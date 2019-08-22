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ما تأثير تناول الأطعمة الحارة على المرأة الحامل؟

أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أن المأكولات الحارة والفلفل الحار لا يؤثران على صحة الحامل أو الجنين خلال فترة الحمل أو حتى خلال فترة الرضاعة
تحرير:مي فؤاد ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الفلفل الحار
الفلفل الحار
يعد الطعام هو الطريقة الوحيدة التي نتواصل بها كبشر مع أجسامنا، ومن الناحية المثالية يجب أن يكون الطعام الذي نتناوله غذائيا ومفيدًا بطبيعته، لذا يجب أن يتم التخطيط لنظامنا الغذائي بطريقة تضمن أن يكون الطعام صحيا ويلبي متطلبات الجسم بطريقة مرضية. إلا أن هناك معضلة تواجهها المرأة الحامل، لأنها غالبًا ما تجد نفسها فيها، وهي ما إذا كان ينبغي لها الاستسلام لتلك الرغبة الشديدة في تناول ما تحبه وما إذا كان الطعام الذي تتناوله سيضر بصحة طفلها الذي لم يولد بعد، حسبما أفادته صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
هناك الكثير من التساؤلات حول أضرار الطعام الحار للمرأة الحامل، وهل هو مضر لصحة طفلها؟ الطعام حار في الأشهر الثلاثة الأولى يعتقد العديد من الخبراء أن الثلث الأول من الحمل هو الوقت الأكثر أهمية خلال تلك الفترة، لأن في هذا الوقت تحدث معظم حالات الإجهاض. في هذه الأشهر القليلة، تعاني العديد من النساء الحوامل
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انيميا-نقص-الحديد

أنيميا نقص الحديد.. من الأسباب لطرق العلاج

مع سرعة الحياة لا ننظر إلى أنفسنا، كل ما يهمنا هو جمع الأموال فقط، لتحقيق ما نرجوه، ولكن ننسى أمر هام وهو الصحة، تتزايد علينا الأمراض بشكل كبير، وتتدهور حالتنا، وندخل في تعقيدات طبية نحن في غنى عنها، فجميع الأمراض تبدأ صغيرة، وتتحور بعد ذلك، على سبيل المثال الشعور بالصداع من المحتمل أن يتحول إلى أنيميا نقص الحديد، إذ عليك بالنظر في الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة المرضية، وطرق علاج فعالة تمنحك معدلات عالية من الحديد، وذلك حسبما ذكر موقع "webmd.com".
زيادة-الوزن-والام الركبة

دقيق وليمون.. عالجي مشاكل الركبة الغامقة

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل الركبتين والمرفقين أغمق في اللون، مثل الفرك المتكرر، العوامل الوراثية، التعرض المفرط للشمس، عدم التوازن الهرموني، تراكم الجلد الميت، زيادة صبغة الميلانين، السمنة وعوامل أخرى. في بعض الأحيان، لا يبدو أن التنظيف بالماء والصابون يحدث أي فرق على الإطلاق، ولكن هناك طرق طبيعية يمكن من خلالها التخلص من الركبتين الداكنين والحصول على بشرة صحية ومتوهجة. هناك العديد من العلاجات المنزلية والماسكات الطبيعية التي تزيل تصبغ الركبتين والمرفقين، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
لماذا-نشعر-بالعطش بعد -شرب-المياه

ما هي كمية المياه اللازمة للمرأة الحامل؟

من المفهوم جيدًا، أن الماء هو المكون الأساسي للحياة على الأرض، وبدونه، لا يمكن أن تكون هناك حياة، في الواقع، يحتاج الإنسان العادي إلى كمية معينة من الماء في الجسم حتى يعمل بشكل طبيعي. أثناء الحمل، تكون المرأة هي المسؤول عن وجود إنسان آخر داخل جسمها، لذلك تكون بحاجة إلى زيادة كميات الماء واستهلاكه، لذلك، هناك الكثير من التساؤلات حول كمية المياه المطلوبة يوميًُا، وما الآثار المترتبة على عدم حصول المرأة على المياه الكافية وقت حملها، ما هو الجفاف وأثره على الطفل وما السوائل الأخرى التي يمكن للمرأة تناولها؟
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لماذا-نشعر-بالعطش بعد -شرب-المياه

ما هي كمية المياه اللازمة للمرأة الحامل؟

من المفهوم جيدًا، أن الماء هو المكون الأساسي للحياة على الأرض، وبدونه، لا يمكن أن تكون هناك حياة، في الواقع، يحتاج الإنسان العادي إلى كمية معينة من الماء في الجسم حتى يعمل بشكل طبيعي. أثناء الحمل، تكون المرأة هي المسؤول عن وجود إنسان آخر داخل جسمها، لذلك تكون بحاجة إلى زيادة كميات الماء واستهلاكه، لذلك، هناك الكثير من التساؤلات حول كمية المياه المطلوبة يوميًُا، وما الآثار المترتبة على عدم حصول المرأة على المياه الكافية وقت حملها، ما هو الجفاف وأثره على الطفل وما السوائل الأخرى التي يمكن للمرأة تناولها؟
تقليل-الملح-في-الطعام

ما الذي يفعله الملح في جسم الإنسان؟

يستخدم الملح في جميع عمليات طهي الطعام، لأنه يعطي مذاقًا خاصًّا لكل طبق تتناوله في أي وقت، ولكن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى أضرار صحيّة لا رجعة فيها. على الرغم من اتباع معظم الأشخاص الأنظمة الغذائية الصحية؛ مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، فإن المعظم -على الأرجح- يتناول الكثير من الملح، وتوصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك نحو 1500 مجم يوميا فقط من الملح، ولكن معظم الناس يستهلكون أكثر من ضعف هذا الكم، حسب موقع "health 24".
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