عبارات تجنب قولها لمن يعانون من فقد الوزن

يفقد الأشخاص الوزن لعدة أسباب من بينها الرغبة في الحصول على مظهر مثالي، والقلق والاكتئاب والتوتر، إضافة إلى متلازمة اضطرابات الطعام، التي تؤدي إلى فقدان الوزن
اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بفقدان الوزن ليس أمرا سهلا وبسيطا، لذا يجب أن تكون الشخص الداعم للآخرين، على سبيل المثال التحفيز بشكل مستمر من أفضل ما يمكن أن تقدمه، على الجانب الآخر، توجد بعض الأشياء عليك أن تتجنبها عندما تجد شخصًا فقد الكثير من وزنه، لأنه قد يكون نتيجة حالة مرضية، تسببت في ذلك، ولكن يمكن أن تخبره عن نجاحه في ما فعله، وفي نفس الوقت، يمكنك عرض بعض من طرق التخسيس الصحية لمساعدته في استعادة نضارة وجهه، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
التحدث عن زيادة الوزن أو فقدانه من الأشياء غير اللطيفة؛ لأنها تعد مسألة شخصية متعلقة بصاحبها، فإذا كنت تتحدث مع صديق يرغب في فقدان الوزن، يجب أن تكون كلماتك داعمة بشكل كبير، أكثر من أي شيء آخر، بمعنى آخر لا يصح أن تسخر من وزنه أو مظهره الخارجي، وإذا كنت لا تعلم ما الذي يجب أن تقوله لشخص فقد وزنه، ما
التحدث عن زيادة الوزن أو فقدانه من الأشياء غير اللطيفة؛ لأنها تعد مسألة شخصية متعلقة بصاحبها، فإذا كنت تتحدث مع صديق يرغب في فقدان الوزن، يجب أن تكون كلماتك داعمة بشكل كبير، أكثر من أي شيء آخر، بمعنى آخر لا يصح أن تسخر من وزنه أو مظهره الخارجي، وإذا كنت لا تعلم ما الذي يجب أن تقوله لشخص فقد وزنه، ما يلي بعض من الأشياء التي لا يجب أن تُقال لمن فقدوا وزنهم بشكل ملحوظ، مع نهج تستطيع السير عليه واتباعه في مثل هذه المواقف:
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1- هل تتبع نظاما غذائيا؟
يفقد الأشخاص الوزن لعدة أسباب من بينها الرغبة في الحصول على مظهر مثالي، والقلق والتوتر والاكتئاب، إضافة إلى متلازمة اضطرابات الطعام، التي تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ، وأن تقول لشخص إنك نحيف يمكن أن تكون مشكلة لسببين: الأول أنك تشير إلى أن النحافة هي المعايير المثالية التي يبحث عنها الجميع، والثاني تُقال كنوع من الغيرة والحقد على الآخرين، وبالتالي يُنظر إلى فقدان الوزن من الجانب السلبي، وبدلا من إلقاء أسئلة متعلقة بالنظام الغذائي المتبع، فكر في جميع الأسباب المؤدية إلى فقدان الوزن.
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2- تبدو رائعًا؟!
إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، تبدو هذه الجملة مثالية ومحفزة بشكل كبير، ومع ذلك إذا كان أحدهم لا يرغب في فقدان وزنه، سيتسرب إليه شعور بعدم الأمان فيما يتعلق بمظهر جسمه، وتنشأ علاقة غير صحية بين الطعام وجسمه، وخاصة إذا كان هناك شخص يعاني من اضطرابات الطعام، فمثل هذه الكلمات سيكون وقعها عليه بمثابة تحفيز أنه يملك مظهرا لائقا بشكل كبير، وبالتالي سيستمر في القيام بسلوكيات غير صحية، فبدلا من قول إن فقدان الوزن بمثابة إنجاز يجب الاحتفال به، عليك بالتفكير في شيء آخر لدعمهم بشكل صحيح.
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3- محظوظ للحفاظ على فقدان الوزن
إذا كان البعض يرغب في تناول البيتزا، لا تناقش معهم الجحم الذي يرغبون به، فبالنسبة لشخص لا ينوي فقدان الوزن، ربما يحفز الشعور بالذنب أو الوعي المفرط حول أنواع محددة من الطعام لم يتناولها من قبل، على سبيل المثال الأشخاص بشكل عام لديهم معدلات مختلفة من عملية الأيض، فيتناول أحد الأشخاص قطعة من الكعك، ولا يُلاحظ أي تغيير في الوزن، والبعض الآخر تظهر عليهم الفروقات بشكل مختلف.
4- تناول آيس كريم.. أنت تستحقه
لا تجعل الجوائز المتعلقة بفقدان الوزن تتمثل في الطعام، ولا يصح أن تقال مثل ذلك؛ لأن ذلك سيقلل من جهودهم بالفعل، ويمكن أن تقول: "هل تفضل الحصول على الآيس كريم أو القهوة بعد ظهر هذا اليوم؛ لأن هذا سيتيح لهم تقرير ما يرغبون في تناوله، ولا يركزون على فقدان الوزن أو اتباع نظام غذائي، إضافة إلى ذلك: أنت قادر على أن تكون داعمًا، وتختار الوقت المناسب لإلقاء الكلمات، حاول قدر الإمكان أن تكون شخصا إيجابيا في حياتك ولا تسخر من الآخرين، فالمظهر الخارجي ملكية خاصة.
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