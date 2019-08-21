تحركات حكومية عاجلة لكشف غموض مقتل مصري بالسعودية
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
جثة - أرشيفية
تعليمات عاجلة أصدرها الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل في السعودية، موجها بتسهيل إجراءات نقل جثمان المتوفي لبلدته في مصر، وفقا لرغبة أسرته، كما شدد الوزير على سرعة التواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير فوري، معربا في بيان اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
وأوضح ياسر غازي الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، المواطن كان يعمل بمهنة عامل عادي بمحافظة حائل، ومهنته بهويته عامل تربية مواشي، ويبلغ من العمر 54 عاما، ويقيم بمحافظة المنيا، مركز بني مزار قرية أعطو عزبة يني الشرقية، ولديه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء.وكشف غازي، لوزارة القوى العاملة، التي تواصلت
وأوضح ياسر غازي الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، المواطن كان يعمل بمهنة عامل عادي بمحافظة حائل، ومهنته بهويته عامل تربية مواشي، ويبلغ من العمر 54 عاما، ويقيم بمحافظة المنيا، مركز بني مزار قرية أعطو عزبة يني الشرقية، ولديه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء.
وكشف غازي، لوزارة القوى العاملة، التي تواصلت معه، أن تقرير الطب الشرعي الصادر عن إدارة الطب الشرعي بحائل أوضح أن حادث القتل وقع يوم الثلاثاء 30 يوليو الماضي، مرجعًا سبب الوفاة إلى تلقي المتوفى عدة طعنات بيسار الصدر، وأعلى الفخذ الأيسر التي أدت إلى وفاته.
وتواصل الملحق العمالي مع صاحب العمل للتنسيق معه بشأن نقل جثمان الفقيد، وصرف كافة حقوقه ومستحقاته، مشيرا إلى أن الجثمان يرقد حاليا بمستشفى حائل العام، لحين انتهاء كافة الإجراءات مع السلطات السعودية تمهيدا لنقله ليدفن بقريته بناء على رغبة أسرته، التي قامت بعمل توكيل لابن عمه لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان.
ويتابع خالد الهواري المستشار القانوني بالقنصلية المصري بالرياض، مع الجهات المختصة بالمملكة، سير التحقيقات وإجراءات كشف ملابسات الحادث.