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مسرحية «الحادثة».. الحب بالإكراه وجنون التملك

يتحدث العرض المسرحي "الحادثة" عن العلاقة المستحيلة وهي طلب الحب بالإكراه، وكيف لشاب يعشق فتاة ويهيم بها حد الجنون، أن يُقدم على هذه الجريمة بحق محبوبته؟
تحرير:كريم محجوب ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
عرض الحادثة
عرض الحادثة
حب التملك والاحتكار والأنانية القاسية، حين تطبق على سلوك الفرد، تتحكم في فلسفته الحياتية، فتجرده من إنسانيته، وتعمي قلبه عن رؤية الخير الحقيقي، وتنتزع منه شعور الحب القائم على المشاركة ومؤسَس على حرية الاختيار، فتحوله إلى شخص نرجسي، عائم في أوهام العظمة، يرى في نفسه -فقط- الخير، وفي أفعاله كل الصواب. هؤلاء الشخوص الماثلة فلسفتهم المختلة أمامنا، نجدهم كثيرا في حياتنا، بوجوه مغايرة عن بعضها، وتصرفات مختلفة.. في العائلة، في شريك الحياة، وأحيانا في العمل، في علاقة الرؤساء بمرؤوسيهم.
السطور السالفة هي إيجاز لفحوى "مسرحية الحادثة" التي كتبها بالمصرية الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي عن رواية "جامع الفراشات" للكاتب الإنجليزي "جون فاولز" التي لاقت شهرة عالمية من منتصف القرن الماضي لما تحمل من فلسفة عميقة للجانب الآخر من الحب، وهو حب التملك والإثار والسيطرة بالقوة، فأصبحت صالحة لاستدعائها
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عاش-هنا (2)

آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»

في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.
نجيب-محفوظ

أعمال تعيد إصدارها دار الشروق.. منها لـ«محفوظ ودنقل»

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع خلال الأيام الماضية، طبعات جديدة للعديد من الأعمال المهمة، الفكرية والأدبية والشعرية، بدأت بكتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» لرئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيجوفيتش"، حيث قدمت طبعته الـ15، وكان قد كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور والمفكر الإسلامي عبد الوهاب المسيري. ويتحدث الكتاب عن "الخلق والتطور، الثقافة والحضارة، ظاهرة الفن، الأخلاق، الثقافة والتاريخ، الدراما، الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد"، كما يتحدث عن الطبيعة الإسلامية للقانون، والمعتقدات الخرافية، والعديد من القضايا الفكرية والفلسفية والدينية المهمة.
ميشيل-اوباما

ميشيل أوباما بين الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

عادت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" لتتصدر قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى الكتب مبيعا في الأسبوع الأخير مجددا، على مستوى الأعمال الأدبية، وبذلك تسجل حضورها في القائمة للأسبوع الـ 47، وجاءت رواية "المتاهة" لـ"كاثرين كولتر" لتحتل المركز الثاني، بينما حلت رواية "صنيع واحد طيب" لـ"ديفيد بالدتشي" في المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب رواية "عصر أسود" لـ"بيرسي براون"، واختتمت القائمة الأدبية برواية"الفتاة الجديدة" لـدانيال سيلفا" في المركز الخامس.
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح في يومه الثالث

نستكمل، اليوم الإثنين، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة، فعلى مسرح الغد بالعجوزة تعرض مسرحية "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد في تمام السادسة، وتعرض على مسرح ميامي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج، فى نفس الموعد، كما تعرض مسرحية "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسرح موتروبول، وكذلك تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي بقاعة زكي طليمات.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
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