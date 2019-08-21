سبايدر مان يرحل عن عالم مارفل لهذا السبب

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

Spider man

تلقى محبو شخصية البطل الخارق، الرجل العنكبوت (سبايدر مان) حول العالم، خبرا مؤسفا اليوم الأربعاء، بعد إعلان شركة ديزنى العالمية استغناءها عن خدمات الشخصية الشهيرة داخل عالمها السينمائى، بعد فشل المفاوضات مع شركة سونى المالكة لحقوق الشخصية سينمائيًّا. 3 سنوات فقط هي عمر الرجل العنكبوت بشكله الجديد الذى نسج خيوطه الممثل الشاب توم هولاند داخل إطار عالم "مارفل"، بالتزامن مع انطلاق فيلمه الأول "Homecoming" عام 2016، وأتبعه بنجاح جماهيري غير مسبوق تخطى إيرادات المليار دولار عبر جزئه الثانى الذى حمل اسم "Far from Home" الذى ظهر للنور الشهر الماضى.

ودارت أحداث شخصية "الكوميكس" العالمية فى نسختها المعدلة داخل الخط الدرامى لسلسلة أفلام "مارفل"، التى بدأت منذ 11 عامًا بشخصية "الرجل الحديدي Iron Man"، وضم عالمها السينمائي أكثر من 22 فيلمًا، نفخت خلالها الحياة لأشهر شخصياتها، مثل "Thor" و"Captain America" و"Antman"، اختتمت مؤخرا بفيلم "المنتقمون نهاية