رياضة

تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع «فيفا»

تحرير:أحمد بركات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجل إلى غد الخميس، لتأخر وصوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الاجتماع سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها «الفيفا» للجنة المؤقتة خلال مدة عملها. وكان مصدر بالجبلاية قد قال إن مندوبًا من الاتحاد الدولي كان مقررا أن يصل اليوم الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مؤقتًا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد
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7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
اتحاد-الكرة

تعرف على أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة

أخيرًا أسدل الستار على تعيين اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة المكونة من عمرو الجنايني، رئيسًا، وعضوية أحمد عبد الله، ومحمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق. ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وجاء تعيين اللجنة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مجلس الإدارة بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر في يونيو الماضي، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشىء.
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جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
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نائب رئيس الجبلاية يكشف صلاحيات اللجنة المؤقتة

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كلف اللجنة بأمرين مهمين، وهو ما جاء بعد إعلان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
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