تحركات حكومية عاجلة لكشف غموض مقتل مصري بالسعودية

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

جثة - أرشيفية

تعليمات عاجلة أصدرها الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل في السعودية، موجها بتسهيل إجراءات نقل جثمان المتوفي لبلدته في مصر، وفقا لرغبة أسرته، كما شدد الوزير على سرعة التواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير فوري، معربا في بيان اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأوضح ياسر غازي الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، المواطن كان يعمل بمهنة عامل عادي بمحافظة حائل، ومهنته بهويته عامل تربية مواشي، ويبلغ من العمر 54 عاما، ويقيم بمحافظة المنيا، مركز بني مزار قرية أعطو عزبة يني الشرقية، ولديه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء.وكشف غازي، لوزارة القوى العاملة، التي تواصلت