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الطائرات المجهولة تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

فريق عسكري من سلاح الجو الإيراني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث يحمل خطة للتعامل مع حوادث استهداف المقار العسكرية مؤخرا بالطائرات المجهولة
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
انفجار في العراق- أرشيفية
انفجار في العراق- أرشيفية
تعرض العراق في الآونة الأخيرة لهجمات مجهولة استهدفت عدة مواقع، من بينها انفجار مصنع ألبان تابع لشركة إيرانية قبل 3 أشهر غرب كربلاء، بطائرة مسيرة، والهجمات على معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي. وأحدث تلك الهجمات انفجار مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، داخل قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، شمال العراق، في تفجير هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري. وسبق الهجوم الأخير توقع برلماني عراقي بارز أن تشن الطائرات المسيرة المجهولة هجمات جديدة مع تغيير في خطتها من استهداف معسكرات الحشد الشعبي إلى استهداف دور العبادة والمؤسسات الحكومية.
وحذر الموسوي من شن هجمات بطائرات مسيرة على دور العبادة والمؤسسات الحكومية، معتبرا أن تفجير معسكر الصقر حلقة من ضمن مسلسل المؤامرة التي يتعرض لها العراق. ودفع الفشل في حل لغز الطائرات المسيرة، برلمانيين إلى إعداد مذكرة لحجب الثقة عن حكومة عادل عبدالمهدي، وتبنت المذكرة الكتل البرلمانية التي دعمت رئيس
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نعمات خير

نعمات عبد الله.. «كنداكة» على رأس القضاء السوداني

في الأيام الأولى من اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، برزت آلاء صلاح الناشطة السودانية بثوبها الأبيض التقليدي كأيقونة للثورة السودانية، وهي تلقي بكلمات القصيدة الثورية التي اشتهرت باسم "حبوبتي كنداكة". وكان لكنداكات السودان، وهو الاسم الذي كان يطلق على الملكات النوبيات قديما، دور كبير في الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وبطبيعة الحال كان يجب أن يكون للنساء دور في الفترة الانتقالية التي بدأت فصلا جديدا بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الاتفاق الدستوري، وتشكيل المجلس السيادي.
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غاب العاشر.. 9 أعضاء بالمجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين

أدى 9 أعضاء من المجلس السيادي السوداني، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وعباس علي بابكر رئيس القضاء المكلف، وتعذر على العضو العاشر محمد حسن التعايشي القسم لتواجده خارج البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يأتي ذلك بعدما أدى البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، في أعقاب إعلان الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.
السودان

السودان الجديد يعيد الأقباط والمرأة للساحة السياسية

حمل المجلس السيادي السوداني الذي سيقود هذا البلد لفترة انتقالية لمدة 39 شهرا العديد من المفارقات التي ربما تغير المشهد في السودان خلال الفترة الانتقالية المقبلة، حيث سيكون لهذا المجلس السلطة الأعلى على الإطلاق في البلاد. وفتح السودان صفحة جديدة السبت الماضي، عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، حيث توج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.
صحف

صحف سعودية: الأسد وأردوغان على خط النار في سوريا

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتصدر الشأن السوداني مانشيتات الصحف واستعرضت أيضا الأحداث في اليمن. تناولت صحيفة "عكاظ" إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي رسميا أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا. وقال كباشي إنّ مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء.
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انفجار

انفجارات في مخازن أسلحة بالعراق (فيديو)

صرح مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن حريقًا اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية (البكر سابقا) بمحافظة صلاح الدين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المصدر أن الحريق اندلع أثر تعرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، لقصف بقذائف الهاون. وذكرت مصادر محلية قرب الحادث، أن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار. وسقطت نحو 4 صواريخ في منطقة زور البوحشمة بمحافظة صلاح الدين نتيجة الحريق.
سجائر

أغرب سلعة تموينية.. التدخين إجباري في العراق

يعد التدخين بكل أشكاله من الممارسات الضارة بالصحة، فهو يسبب العديد من الأمراض للمدخن والمحيطين به. كما يؤدي إلى تلوث البيئة ويضر بميزانية الفرد، ويرفع تكاليف الرعاية الصحية ويعوق التنمية الاقتصادية. على عكس المتعارف عليه، وهو التحذير من الأضرار الصحية للتدخين والحث على الابتعاد عن هذه الظاهرة، لأنها تؤدي إلى أمراض مميتة، أقدم العراق على فرض السجائر على المواطنين في الحصة التموينية، وهو قرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط العراقية. وأكد بعض الأشخاص أنه بناء على هذا القرار "فوجئوا بفرض سجائر على كل عائلة ضمن مفردات البطاقة التموينية".
الجيش العراقي2

بعد المطالبة بحله.. العراقيون ينتفضون لنصرة الجيش

جاء التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزقة من قيادي في أحد الفصائل المسلحة ليثير حالة من الغضب بين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لنصرة الجيش والتنديد بأي مساس بالقوات الأمنية. فقد أثار تطاول الأمين العام لشورى العلماء والمنسق العام للتجمع العربي والإسلامي في العراق، عضو حركة "النجباء" المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، الشيخ يوسف الناصري، على الجيش، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد مطالبته بحل الجيش العراقي ووصف أفراده بالمرتزقة.
انفجار-جنوبي-بغداد (2)

انفجار قوي في بغداد وسقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادر خاصة، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار في مخزن للأسلحة تابع لميلشيات "الحشد الشعبي، جنوبي بغداد، وتصاعدت الأدخنة بكثافة في موقع الانفجار بمنطقة أبو دشير، فيما أشارت قيادة عمليات بغداد، إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات، بينما أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها، بعد سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها، نتيجة الانفجار.
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