولة خواكين فينيكس وبريت كولن وزازي بيتز وبريان تيري هنري وروبرت دي نيرو وبرايان كالين، ومن تأليف سكوت سيلفر وإخراج تود فيليبس.

Zombieland: Double Tap

يعرض الفيلم في 11 أكتوبر القادم، ويصنف من أفلام الرعب، وتدور أحداثه حول 4 أشخاص وهم (كولومبوس) و(تالاهاسي) و(ويتشيتا) و(ليتل روك) ينتقلون إلى قلب أمريكا حيث يواجهون الزومبي الباقين على قيد الحياة، وأيضًا الآلام المتزايدة للعائلة المؤقتة الساخرة.

الفيلم بطولة خواكين فينيكس وبريت كولن وزازي بيتز وبريان تيري هنري وبوبرت دي نيرو برايان كالين، وتأليف سكوت سيلفر إخراج تود فيليبس.

Gemini Man

وبعد دوره المميز في فيلم Aladdin، عشاق النجم ويل سميث على موعد آخر مع فيلم له في 11 أكتوبر القادم والذي يقوم فيه بدورين، حيث يجد واحد من صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبًا ومتتبعًا ومستهدفًا من شخص آخر غامض من خارج اللعبة، ليكتشف أن من يستهدفه هو النسخة الشابة منه.

الفيلم بطولة ويل سميث وماري إليزابيث وينستد وكلي أوين وبانديكت وونج وليندا إيموند، وتأليف بيلي راي وإخراج آنج لي.

The Addams Family

يأتي فيلم الفانتازيا من جديد في 11 أكتوبر القادم، حيث يعاد صياغة نفس القصة التي تم عرضها في أوائل التسعينيات ولكن بتصوير أنيميشن حيث تدور قصته حول عائلة غريبة الأطوار وغامضة ويقوم محتالون بعمل خطة لابتزاز الأسرة باستخدام متواطئ يدعي أنه عمهم الذي فقد منذ فترة طويلة.

الفيلم بطولة كلوي جريس موريتز وتشارليز ثيرون وفين وولفارد وتأليف مات ليبرمان وإخراج جريج تيرنان.

Maleficent: Mistress of Evil

وبعد خمسة أعوام من الجزء الأول تعود إلينا النجمة إنجلينا جولي بفيلمها الجديد الذي يعرض في 18 أكتوبر القادم وتدول أحداثه بعد عدة سنوات من أحداث (مالفيسنت)، حيث تكتشف كلا من (أرورا، ومالفيسنت) علاقتهما من جديد، ومع ظهور قوى شريرة، وخروج الأمور عن السيطرة، يجب عليهما تشكيل تحالفات جديدة، والتصدي لخصومهما غير المتوقعين.

الفيلم بطولة أنجيلينا جولي وإيلي فانينج وإد سكرين وتيريزا ما هوني وجونو تيمبل، وتأليف مايكا فيتزيرمان بلو وواكيم رونينج.

Terminator: Dark Fate

ويطل علينا النجم أرنولد شوارزينجر بهذا الفيلم الذي يعرض الفيلم في 23 أكتوبر القادم وهو من فئة الخيال العلمي ويدور أحداثه بعد عشرين عاما من أحداث "يوم القيامة"، حيث تعود (سارة كونر) من جديد من أجل حماية فتاة تدعى (داني راموس) وأصدقائها من نموذج مدمر جديد تم إرساله للقضاء عليهم.

الفيلم بطولة أرنولد شوارزينجر وليندا هاميلتون وماكنزي ديفيس، وتأليف جيمس كاميرون وإخراج تيم ميلر.

هذه قائمة بأشهر الأفلام التي من المقرر طرحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وفقًا لمواعيد عرض الفيلم بالسينما الأمريكية.