مسرحية «الحادثة».. الحب بالإكراه وجنون التملك

يتحدث العرض المسرحي "الحادثة" عن العلاقة المستحيلة وهي طلب الحب بالإكراه، وكيف لشاب يعشق فتاة ويهيم بها حد الجنون، أن يُقدم على هذه الجريمة بحق محبوبته؟

تحرير:كريم محجوب ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

حب التملك والاحتكار والأنانية القاسية، حين تطبق على سلوك الفرد، تتحكم في فلسفته الحياتية، فتجرده من إنسانيته، وتعمي قلبه عن رؤية الخير الحقيقي، وتنتزع منه شعور الحب القائم على المشاركة ومؤسَس على حرية الاختيار، فتحوله إلى شخص نرجسي، عائم في أوهام العظمة، يرى في نفسه -فقط- الخير، وفي أفعاله كل الصواب. هؤلاء الشخوص الماثلة فلسفتهم المختلة أمامنا، نجدهم كثيرا في حياتنا، بوجوه مغايرة عن بعضها، وتصرفات مختلفة.. في العائلة، في شريك الحياة، وأحيانا في العمل، في علاقة الرؤساء بمرؤوسيهم.

السطور السالفة هي إيجاز لفحوى "مسرحية الحادثة" التي كتبها بالمصرية الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي عن رواية "جامع الفراشات" للكاتب الإنجليزي "جون فاولز" التي لاقت شهرة عالمية من منتصف القرن الماضي لما تحمل من فلسفة عميقة للجانب الآخر من الحب، وهو حب التملك والإثار والسيطرة بالقوة، فأصبحت صالحة لاستدعائها

السطور السالفة هي إيجاز لفحوى "مسرحية الحادثة" التي كتبها بالمصرية الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي عن رواية "جامع الفراشات" للكاتب الإنجليزي "جون فاولز" التي لاقت شهرة عالمية من منتصف القرن الماضي لما تحمل من فلسفة عميقة للجانب الآخر من الحب، وهو حب التملك والإثار والسيطرة بالقوة، فأصبحت صالحة لاستدعائها في كل زمان، ويمكن إسقاطها وتأويلها على العديد من الجوانب.



قبل أعوام استطاع لينين الرملي أن يسخر بنكهته المصرية الخالصة في الكتابة المسرحية هذا النص الروائي القوي، ويضيف لمسته الكوميدية التي تضفي مرونة على النص، وتطرد الملل من أمام المشاهد، وفي نفس الوقت تحافظ على الفكرة الأساسية، وتقدمها في صورتها كاملة.

وكان أول عرض لمسرحية الحادثة في بداية تسعينات القرن الماضي من بطولة حسين فهمي وعبلة كامل ثم حل مكان "فهمي" في البطولة الفنان الشاب وقتها أشرف عبدالباقي.

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وبعد عرضها الأول بقرابة عشرين عاما، أعاد مسرح الغد إنتاجها مرة أخرى من إخراج عمرو حسان وبطولة مصطفى منصور وياسمين سمير، ودخلت ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة التي بدأت فعالياته مؤخرا، وكان لنا تواجد في مسرح الغد لمشاهدة هذا العرض في ثوبه الجديد.



قبل العرض بدأت الموسيقى التصويرية، التي ظلت حاضرة طوال العرض بصفة متقطعة، تصدح في قاعة المسرح الصغيرة التي بالكاد تتسع لعشرات المشاهدين.. حل الظلام في أرجاء القاعة وبدأ العرض الذي يتحدث عن العلاقة المستحيلة، والجريمة الغريبة المجنونة، طلب الحب بالكره والإكراه.



تدور أحداث العرض حول الشاب "مصطفى منصور" غريب الأطوار، المضطرب نفسيًّا، الذي يعاني من الانفصام في الشخصية، يهيم بفتاة ويعشقها حد الجنون، يعلم عنها كل شيء، يراقبها ليل نهار، لكن لا يملك الجرأة ليواجهها بهذا الحب؛ خشية أن ترفض أو جبنا منه، فيلجأ لانتزاع الحب منها عنوة، فيقرر أن يخطفها إلى بيته المنعزل الكائن في منطقة صحراوية قريبة لمدينة العلمين، ليقوم بفرض حبه عليها تحت التهديد.

الفتاة "ياسمين سمير" كادحة، وهي من تعول أسرتها الفقيرة المعدمة، وطالما كانت عرضة لمضايقات الطامعين فيها وخاصة من رؤسائها في العمل، وهذا كان مبرر الشاب الذي اختطفها وهو أنه قام بذلك لكي يحميها من شرور المحيطين بها والطامعين فيها، ويخبرها بأنها في هذا البيت أو السجن ستكون في مأمن من تلك الشرور.

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كان الشاب يُلبي جميع رغباتها، ويسعى إلى راحتها من تحضير الطعام وجلب الملابس الجديدة وإرسال الأموال إلى أسرتها، والعمل على راحتها، إلا شيئا واحدا كان يضجر له وكانت تتمناه وهو "الحرية"، حريتها في أن تخرج من هذا المكان وأن يتركها عساها تفكر في حبه بإرادتها، وتعود له برغبتها، لكنه كان يتعجب في كل مرة تطالب فيها بحريتها، ويخبرها بأنه لن يؤخر عنها طلبا تريده فلماذا تريد الخروج.

مر زمن على اختطافها، ومع يأس الفتاة من الخروج أو الهروب، بدأت تنحدر تدريجيا وتتعامل مع الوضع وكأنه صار ملازما لها لا مناص منه ولا فرار، حتى أنه ذات مرة ترك الباب مفتوحا وكانت أمامها فرصة للهرب، إلا أنها خشيت أن تقدم على هذا الفعل الذي سيغضبه، وتحولت من الفتاة التي تسعى وراء حريتها في الخروج من هذا السجن إلى شخص آخر تماما، وبدأت تنحدر تدريجيا حتى أصبحت نسخة كربونية طبق الأصل منه، وانصرفت عنها معاني الإنسانية السامية التي كانت تميزها عنه، وذات مرة حصلت على مفتاح البيت وأحكمت غلق الأبواب وقامت بإلقائه خارجا من النافذة، فظهر المشهد في صورة رائعة، تعبر عن استسلامها وتؤكد على رغبتها في البقاء الأبدى في هذا المحبس، وفي ذلك الوقت حينما شعر الخاطف بأنه سيصبح رهينة البيت وحبيسه طيلة حياته وأنه بهذا قد سلبت حريته في الخروج جن جنونه، لكنه أثار فرحتها العارمة.

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لعبت الموسيقى التصويرية والإضاءة دورًا مهمًّا في انفعالات الأحداث وتصاعدها، وقدم مصمم الرقصات بمساعدة فرقته، أداءً حركيًّا رائعًا، عبر بشكل كبير عن الحالة العامة التي كانت تطارد الفتاة أثناء محبسها، ونجد أن الديكور رغم ضعف الإمكانات وفقرها الواضح، إلا أنه أدى رسالته وأظهر البيت وكأنه سجن ومكان ينفر منه، ويظهر هذا في النوافذ الصغيرة التي توحي بالاختناق، والجدران الخلفية التي تظهر على شكل خطوط مرسومة متداخلة ومتشابكة باللون الأبيض والأسود.



وفي الأداء التمثيلي أبدعت الفنانة الشابة ياسمين سمر في تجسيد تلك الفتاة بتحولاتها المختلفة، بداية من حالة الخوف والذعر إلى حالة الأمل والحماسة والرغبة في التحرر من محبسها والإقدام على ذلك، إلى حالة اليأس والخنوع والتماهي والرضا، حتى حالة الانقلاب والتغيير التام، وأدت هذا الدور المعقد في حقيقة الأمر بإتقان متناه، وكذلك الحال مع شريك البطولة "مصطفى منصور" الذي بذل جهدا واضحا في تقديم تلك الشخصية المركبة التي تعاني الانفصام واستطاع أن يبين التحولات والصراعات النفسية التي تدور داخل نفس المريض، لكن شابه القصور في الوجه الثالث من الشخصية فمن المفترض أن "المختطِف" مقسم إلى ثلاث شخصيات هي: العنيف النرجسي، والحبيب الضعيف، والمراقب الذي يبدو كشخص طبيعي يحكم بين هاتين الشخصيتين شديدتي التناقض، لكن الأخيرة لم تظهر إلا عابرة داخل العرض ولم تُلحظ إلا مرة واحدة، فكان من المفضل أن يتم الاستغناء عنها نهائيا أو التأكيد عليها.

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ويأتي دور المخرج عمرو حسان، الذي استطاع أن يخلق عرضا مسرحيا جديدا، غير العرض الأول لـ"الحادثة"، الذي كان من إخراج عصام السيد، وقدم فيه رؤيته الخاصة وأسلوبه المغاير، وإن كان بها قصور أو نقص ما، فهذا بطبيعة الحال يلتئم مع التمرس والخبرة المسرحية.

وما يعاب أيضا على العرض هو التغيير الذي طال النص المسرحي لـ"الرملي"- ما أثار غضبه سابقا من صديق بداياته الفنان محمد صبحي ودفعه لمقاطعة الكتابة معه- واللغة التي يمكن وصفها بالركيكة التي حاول بها المخرج أن يواكب مستجدات الوقت الحالي من بعض "الإفيهات""وأغاني "المهرجانات".

كما جاء الاختزال وتقليص مدة النص الأصلي الذي تم عرضه في مدة تزيد على ثلاث ساعات إلى النصف تقريبا، كأحد العوامل السلبية التي طالت العرض، بخلاف الفيلم السينمائي القصير الذي عُرض في مستهل المسرحية، على شاشة "بروجكتر" يظهر فيه لحظة خطف الفتاة، فهل هذا الفيلم القصير نوع من أنواع الحداثة التي تطول المسرح وعامل من عوامل التجديد التي يقصد بها جذب أنظار الجمهور إلى المسرح ثانية، أم لأسباب تقنية، ومنها عدم القدرة على عمل أكثر من ديكور، والبقاء على ديكور واحد طيلة المسرحية، أم لأسباب فنية ومنها الاختزال في الوقت الذي أسلفنا الإشارة إليه؟