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الصيادلة عن صرف الأدوية دون روشتة: حق قانوني لنا

جدل بالسوشيال ميديا حول قيام الصيادلة بصرف الأدوية دون روشتة.. ووفاء سعفان لـ"التحرير": الصيدلي من حقه صرف الأدوية بشروط.. وعضو مجلس نقابة الأطباء: جريمة
تحرير:باهر القاضى ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
سادت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بين الصيادلة عقب ظهور أحد مقدمي البرامج الشهيرة مطالبا بعدم صرف الأدوية دون روشتة من الطبيب، وعدم أحقية الصيدلى القيام بذلك، غير أنه عقب تلك التصريحات، انتفض ما يزيد على ربع مليون صيدلي، مسجلين رفضهم التام بادعاء البعض بأنه ليس من حق الصيدلى صرف الأدوية دون روشتة. وأمام حالة السجال على مواقع التواصل الاجتماعى، طرح «التحرير»، التساؤل حول هل يحق قانونا للصيدلى صرف الأدوية دون روشتة؟ وهل هذا الإجراء يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى الذى دائما ما يذهب للصيدلى ويطلب العلاج دون روشتة؟
القانون خول لنا ذلك    وأكدت دكتور صيدلى، وفاء محمد سعفان، عضو حملة "امسك دخيل"، ومرشحة سابقة لعضوية مجلس نقابة الصيادلة تحت السن، أن هناك حملة ممنهجة للنيل من دور الصيدلى بشكل عام، خاصة أن هناك قطاعا عريضا لا يعلم بالدور الحقيقي للصيدلة، مشددة على أن دور الصيدلى ليس كما يتصور البعض صرف العلاج
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عبدالله-حمدوك (1)

حمدوك يؤدي اليمين رئيسا لوزراء السودان.. من هو؟

أدى الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، وذلك بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء. وصل حمدوك صباح اليوم قادمًا من إثيوبيا، وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدا عن الإقصاء.
البابا-تواضروس

البابا تواضروس: التسامح يحل المشكلات بين البشر

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة. وقدم البابا تواضروس الثاني التهنئة للأقباط بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، لافتا إلى أن القديسة مريم العذراء محبوبة جدا ونطوبها باستمرار. وقرأ قداسة البابا تواضروس الثانى جزءً من الكتاب المقدس والخاص بمعجزة عرس قانا الجليل، موضحا أن الله يمنح الإنسان باستمرار العديد من النعم ويسكبها على كل البشر.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام: مصر تقود العرب وإفريقيا في مكافحة الجريمة

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أن مصر باتت تقود عربيًا وإفريقيًا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة التي تضم أنماطا من الجرائم منها الاتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية، والجريمة الإلكترونية فضلًا عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب. ونوه في تصريحات اليوم الأربعاء، بانعكاس هذا النجاح على كم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها النيابة العامة المصرية مع العديد من دول إفريقيا وأوروبا ودول في شرق آسيا.
مصطفى-مدبولي

إجراء حكومي بشأن غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولى الجهات المعنية. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التى تم عقدها من أجل الاتفاق على المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على الدفع.
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.الحجاج (1)

الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
نقابة-الصيادلة

«أزمات لا تتوقف».. الصيادلة يدعون إلى عمومية طارئة

أزمات تتلاحق وكيان يهتز ومهنة تحتضر، فما إن تخمد النيران حتى تشتعل أخرى، وسط غياب الكوادر التى تتصدر أمر الصيادلة في مصر، فالنقابة العريقة والتى تعد واحدة من النقابات المهنية العملاقة، تتعرض خلال الفترة الأخيرة لحالة من الهجوم الذي يعتبره الكثيرون غير مبرر، بل وصل الأمر لوصفه بالموجه والمدفوع. كل هذه المعطيات وفي ظل حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، وسلبية اللجنة القائمة على أمرها، دفع العديد من الصيادلة للمطالبة بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء فرض الحراسة القضائية، وإجراء انتخابات على كل المقاعد.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تفجر الخلاف بين الصيادلة والتمريض

استكمالا لمسلسل السجال بين صيادلة مصر ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الساعات الماضية، عقب هجوم الأخيرة على الصيادلة ووصفهم بغير المؤهلين، دخل فريق التمريض في خط المواجهة مع الصيادلة، بعدما غرد الكثيرون من الصيادلة بهاشتاج "إقالة وزيرة الصحة"، و"لا مقارنة بين الصيادلة والتمريض". وترجع تفاصيل الواقعة إلى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إذ التقت الصيادلة وهاجمتهم، قائلةً إن غياب الصيادلة لا يُشعرها بأزمة، فغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به.
النائب-محمد-فؤاد

طلب إحاطة بسبب تصريحات وزيرة الصحة عن الصيادلة

انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب تصريحات وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد «التي تحمل في طياتها التمييز والعنصرية تجاه مرؤوسيها خاصة الصيادلة، بلهجة ساخرة»، على حد وصفه، وذكر ما قالته إن «ممرضة واحدة عندي أفضل من مائة صيدلاني»، وانتقادها سمنة الممرضات بقولها «التمريض شكله مش حلو»، ومطالبتهم بإنقاص وزنهم خلال 3 أشهر، وقولها إن «النقاب خارج المنظومة والطرح تبقى قصيرة»، ما أثار غضب الأطباء ,الصيادلة والممرضين، وظهرت مطالبات عديدة بضرورة تقديمها لاستقالة فورية نتيجة عدم تحملها مسئولية تصريحاتها المثيرة بشكل مستمر.
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