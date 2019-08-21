بعد واقعة محل الحلاقة.. ما عقوبة المعتدي على ذوي الاحتياجات الخاصة؟

حادثة اعتداء جديدة على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحل حلاقة في الشرقية.. والشرطة تلقي القبض على 6 شباب وتحيلهم للنيابة.. والعقوبة ما بين جنائية أو مالية

تحرير:صابر العربي ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وروى الحديث عن الرسول عبد الله بن عمر، وحديث الرسول صلى الله عليه يؤكد حث الدين الإسلامي على الرحمة في كل الأمور بين البشر، ويعد الحديث ثابتا في توجيه لا يختلف عليه أحد مع مرور الزمن أو تغير البشر من عصر إلى عصر، فالرحمة في الأساس غريزة فطرية بثها الرحمن في نفوس خلقه، إلا أن بعض الناس نُزعت من قلوبهم الرحمة في هذه الآونة، وبقي لهم الهزل والتلاعب بمن يحتاجون إلى الرحمة والرفق بهم، ثم يتباهى بذلك من نُزعت من قلوبهم الرحمة.

مظهر جديد من مظاهر تبلد المشاعر، وفقدان الرحمة، كشف عنه عدد من الشباب في محل حلاقة في محافظة الشرقية، أثناء اعتداء مجموعة من الشباب داخل المحل على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب وثقوا إدانتهم لأنفسهم، عبر فيديو قصير، والذي وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي ضجت غضبًا بما أقدم عليه الشباب من

مظهر جديد من مظاهر تبلد المشاعر، وفقدان الرحمة، كشف عنه عدد من الشباب في محل حلاقة في محافظة الشرقية، أثناء اعتداء مجموعة من الشباب داخل المحل على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب وثقوا إدانتهم لأنفسهم، عبر فيديو قصير، والذي وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي ضجت غضبًا بما أقدم عليه الشباب من ضرب للطفل، بينما لم يعيروا أي اهتمام لصراخ الطفل، بل تعالت صيحات الفرح وضحكات السخرية من صراخ الطفل إلى أن انتهى الفيديو، وهو ما زاد من غضب كل من رأى الفيديو على كل وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بغضب حاد بمعاقبة هؤلاء الشباب حتى يكونوا عبرة في المقام الأول، والحد من تلك الوقائع.

العقوبات المنصوص عليها

الأجهزة الأمنية تحركت لضبط مرتكبي الواقعة، حيث ألقت شرطة مركز مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 6 شباب وتم نقلهم إلى سراي النيابة العامة، للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.



ما العقوبة المنتظرة لهؤلاء الشباب؟، في البداية كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أصدر في إبريل الماضي، كتابًا دوريا بشأن حقوق ذوي الإعاقة، تضمن العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن الجرائم التي ترتكب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو التحريض على ارتكاب تلك الجرائم.



وذكر الكتاب أن عقوبة الجرائم المتعلقة بذوي الإعاقة تتضمن السجن المشدد والحبس والغرامات المالية، على أن يزيد بمقدار المثل، الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.

وشدد الكتاب الدوري على أن يكون للشخص ذوي الإعاقة، سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلة التحقيق والمحاكمة.

إخطار المجلس القومي للإعاقة

وتضمن الكتاب الدوري وجوب إخطار المجلس القومي لشؤون الإعاقة فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وأن توفر الجهات المختصة والمجلس وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي والمحامي، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

وحدد الكتاب الدوري أن يتم الاعتداد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة، دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

وبالإضافة للكتاب الدروي الصادر عن النائب العام، تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 210 لسنة 2018 عقوبات، وجاء الباب الثامن من القانون ليوضح عددا من العقوبات تجاه التعدي على حقوق ذوي الإعاقة، وتمثلت في توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه لكل من يعتدى جنسيا على معوق أو يقوم بتعذيبه داخل دور الرعاية أو يستغلهم فى أفعال مخالفة للقانون.

السجن 10 سنوات

وضمن مشروع القانون أيضا معاقبة كل من يقوم بإهمال شخص ذوى إعاقة يكون مسئولا منه ويؤدى هذا الإهمال إلى الوفاة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذوى إعاقة أو يستولى على الميراث الخاص به، ويعاقب من يقوم بإخصاء أو التسبب فى عقم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.



ولأول مرة نص مشروع القانون على معاقبة كل من يشوه صورة الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام أو أية وسيلة بغرامة لا تزيد على 200 ألف جنيه ومطالبة الوسائل الإعلامية بنشر توضيح عما بدر منها فى حق الشخص المعوق.



كما تضمن الباب التاسع في القانون الالتزام ببنود قانون العقوبات في المواد "64 و65 و66"، والتي تنص على التالي:



المادة 64

"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها".

المادة 65

"مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية:



1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.



2- حبس الشخص ذى الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له.



3- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.



4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.



5- وجود الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.



6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة فى حالات التمثيل الغذائى "الحمية".



7- عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.



8- إيداع الشخص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.





المادة 66

يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.