الصيادلة عن صرف الأدوية دون روشتة: حق قانوني لنا

جدل بالسوشيال ميديا حول قيام الصيادلة بصرف الأدوية دون روشتة.. ووفاء سعفان لـ"التحرير": الصيدلي من حقه صرف الأدوية بشروط.. وعضو مجلس نقابة الأطباء: جريمة

تحرير:باهر القاضى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

سادت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بين الصيادلة عقب ظهور أحد مقدمي البرامج الشهيرة مطالبا بعدم صرف الأدوية دون روشتة من الطبيب، وعدم أحقية الصيدلى القيام بذلك، غير أنه عقب تلك التصريحات، انتفض ما يزيد على ربع مليون صيدلي، مسجلين رفضهم التام بادعاء البعض بأنه ليس من حق الصيدلى صرف الأدوية دون روشتة. وأمام حالة السجال على مواقع التواصل الاجتماعى، طرح «التحرير»، التساؤل حول هل يحق قانونا للصيدلى صرف الأدوية دون روشتة؟ وهل هذا الإجراء يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى الذى دائما ما يذهب للصيدلى ويطلب العلاج دون روشتة؟

القانون خول لنا ذلك وأكدت دكتور صيدلى، وفاء محمد سعفان، عضو حملة "امسك دخيل"، ومرشحة سابقة لعضوية مجلس نقابة الصيادلة تحت السن، أن هناك حملة ممنهجة للنيل من دور الصيدلى بشكل عام، خاصة أن هناك قطاعا عريضا لا يعلم بالدور الحقيقي للصيدلة، مشددة على أن دور الصيدلى ليس كما يتصور البعض صرف العلاج

القانون خول لنا ذلك

وأكدت دكتور صيدلى، وفاء محمد سعفان، عضو حملة "امسك دخيل"، ومرشحة سابقة لعضوية مجلس نقابة الصيادلة تحت السن، أن هناك حملة ممنهجة للنيل من دور الصيدلى بشكل عام، خاصة أن هناك قطاعا عريضا لا يعلم بالدور الحقيقي للصيدلة، مشددة على أن دور الصيدلى ليس كما يتصور البعض صرف العلاج بالصيدليات، وإنما لها دور فعال فى تركيب الأدوية بالمعامل، وأدوار عديدة، تفيد المنظومة الصحية بشكل فعال، أغلب دور العالم تعي جدا مكانة ودور الصيدلى، فالتقصير ليس من قبل الصيادلة بقدر غياب الدور الرقابي والتشريعات التى تنهض بالصيدلى، وتجعله مؤديا لمهامه الرئيسة، أسوة بدول العالم.

وأضافت وفاء سعفان لـ«التحرير»، أن الصيادلة من حقهم قانونا صرف الأدوية بدون روشتة، كالأدوية غير الوصفية، لافتة إلى أنه ليس لدى الصيادلة أى مشكلة فى مسألة صرف الأدوية بروشتة، وإنما المشكلة نفسها هل المجتمع مؤهل لذلك، هل المريض لديه القدرة المالية أن يذهب للطبيب فى كل مرة يعانى منها آلام البرد أو الكحة أو غير ذلك، وخاصة أن كشوفات الأطباء أصبحت مرتفعة، قائلة نصا: إذ كانت هناك مشاكل علينا بمعالجاتها بما يتناسب مع الواقع، وليس بمجرد تصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا تناسب ظروف المرضى".

وتابعت: الصيدلى دارس بشكل جيد كل ما يتعلق بالأدوية، بل على العكس فهناك دول متقدمة يقتصر دور الطبيب على التشخيص فقط ويقوم الصيدلي بصرف العلاج بناء على تشخيص الطبيب، لذلك علينا أن نبحث عن حلول لمشاكل المهنة، منها محاربة كل أشكال الغش بالأدوية، فضلا عن ضرورة تفعيل دور التفتيش الصيدلى لمحاربة الدخلاء على المهنة، أمثال مساعد صيدلي، وحبسه حيال قيامه بممارسة دور الصيدلي على الفور، حفاظا على حياة الناس، وكذلك محاربة كل أشكال التجارة ببعض الصيدليات".

الدعوة لعمومية طارئة للصيادلة

غير أن هذه الأزمة التى يعيشها الصيادلة ليست الأولى، حيث شهدت الأيام الماضية دخول الصيادلة فى معركة مع وزيرة الصحة بعقب تأكيدها بأهمية دور التمريض عن الصيادلة، وفى فبراير الماضي حلت أزمة بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والصيادلة، بعد أن قالت خلال اجتماع للجنة الصحة بمجلس النواب، عقد خصيصا لبحث أزمة تكليف دفعة صيادلة 2017، إنها ليست مطالبة بتعيين كل خريجي كليات الصيدلة، فأنا لست بحاجة لهم جميعا.

وللخروج من تلك الأزمات المتكررة فى حق الصيادلة من حين لآخر خلال الفترة الماضية، دعا عدد من الصيادلة على مواقع التواصبل الاجتماعى، الذهاب لمقر النقابة الخميس المقبل، لتقديم طلب بعقد جمعية عمومية طارئة، لإنهاء حالة فرض الحراسة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على كل المقاعد، وكذلك بحث سبل الرد على الاتهامات ومحاولات الانتقاص من دور الصيدلي، بحسب الداعين للعمومية الطارئة، والتى تشترط تقديم طلبات من 200 صيدلي على أقل تقدير.

وزارة الصحة المسئولة عن انتشار الفوضى بالصيدليات

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إن الإساءة لما يقترب من ربع مليون مواطن مصرى يعملون بمهنة الصيدلة أمر مرفوض، مشددا على أن خبير الأدوية الأول ليس فى مصر بحسب بل فى ربوع العالم، الصيادلة، وليس الأطباء، وبالتالى الانتقاص من دوره والحديث بعدم أحقيته فى صرف الأدوية أمر عبثي ومرفوض.

وأضاف أحمد فاروق لـ«التحرير»، أنه وفقا للقوانين العالمية والمعمول بعها أيضا فى مصر طبقا لقرار رسمي من وزارة الصحة أسوة بالعالم، فالأدوية مقسمة إلى قسمين: أحدهما أدوية غير وصفية مثل البرد والكحة وغيرها، وأدوية وصفية كالضغط والسكر والقلب، وهنا وفقا للقانون فى الداخل والخارج، يحق للصيدلي صرف جميع الأدوية غير الوصفية، أما الأدوية الوصفية فلا يحق له صرفها إلا فى وجود روشتة معتمدة من الطبيب.



وتابع: إذ كانت هناك أخطاء فلا ترتقي أن تكون ظاهرة، فضلا عن أن وزارة الصحة نفسها هى من ساهمت فى وجود مشاهد عبثية داخل بعض الصيدليات، وذلك بإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2017، والذى كان يمنع غير الصيادلة من فتح صيدليات، وبإلغاء ذلك القرار وإصدار القرار 117 لسنة 2017، أصبح لكل من هب ودب أن يقوم بفتح صيدلية، فالوزارة هى المسئولة بانتشار الفوضى ببعض الصيدليات.



وأشار فاروق، إلى أن الصيادلة كانوا يتمنون مناقشة الموضوع عبر إحدى الفضائيات بحيادية وعن دراية تامة، سواء فيما يتعلق بسلسلة الصيدليات التى تعمل فى مجال الأدوية دون رقابة جادة عليها، فضلا عن أن المواطن نفسه أصبح لا يتحمل الذهاب للطبيب، وذلك لأن الفيزيتا أصبحت غالية جدا، وليس فى وسع المواطن، بل فى مقدرة تجار المخدرات، على حد تعبيره.

مخالفة صريحة

الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن قانون مزاولة مهنة الأطباء لعام 54، جرّم بكل الأشكال مَن يتطرق لتشخيص أو تقديم نصيحة طبية للمرض من غير الأطباء، مؤكدا أنه وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيادلة ذاته، فإنه لا يجوز للصيدلى صرف الأدوية إلا الأدوية غير الوصفية.

وأوضح خالد سمير لـ«التحرير»، أن الصيدلي هو خبير الأدوية الأول، ولكنه ليس لديه العلم الكافي لتشخيص المريض أو تقديم العلاج المناسب له، فهو يمتلك قدرات عالية فى مجال جرعات الأدوية، وتفاعلات الأدوية مع بعضها البعض، ولكنه غير مؤهل لتقديم العلاج المناسب للمريض، فصاحب الاختصاص فى ذلك الأطباء وليس الصيادلة، لأنه لو المريض لم يتم شفاؤه سيعود على الطبيب الذى كشف عنده وليس الصيدلي.

وحول لجوء بعض المرضى للصيادلة هروبا من رسوم كشوفات الأطباء المرتفعة، علق سمير قائلا: هذه ليست مشكلة الأطباء، بل مشكلة وزارة الصحة، فعليها أن تبادر بشكل فعال فى تفعيل مظلة التأمين الصحي الشامل على الوجه الأسرع، حتى تكون هناك فرصة طبية جيدة للمرضى.