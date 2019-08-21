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عبارات تجنب قولها لمن يعانون من فقد الوزن

يفقد الأشخاص الوزن لعدة أسباب من بينها الرغبة في الحصول على مظهر مثالي، والقلق والاكتئاب والتوتر، إضافة إلى متلازمة اضطرابات الطعام، التي تؤدي إلى فقدان الوزن
تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
فقدان الوزن
فقدان الوزن
اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بفقدان الوزن ليس أمرا سهلا وبسيطا، لذا يجب أن تكون الشخص الداعم للآخرين، على سبيل المثال التحفيز بشكل مستمر من أفضل ما يمكن أن تقدمه، على الجانب الآخر، توجد بعض الأشياء عليك أن تتجنبها عندما تجد شخصًا فقد الكثير من وزنه، لأنه قد يكون نتيجة حالة مرضية، تسببت في ذلك، ولكن يمكن أن تخبره عن نجاحه في ما فعله، وفي نفس الوقت، يمكنك عرض بعض من طرق التخسيس الصحية لمساعدته في استعادة نضارة وجهه، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
التحدث عن زيادة الوزن أو فقدانه من الأشياء غير اللطيفة؛ لأنها تعد مسألة شخصية متعلقة بصاحبها، فإذا كنت تتحدث مع صديق يرغب في فقدان الوزن، يجب أن تكون كلماتك داعمة بشكل كبير، أكثر من أي شيء آخر، بمعنى آخر لا يصح أن تسخر من وزنه أو مظهره الخارجي، وإذا كنت لا تعلم ما الذي يجب أن تقوله لشخص فقد وزنه، ما
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«الكيك بوكسينج».. تحرق الدهون وتخلصك من التوتر

انتشر في الآونة الأخيرة نوع مهم من الرياضات يساعد في الحصول على جسم مثالي ورشيق في أقصر فترة ممكنة، يعتمد على تحريك جميع عضلات الجسم في وقت واحد، و لا يعتبر من أحد الفنون القتالية، ولكن هو رياضة تميل إلى العنف في كثير من الأحيان وتعتمد على الركل واللكم على أنغام موسيقى قتالية، وستجد نفسك تشعر بطاقة كبيرة وتتخلص من التوتر بالكامل، أصبح العديد من الأشخاص يميلون إلى هذا النوع من الرياضة للتركيز على أهداف محددة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
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حدث في مثل هذا اليوم.. حريق المسجد الأقصى

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