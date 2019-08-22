ما تأثير تناول الأطعمة الحارة على المرأة الحامل؟

أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أن المأكولات الحارة والفلفل الحار لا يؤثران على صحة الحامل أو الجنين خلال فترة الحمل أو حتى خلال فترة الرضاعة
يعد الطعام هو الطريقة الوحيدة التي نتواصل بها كبشر مع أجسامنا، ومن الناحية المثالية يجب أن يكون الطعام الذي نتناوله غذائيا ومفيدًا بطبيعته، لذا يجب أن يتم التخطيط لنظامنا الغذائي بطريقة تضمن أن يكون الطعام صحيا ويلبي متطلبات الجسم بطريقة مرضية.
إلا أن هناك معضلة تواجهها المرأة الحامل، لأنها غالبًا ما تجد نفسها فيها، وهي ما إذا كان ينبغي لها الاستسلام لتلك الرغبة الشديدة في تناول ما تحبه وما إذا كان الطعام الذي تتناوله سيضر بصحة طفلها الذي لم يولد بعد، حسبما أفادته صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
هناك الكثير من التساؤلات حول أضرار الطعام الحار للمرأة الحامل، وهل هو مضر لصحة طفلها؟
الطعام حار في الأشهر الثلاثة الأولى
يعتقد العديد من الخبراء أن الثلث الأول من الحمل هو الوقت الأكثر أهمية خلال تلك الفترة، لأن في هذا الوقت تحدث معظم حالات الإجهاض.
في هذه الأشهر القليلة، تعاني العديد من النساء الحوامل
هناك الكثير من التساؤلات حول أضرار الطعام الحار للمرأة الحامل، وهل هو مضر لصحة طفلها؟
الطعام حار في الأشهر الثلاثة الأولى
يعتقد العديد من الخبراء أن الثلث الأول من الحمل هو الوقت الأكثر أهمية خلال تلك الفترة، لأن في هذا الوقت تحدث معظم حالات الإجهاض.
في هذه الأشهر القليلة، تعاني العديد من النساء الحوامل من غثيان الصباح (الذي قد يستمر طوال اليوم بكHمله)، على الرغم من أن استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل لا يؤدي إلى حدوث إجهاض، إلا أنه قد يسبب الإسهال الذي يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم.
على الرغم من أن غثيان الصباح من أكثر المشكلات خطورة، فإن التعويض عن فقدان السوائل سيكون تحديًا أكبر.
أما بالنسبة للنساء اللاتي لا يواجهن أي شكل من أشكال الغثيان الصباحي على الإطلاق، فقد أكدت العديد من الدراسات أن تناول الطعام الحار ليس بالفكرة السيئة.
هل يمكن للجنين تذوق الطعام الحار؟
من الناحية البيولوجية، فإن الطفل داخل الرحم محاط بسائل الأمنيوسي الذي يحميه، لذا لا يشعر بنفس حدة التوابل داخل جسم الأم، لأنه يتذوق فقط جزيئات الطعام التي تتفتت في مجرى دم الأم.
تصنع هذه الجزيئات من الطعام الذي استهلكته الأم بعد تفتيت نفسها إلى جزيئات أصغر 100 مرة، في مثل هذه الحالة؛ تضعف حاسة تذوق الطفل إلى حد كبير.
مع ذلك حتى في ظل هذه الظروف، سيتمكن الطفل في نهاية الحمل من التمييز بين الطعام.
تشير العديد من الدراسات إلى أن المأكولات الحارة والفلفل لا يؤثران على صحة الحامل أو الجنين خلال فترة الحمل أو حتى خلال الرضاعة، لكن من المؤكد أنه يدخل نسبة ضئيلة من هذا الحار إلى مخزون الحليب لديها ولكنه لن يؤثر بأي شكل على صحة الطفل.
ذكرت بعض النساء أن تناول الأطعمة الحارة يزيد من عدد مرات ركلات الأطفال في بطونهن.
لكن طالما أن الطعام الحار لا يزعج الأم فلن يسبب أي ضرر للطفل، لاحظت العديد من الدراسات أن الطعام الذي تتناوله الأم أثناء الحمل غالبًا ما يشكل حاسة التذوق لدى الطفل.
بالتالي إذا كانت الأم تأكل الكثير من الطعام الحار أثناء الحمل، فمن المحتمل أنه في السنوات اللاحقة سينتهي بك بطفل يحب الطعام السبايسي.
أسباب لتجنب الطعام الحار
السبب الوحيد الذي يجعلك تتجنبين الطعام الحار أثناء الحمل هو راحتك،
وبشكل خاص في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بحلول ذلك الوقت من المفترض أن يكون الطفل قد نما إلى حجم كبير، لتنتهي مشكلات الغازات من المعدة
ويصبح من المريح تناول الطعام الحار.
بسبب زيادة حجم البطن سيكون هناك مساحة أقل لأنشطة المعدة الطبيعية والتي من شأنها أن تجعل أحماض المعدة تشق طريقها إلى المريء بسهولة أكبر.
وبالتالي بالمقارنة مع المرأة غير الحامل، سيؤدي ذلك إلى مزيد من الانزعاج من الطعام المتبل، خاصة إذا لم تكن معتادة على هذا النوع من الطعام من قبل الحمل.
من ناحية أخرى هناك العديد من الفوائد لتناول الطعام الحار، حيث يمد الحامل بالطاقة نتيجة تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ويساعد على حرق الدهون في الجسم، ويقي من الإصابة بسكر الحمل، الفلفل الحار يحتوي على مادة كيميائية تسمى "كابسيسين" والتي تعمل على منع تكون الخلايا السرطانية، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "C" الذي تحتاجه المرأة الحامل خاصة في الأشهر الأولى، يعمل على فتح الشهية بشكل كبير، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ب) والحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم.
اقرأ أيضًا: جوجل تحذر 1.5 مليار مستخدم من برمجيات ضارة بأندرويد