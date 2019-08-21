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سبايدر مان يرحل عن عالم مارفل لهذا السبب

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
Spider man
Spider man
تلقى محبو شخصية البطل الخارق، الرجل العنكبوت (سبايدر مان) حول العالم، خبرا مؤسفا اليوم الأربعاء، بعد إعلان شركة ديزنى العالمية استغناءها عن خدمات الشخصية الشهيرة داخل عالمها السينمائى، بعد فشل المفاوضات مع شركة سونى المالكة لحقوق الشخصية سينمائيًّا. 3 سنوات فقط هي عمر الرجل العنكبوت بشكله الجديد الذى نسج خيوطه الممثل الشاب توم هولاند داخل إطار عالم "مارفل"، بالتزامن مع انطلاق فيلمه الأول "Homecoming" عام 2016، وأتبعه بنجاح جماهيري غير مسبوق تخطى إيرادات المليار دولار عبر جزئه الثانى الذى حمل اسم "Far from Home" الذى ظهر للنور الشهر الماضى.
ودارت أحداث شخصية "الكوميكس" العالمية فى نسختها المعدلة داخل الخط الدرامى لسلسلة أفلام "مارفل"، التى بدأت منذ 11 عامًا بشخصية "الرجل الحديدي Iron Man"، وضم عالمها السينمائي أكثر من 22 فيلمًا، نفخت خلالها الحياة لأشهر شخصياتها، مثل "Thor" و"Captain America" و"Antman"، اختتمت مؤخرا بفيلم "المنتقمون نهاية
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فيلم خيال مآتة

تعرف على إجمالي إيرادات «خيال مآتة» منذ طرحه

مازال فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، يواصل تراجعه في حصد الإيرادات اليومية، وبلغ إجمالي إيراده بعد طرحه ثاني أيام عيد الأضحى نحو 27 مليون جنيه، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 83 مليون جنيه، و"ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إجمالي إيرادات تقدر بنحو 66 مليون جنيه.
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66 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في أسبوعين

حقق فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض"، إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه، في نحو أسبوعين منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أغسطس الجاري ضمن موسم أفلام عيد الأضحى. وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2" الذي تخطى حاجز الـ83 مليون جنيه منذ طرحه في 25 يوليو الماضي. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
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إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» في المقدمة

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 83 مليونا و706 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض يوم 25 يوليو الماضي، ليتصدر بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد مُضي 10 أيام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، ليكون في المرتبة الثانية. الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
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Spider-Man-Homecoming

إعادة إطلاق Spider-Man: Far From Home بمشهد جديد

أطلقت شركة "سوني بيكتشرز" للإنتاج الفني إصدارا جديدا لفيلم الحركة والإثارة "Spider-Man: Far From Home" بمشهد أكشن جديد. واعتبارا من 29 أغسطس، سيتم طرح الإصدار الجديد للفيلم بسينمات الولايات المتحدة وكندا بمشهد الأكشن الجديد الذي لم يعرض من قبل والذي يستغرق 4 دقائق وسيكون متاحا أيضا في سينمات IMAX، وذلك بحسب موقع "screenrant". بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 160 مليون دولار وهو أقل من ميزانية فيلم Homecoming الذي تكلف 175 مليون دولار وCaptain Marvel الذي تكلف 152 مليون دولار أمريكي.
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آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»

في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.
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Spider-Man Far From Home يتخطى المليار دولار

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي "Spider Man Far From Home - الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" في تحقيق مليار دولار في سباق شباك التذاكر العالمي، بعد طرحه في 4 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي. الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر فى المدرسة)، وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
Avengers Age of Ultron (2)

رسميًّا.. Avengers يزيح Avatar من عرش الأعلى إيرادات

نجح فيلم الأبطال الخارقين Avengers: Endgame في إزاحة الفيلم الشهير Avatar، من عرشه كأعلى فليم حقق إيرادات في تاريخ السينما حول العالم، وهو اللقب الذي احتفظ به نحو 10 سنوات، منذ طرحه في دور السينما عام 2009. وبحسب ما ذكرته تقارير فنية، فقد حقق الفيلم خلال إعادة عرضه المزيد من الإيرادات، ليتجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات عالميًّا 2.789 مليار دولار، وهي إيرادات صاحب المركز الأول سابقًا Avatar، وهو الإنجاز الذي سعت إليه شركة مارفل، وبالفعل توجت جهودها بالنجاح.
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