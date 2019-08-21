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فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
مريض الإيدز أثناء محاولة إلقاءه خارج المستشفى
مريض الإيدز أثناء محاولة إلقاءه خارج المستشفى
بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.
وأظهرت الصور قيام العاملين بجذب المريض كان يفترش الأرض بالقوة في محاولة منهم لإخراجه خارج المستشفى، ووضعه في توك توك لنقله إلى حميات كفر الزيات.وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، وقتها، إن المريض يدعى "ا. أ. ط- 45 عامًا"، توجه إلى مستشفى كفر الزيات العام، في الصباح مصابًا بحالة هبوط، وتم إجراء الكشف المبدئي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
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السيسي يصدق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ونشر القانون، اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولى، على مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
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تحركات حكومية عاجلة لكشف غموض مقتل مصري بالسعودية

تعليمات عاجلة أصدرها الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل في السعودية، موجها بتسهيل إجراءات نقل جثمان المتوفي لبلدته في مصر، وفقا لرغبة أسرته، كما شدد الوزير على سرعة التواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير فوري، معربا في بيان اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
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الرئيس يتابع تطورات «التأمين الصحي الشامل».. ويأمر بـ«دقة التنفيذ»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب "الفنية، البشرية، والطبية" لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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السيسي (3)

الرئيس يتابع تطورات «التأمين الصحي الشامل».. ويأمر بـ«دقة التنفيذ»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب "الفنية، البشرية، والطبية" لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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قرار جديد بعد التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون حلاقة

في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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الصحة توزع ملصقات تحذيرية من الاعتداء على الأطقم والمنشأت الطبية

بدأت وزارة الصحة والسكان، توزيع ملصقات في المستشفيات لتوعية المواطنين بعدم الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية، في جميع مديريات الصحة بالمحافظات. وأوضحت الوزارة في منشورها، أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية، مؤكدة أنه يمكن التقدم بشكوى والحصول على حقك من خلال مسئول خدمة المواطنين أو مدير المؤسسة الصحية.
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احتجز داخل شقة.. الحماية المدنية تنقذ طفلا يبلغ عامين

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي الذي بدأ بالاستغاثة الأشهر في مصر «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك لشرائه، الدواء فيه سم قاتل»، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، علق داخل إحدى الشقق بالقاهرة بعدما أغلقت والدته باب الشقة الخاص بها عليه، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من فتح باب الشقة، واستخراج الطفل بحالة صحية جيدة.
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