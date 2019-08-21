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بعد واقعة محل الحلاقة.. ما عقوبة المعتدي على ذوي الاحتياجات الخاصة؟

حادثة اعتداء جديدة على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحل حلاقة في الشرقية.. والشرطة تلقي القبض على 6 شباب وتحيلهم للنيابة.. والعقوبة ما بين جنائية أو مالية
تحرير:صابر العربي ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
معاق- ارشيفية
معاق- ارشيفية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وروى الحديث عن الرسول عبد الله بن عمر، وحديث الرسول صلى الله عليه يؤكد حث الدين الإسلامي على الرحمة في كل الأمور بين البشر، ويعد الحديث ثابتا في توجيه لا يختلف عليه أحد مع مرور الزمن أو تغير البشر من عصر إلى عصر، فالرحمة في الأساس غريزة فطرية بثها الرحمن في نفوس خلقه، إلا أن بعض الناس نُزعت من قلوبهم الرحمة في هذه الآونة، وبقي لهم الهزل والتلاعب بمن يحتاجون إلى الرحمة والرفق بهم، ثم يتباهى بذلك من نُزعت من قلوبهم الرحمة.
مظهر جديد من مظاهر تبلد المشاعر، وفقدان الرحمة، كشف عنه عدد من الشباب في محل حلاقة في محافظة الشرقية، أثناء اعتداء مجموعة من الشباب داخل المحل على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب وثقوا إدانتهم لأنفسهم، عبر فيديو قصير، والذي وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي ضجت غضبًا بما أقدم عليه الشباب من
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مصطفى-مدبولي

إجراء حكومي بشأن غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولى الجهات المعنية. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التى تم عقدها من أجل الاتفاق على المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على الدفع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
السيسي (5)

السيسي يصدق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ونشر القانون، اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولى، على مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
مريض الإيدز بمستشفى في الغربية (2)

فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز

بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.
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لقطة-من-فيديو-معاق-الشرقية

أسرة الشاب «ذوي الاحتياجات» المُعتدى عليه بالشرقية: ربنا هيجيب حقنا

«ضربوا الغلبان ومستقويين نفسهم».. عبارة تبعها مقطع فيديو هز محافظة الشرقية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعدما تعدى 6 شباب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"إعاقة ذهنية" داخل صالون حلاقة، في وصلة بدت كما لو كان المجني عليه «لعبة» في أيدي المُعتدين يمرحون بها من أجل اللهو، في سلوك يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية، بل إن الأمر وصل لما يُشبه السادية في الاستمتاع بصرخات المُعتدى عليه وتوثيق تلك اللحظات في مقطع فيديو هز أرجاء الشرقية والرأي العام.
محكمة-ارشفية

القضاء ينتصر لـ«عمالة التعليم» بالشرقية ويعيّن 2500

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد درويش، وعضوية المستشارين خالد أبوالعلا، وأحمد الديداموني، ومحمد توفيق أباظة، وأحمد عادل عبدالمجيد، وعاطف قنديل، اليوم الثلاثاء، بأحقية ألفين وخمسمائة من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، في التعيين، وإلغاء قرار الجهة الإدارية «السلبي» بشأن الامتناع عن تعيين المدعي على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول «أجور» بموازنة المديرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
تسمم

حجز طباخ تسبب في تسمم 61 من «معازيم فرح غزالة»

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحجز طباخ على ذمة تحريات المباحث، لاتهامه بالتسبب في تسمم 61 من «المعازيم» في حفل خطوبة بقرية «غزالة» التابعة لدائرة المركز، إثر إعداد وجبات غذائية عبارة عن «لحوم»، إذ أفادت التحريات الأولية بأن المصابين تناولوا وجبات جرى إعدادها قبل بداية الحفل بأكثر من 10 ساعات، أصيبوا على إثرها بحالات قيء وإسهال وتسمم غذائي.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
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