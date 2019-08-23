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علاجات منزلية للصداع النصفي أثناء فترة الحمل

يمكن أن يكون النوم مفيدًا وصحيًّا في علاج نوبات الصداع النصفي، حيث يخفف النوم من أي إجهاد يسبب الصداع النصفي ويساعد على الحصول على راحة فورية
تحرير:مي فؤاد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الحامل
الحامل
تواجه الكثير من النساء عددا من المشاكل أثناء فترة الحمل، بسبب التغيرات التي تحدث في أجسادهن للنمو الطبيعي للطفل، كل هذه الآلام تختفي بعد الولادة. في حين أن أعراض الحمل قاسية إلى حد كبير، فإن بعض الأمهات يعانين من آلام غير مرتبطة بالحمل مثل الصداع النصفي. إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الصداع النصفي، فستجد نفسها في مأزق أثناء فترة الحمل، لأن تناول دواء الصداع النصفي قد لا يكون آمنًا بعد الآن. إذًا، كيف يمكن للمرأة الحامل إدارة نوبات الصداع النصفي خلال تلك الأشهر التسعة؟
على الرغم من وجود العديد من الأدوية التي تساعد في علاج الصداع النصفي، إلا أن ما يزيد الأمر سوءًا هو أن هذه الأدوية غالبًا ما تكون غير آمنة للتناول أثناء الحمل. اقرأ أيضًا: في اليوم العالمي للبعوض.. حقائق مثيرة عن تلك الحشرة ما سبب الصداع النصفي اثناء الحمل؟ الصداع النصفي غالبًا ما ينجم عن مجموعة
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فوائد-زيت-الزعتر

زيت الزعتر.. يخلصك من حب الشباب ويحمي من سرطان الثدي

توجد العديد من الزيوت الحيوية المهمة لصحتنا من الداخل والخارج، على سبيل المثال زيت جوز الهند يعمل على تهدئة التهابات البشرة والتخلص من حب الشباب، والحصول على ترطيب طبيعي للبشرة، كما يوجد زيت السمسم الذي يعطي الشعر إنسيابية كبيرة، ويعالج البشرة الجافة ويحمي من تجاعيد الوجه، ويساعد على الشفاء من الجروح أيضًا، كما يوجد زيت الزعتر، قد يكون غير شائع بشكل كبير على مسامعك، ولكن يتيمز بالعديد من الفوائد مثل التخلص من حب الشباب، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
لماذا-يموت-الكثير-من-غير-المدخنين-بسبب-سرطان-الرئة؟

دراسة: مرضى الانسداد الرئوي عرضة أكبر لهشاشة العظام

تؤدي الإصابة بمرض الرئة المزمن مثل مرض الانسداد الرئوي، إلى الشعور بالعديد من الأعراض مثل ضيق التنفس والسعال المستمر. حذر الخبراء حسب صحيفة health24 من أن المرض قد يجعل مصابيه عرضة لهشاشة العظام، كما أن المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن في مراحله الخفيفة إلى الشديدة أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام مقارنة بالأصحاء من نفس العمر والجنس. أجريت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMJ Open الطبية، من قبل باحثين في جامعة نوتنجهام، وكان الهدف من ذلك هو التحقيق في حالات كسور الورك والكسور الكبيرة بسبب هشاشة العظام.
ارتفاع-الكوليسترول

الغدة الدرقية عضو خفي مسؤول عن ارتفاع الكوليسترول

هناك علاقة وثيقة بين الكوليسترول وأمراض القلب، ولا يقتصر وجود هذه المادة اللينة التي تشبه الشمع في مجرى الدم فقط، بل في كل خلية في جسمك، حيث تعمل على إنتاج هرمونات مثل الإستروجين والتستوستيرون وفيتامين D وأغشية الخلايا والأحماض الصفراوية التي تساعدك على هضم الدهون، كما يساعد الكوليسترول في تكوين الذكريات وهو أمر حاسم لوظيفة الأعصاب، ولكن يمكن أن يسبب ضررًا إذا زاد نوع منه بشكل مبالغ فيه، لذا عليك معرفة الفرق بين الكوليسترول الجيد والضار وتأثيرهما على جسمك وفقا لما ذكره موقع Eat This, Not That.
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