علاجات منزلية للصداع النصفي أثناء فترة الحمل

يمكن أن يكون النوم مفيدًا وصحيًّا في علاج نوبات الصداع النصفي، حيث يخفف النوم من أي إجهاد يسبب الصداع النصفي ويساعد على الحصول على راحة فورية

تحرير:مي فؤاد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الحامل

تواجه الكثير من النساء عددا من المشاكل أثناء فترة الحمل، بسبب التغيرات التي تحدث في أجسادهن للنمو الطبيعي للطفل، كل هذه الآلام تختفي بعد الولادة. في حين أن أعراض الحمل قاسية إلى حد كبير، فإن بعض الأمهات يعانين من آلام غير مرتبطة بالحمل مثل الصداع النصفي. إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الصداع النصفي، فستجد نفسها في مأزق أثناء فترة الحمل، لأن تناول دواء الصداع النصفي قد لا يكون آمنًا بعد الآن. إذًا، كيف يمكن للمرأة الحامل إدارة نوبات الصداع النصفي خلال تلك الأشهر التسعة؟

على الرغم من وجود العديد من الأدوية التي تساعد في علاج الصداع النصفي، إلا أن ما يزيد الأمر سوءًا هو أن هذه الأدوية غالبًا ما تكون غير آمنة للتناول أثناء الحمل. اقرأ أيضًا: في اليوم العالمي للبعوض.. حقائق مثيرة عن تلك الحشرة ما سبب الصداع النصفي اثناء الحمل؟ الصداع النصفي غالبًا ما ينجم عن مجموعة