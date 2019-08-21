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نعمات عبد الله.. «كنداكة» على رأس القضاء السوداني

المشاركة الأبرز كانت للقاضية نعمات عبد الله خير، التي توافق عليها الطرفان، المجلس العسكري الانتقالي، والقوى المدنية، لتكون رئيسة للقضاء في السودان في المرحلة الانتقالية
تحرير:أحمد سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
نعمات عبدالله
نعمات عبدالله
في الأيام الأولى من اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، برزت آلاء صلاح الناشطة السودانية بثوبها الأبيض التقليدي كأيقونة للثورة السودانية، وهي تلقي بكلمات القصيدة الثورية التي اشتهرت باسم "حبوبتي كنداكة". وكان لكنداكات السودان، وهو الاسم الذي كان يطلق على الملكات النوبيات قديما، دور كبير في الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وبطبيعة الحال كان يجب أن يكون للنساء دور في الفترة الانتقالية التي بدأت فصلا جديدا بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الاتفاق الدستوري، وتشكيل المجلس السيادي.
وضم المجلس الذي يحكم السودان الآن، سيدتين هما عائشة موسى الناشطة في العمل المدني النسوي، بالإضافة إلى رجاء نيكولا عبد المسيح. إلا أن المشاركة الأبرز كانت للقاضية نعمات عبد الله محمد خير، التي توافق عليها الطرفان، المجلس العسكري الانتقالي، والقوى المدنية، لتكون رئيسة للقضاء في السودان في المرحلة الانتقالية. وترجع
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انفجار-فى-العراق

الطائرات المجهولة تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

تعرض العراق في الآونة الأخيرة لهجمات مجهولة استهدفت عدة مواقع، من بينها انفجار مصنع ألبان تابع لشركة إيرانية قبل 3 أشهر غرب كربلاء، بطائرة مسيرة، والهجمات على معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي. وأحدث تلك الهجمات انفجار مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، داخل قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، شمال العراق، في تفجير هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري. وسبق الهجوم الأخير توقع برلماني عراقي بارز أن تشن الطائرات المسيرة المجهولة هجمات جديدة مع تغيير في خطتها من استهداف معسكرات الحشد الشعبي إلى استهداف دور العبادة والمؤسسات الحكومية.
اعضاء-المجلس-السيادى-السودانى-يؤدون-اليمين-الدستورية (2)

غاب العاشر.. 9 أعضاء بالمجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين

أدى 9 أعضاء من المجلس السيادي السوداني، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وعباس علي بابكر رئيس القضاء المكلف، وتعذر على العضو العاشر محمد حسن التعايشي القسم لتواجده خارج البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يأتي ذلك بعدما أدى البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، في أعقاب إعلان الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.
السودان

السودان الجديد يعيد الأقباط والمرأة للساحة السياسية

حمل المجلس السيادي السوداني الذي سيقود هذا البلد لفترة انتقالية لمدة 39 شهرا العديد من المفارقات التي ربما تغير المشهد في السودان خلال الفترة الانتقالية المقبلة، حيث سيكون لهذا المجلس السلطة الأعلى على الإطلاق في البلاد. وفتح السودان صفحة جديدة السبت الماضي، عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، حيث توج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.
صحف

صحف سعودية: الأسد وأردوغان على خط النار في سوريا

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتصدر الشأن السوداني مانشيتات الصحف واستعرضت أيضا الأحداث في اليمن. تناولت صحيفة "عكاظ" إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي رسميا أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا. وقال كباشي إنّ مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء.
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السودان

السودان الجديد يعيد الأقباط والمرأة للساحة السياسية

حمل المجلس السيادي السوداني الذي سيقود هذا البلد لفترة انتقالية لمدة 39 شهرا العديد من المفارقات التي ربما تغير المشهد في السودان خلال الفترة الانتقالية المقبلة، حيث سيكون لهذا المجلس السلطة الأعلى على الإطلاق في البلاد. وفتح السودان صفحة جديدة السبت الماضي، عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، حيث توج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.
عبدالفتاح-البرهان

بالأسماء.. إعلان تشكيل المجلس السيادي بالسودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بحسب "روسيا اليوم". ويؤدي البرهان وأعضاء المجلس السيادي القسم أمام القضاء، ظهر غد. وضم المجلس السيادي من طرف العسكريين كل من "عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، والأعضاء محمدحمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، وياسر عبدالرحمن العطا، وإبراهيم جابر". أما المدنيين فهم، "حسن محمد أدريس والصديق تاور كافي، محمد حسن عثمان التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح".
مظاهرات في السودان

نعمات عبدالله تؤدي القسم رئيسا للقضاء في السودان

قالت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إن نعمات عبدالله سوف تؤدي القسم مساء اليوم أمام رئيس المجلس العسكري لتشغل منصب رئيس القضاء في البلاد. وأضافت صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلا من عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا لقوى التغيير. ومن المقرر إعلان حل المجلس العسكري بعد اختيار رئيس القضاء حتى يقسم أعضاء المجلس السيادي القسم أمام صاحبة المنصب الجديد نعمات عبدالله.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: «المدنية» هي الحل.. ولا مكان لخطابات الفتن

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال «كلمة ألقاها لتهنئة الشعب السوداني بعيد الأضحى»، إن السودان بحاجة ماسة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. وأكد أن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري «الإعلان الدستوري»، ويُنتظر أن يوقع نهائيا يوم السبت المقبل"، مضيفًا «لا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية» .
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