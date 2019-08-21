الطائرات المجهولة تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

فريق عسكري من سلاح الجو الإيراني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث يحمل خطة للتعامل مع حوادث استهداف المقار العسكرية مؤخرا بالطائرات المجهولة

تحرير:وفاء بسيوني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

تعرض العراق في الآونة الأخيرة لهجمات مجهولة استهدفت عدة مواقع، من بينها انفجار مصنع ألبان تابع لشركة إيرانية قبل 3 أشهر غرب كربلاء، بطائرة مسيرة، والهجمات على معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي. وأحدث تلك الهجمات انفجار مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، داخل قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، شمال العراق، في تفجير هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري. وسبق الهجوم الأخير توقع برلماني عراقي بارز أن تشن الطائرات المسيرة المجهولة هجمات جديدة مع تغيير في خطتها من استهداف معسكرات الحشد الشعبي إلى استهداف دور العبادة والمؤسسات الحكومية.

وحذر الموسوي من شن هجمات بطائرات مسيرة على دور العبادة والمؤسسات الحكومية، معتبرا أن تفجير معسكر الصقر حلقة من ضمن مسلسل المؤامرة التي يتعرض لها العراق. ودفع الفشل في حل لغز الطائرات المسيرة، برلمانيين إلى إعداد مذكرة لحجب الثقة عن حكومة عادل عبدالمهدي، وتبنت المذكرة الكتل البرلمانية التي دعمت رئيس

وحذر الموسوي من شن هجمات بطائرات مسيرة على دور العبادة والمؤسسات الحكومية، معتبرا أن تفجير معسكر الصقر حلقة من ضمن مسلسل المؤامرة التي يتعرض لها العراق.

ودفع الفشل في حل لغز الطائرات المسيرة، برلمانيين إلى إعداد مذكرة لحجب الثقة عن حكومة عادل عبدالمهدي، وتبنت المذكرة الكتل البرلمانية التي دعمت رئيس الحكومة في توليه هذا المنصب.

فيما رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن أية محاولة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء تعني فشل الكتل السياسية في الاختيار أو عدم نجاحها في الحصول على مغانمها.





القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي علق بشأن الحديث عن سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مشددا على ضرورة اختيار البديل قبل خطوة سحب الثقة.

وقال العرباوي في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "قد تكون واحدة من أهم معرقلات سحب الثقة عن حكومة فاشلة هي مسألة اختيار البديل التي قد تستغرق وقتا مما يدخل البلاد في شلل حكومي".

وأضاف العرباوي "أن سحب الثقة البناء يعالج هذه المشكلة"، مشيرا إلى أنه يتم اختيار البديل قبل سحب الثقة من الحكومة.

وكان النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم قد أكد احتمالية أن يؤدي خيار المعارضة الذي اتخذه تياره إلى سحب الثقة عن الحكومة كنتيجة نهائية، فيما أشار إلى أن هدف تياره الأساس هو ترميم الحكومة الحالية وتصحيح مساراتها وأدائها، وفقا لـ"أخبار العراق".





وتحدثت مصادر مطلعة عن وصول فريق عسكري من سلاح الجو الإيراني إلى بغداد، حيث يحمل خطة للتعامل مع حوادث استهداف المقار العسكرية بالطائرات المسيرة.

وقالت المصادر إن طهران أوفدت الفريق بعد مشاورات أجرتها مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عارضة مساعدتها لإنهاء هجمات تلك الطائرات.

ووسط القصف المتكرر لمستودعات الأسلحة التابعة لميليشيات الحشد الشعبي، هناك تلميحات إسرائيلية بوقوفها وراء تلك الهجمات، في ظل صمت حكومي وعجز عن كشف الجهة المتورطة في ذلك.

وبعد تفجير المستودع الملاصق للقاعدة الجوية التي تضم مستشارين أمريكيين وأجانب أمس، خرجت عدة تحليلات حول أسباب التفجيرات ومن يقف وراءها، أبرزها وقوف طائرة إسرائيلية وراء القصف، وهو ما تبنته أطراف في الحشد الشعبي، خاصة بعد التلميحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإمكانية أن تكون دولته المسؤولة عن تلك الهجمات.





وقال نتنياهو الثلاثاء من مقر إقامته في العاصمة الأوكرانية كييف حينما سُئل عن الأمر: "إيران ليس لديها حصانة في أي مكان"، مضيفا: "إيران تهدد إسرائيل، وأصبحت أكثر عدوانية منذ الاتفاق النووي عام 2015".

نتنياهو أكد أن بلاده تعمل وتتصرف ضد إيران، ورأى عراقيون أن هذا التصريح إقرار ضمني بمسؤولية إسرائيل عن قصف مقرات ومواقع داخل العراق.



ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الحشد الشعبي وقع في حرج شديد وإرباك إثر تلك الهجمات، فهي لم تستهدف وزارة الدفاع أو الداخلية، وإنما توجهت إلى مقرات الحشد فقط، إذ حاول سابقًا التكتم على تلك الهجمات، وتحديدًا في قصف معسكر طوزخوماتو الشهر الماضي، لكن الهجمات الأخرى في ديالى ومعسكر الصقر كشفت تعرضه بالفعل إلى قصف جوي غير معروف، وفقا لـ"إرم نيوز".



ووسط المطالبة بالإطاحة بحكومة عبدالمهدي نتيجة تلك التفجيرات، تتحدث بعض الفصائل حول المطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إذ إن رئيس البرلمان متهم من قبل البعض من الكتل الكبيرة باستحواذه على المشهد السياسي السني وسيطرته شبه التامة على مقاليد الأمور في المحافظة الأكبر مساحة في العراق وهي الأنبار.