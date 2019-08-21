فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

مريض الإيدز أثناء محاولة إلقاءه خارج المستشفى

بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.

وأظهرت الصور قيام العاملين بجذب المريض كان يفترش الأرض بالقوة في محاولة منهم لإخراجه خارج المستشفى، ووضعه في توك توك لنقله إلى حميات كفر الزيات.وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، وقتها، إن المريض يدعى "ا. أ. ط- 45 عامًا"، توجه إلى مستشفى كفر الزيات العام، في الصباح مصابًا بحالة هبوط، وتم إجراء الكشف المبدئي