تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع «فيفا»

تحرير:أحمد بركات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

اتحاد الكرة

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجل إلى غد الخميس، لتأخر وصوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الاجتماع سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها «الفيفا» للجنة المؤقتة خلال مدة عملها. وكان مصدر بالجبلاية قد قال إن مندوبًا من الاتحاد الدولي كان مقررا أن يصل اليوم الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مؤقتًا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد