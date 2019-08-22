ما تأثير تناول الأطعمة الحارة على المرأة الحامل؟

أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أن المأكولات الحارة والفلفل الحار لا يؤثران على صحة الحامل أو الجنين خلال فترة الحمل أو حتى خلال فترة الرضاعة

تحرير:مي فؤاد ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الفلفل الحار

يعد الطعام هو الطريقة الوحيدة التي نتواصل بها كبشر مع أجسامنا، ومن الناحية المثالية يجب أن يكون الطعام الذي نتناوله غذائيا ومفيدًا بطبيعته، لذا يجب أن يتم التخطيط لنظامنا الغذائي بطريقة تضمن أن يكون الطعام صحيا ويلبي متطلبات الجسم بطريقة مرضية. إلا أن هناك معضلة تواجهها المرأة الحامل، لأنها غالبًا ما تجد نفسها فيها، وهي ما إذا كان ينبغي لها الاستسلام لتلك الرغبة الشديدة في تناول ما تحبه وما إذا كان الطعام الذي تتناوله سيضر بصحة طفلها الذي لم يولد بعد، حسبما أفادته صحيفة بولد سكاي الأمريكية.

هناك الكثير من التساؤلات حول أضرار الطعام الحار للمرأة الحامل، وهل هو مضر لصحة طفلها؟ الطعام حار في الأشهر الثلاثة الأولى يعتقد العديد من الخبراء أن الثلث الأول من الحمل هو الوقت الأكثر أهمية خلال تلك الفترة، لأن في هذا الوقت تحدث معظم حالات الإجهاض. في هذه الأشهر القليلة، تعاني العديد من النساء الحوامل