فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
مريض الإيدز أثناء محاولة إلقاءه خارج المستشفى
بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.
وأظهرت الصور قيام العاملين بجذب المريض كان يفترش الأرض بالقوة في محاولة منهم لإخراجه خارج المستشفى، ووضعه في توك توك لنقله إلى حميات كفر الزيات.وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، وقتها، إن المريض يدعى "ا. أ. ط- 45 عامًا"، توجه إلى مستشفى كفر الزيات العام، في الصباح مصابًا بحالة هبوط، وتم إجراء الكشف المبدئي
وأظهرت الصور قيام العاملين بجذب المريض كان يفترش الأرض بالقوة في محاولة منهم لإخراجه خارج المستشفى، ووضعه في توك توك لنقله إلى حميات كفر الزيات.
وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، وقتها، إن المريض يدعى "ا. أ. ط- 45 عامًا"، توجه إلى مستشفى كفر الزيات العام، في الصباح مصابًا بحالة هبوط، وتم إجراء الكشف المبدئي له بتذكرة تحمل رقم "7974".
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه بعد إجراء الكشف والتحاليل تبين أن المريض مدمن مخدرات وما زال تحت تأثير المخدرات وقت إجراء الكشف عليه، متابعًا بأن المريض قال للأطباء إنه مريض بالإيدز، ما دفع الأطباء لإجراء تحليل مبدئي لبيان إيجابية إصابته بالمرض من عدمها، وعليه تم تحويله إلى مستشفى الحميات فى كفر الزيات لتلقي العلاج، لكنه رفض الخروج.
وأكد الكيلاني، أنه تم استدعاء الشرطة، وقام العمال بنقل المريض إلى "توك توك" كان ينتظره بالخارج لإيصاله إلى مستشفى حميات كفر الزيات، كما تم تحرير مذكرة برقم التذكرة ضد المريض، وإحالة أمن المستشفى للتحقيق، بسبب تقصيرهم في عملهم وعدم سيطرتهم على المريض.
وانتقلت لجنة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الصحة للمستشفى للتحقيق فى الواقعة، وانتهى التحقيق إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بخصم أيام من راتبه، وفصل عمال النظافة مرتكبى الواقعة.