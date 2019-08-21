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السيسي يصدق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ونشر القانون، اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولى، على مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتنص المادة الثانية، "على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
مريض الإيدز بمستشفى في الغربية (2)

فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز

بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.
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تحركات حكومية عاجلة لكشف غموض مقتل مصري بالسعودية

تعليمات عاجلة أصدرها الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل في السعودية، موجها بتسهيل إجراءات نقل جثمان المتوفي لبلدته في مصر، وفقا لرغبة أسرته، كما شدد الوزير على سرعة التواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير فوري، معربا في بيان اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
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الرئيس يتابع تطورات «التأمين الصحي الشامل».. ويأمر بـ«دقة التنفيذ»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب "الفنية، البشرية، والطبية" لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أول تحرك برلماني حول تحصيل رسوم ضمن «قوائم الانتظار»

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى المواطنين الخاصة بالقرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة، في طلب احاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن تحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجانية.
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السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
صندوق-النقد-الدولي

نائب يعلق على صرف آخر شريحة من قرض صندوق النقد

وصف عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر والمقدرة بـ2 مليار دولار بأنها شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، قائلا إن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 498 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في الصين بتاريخ 1 سبتمبر 2018، ووفقا للاتفاقية تقدم الصين لمصر منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان صينى، لتنفيذ مشروعات يتم الاتفاق عليها لاحقا، وتأتي الاتفاقية في إطار التفاهمات السياسية بين القاهرة والصين، والتي تتجسد في الزيارات المتبادلة بين السيسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج.
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