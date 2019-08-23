علاجات منزلية للصداع النصفي أثناء فترة الحمل

يمكن أن يكون النوم مفيدًا وصحيًّا في علاج نوبات الصداع النصفي، حيث يخفف النوم من أي إجهاد يسبب الصداع النصفي ويساعد على الحصول على راحة فورية
تواجه الكثير من النساء عددا من المشاكل أثناء فترة الحمل، بسبب التغيرات التي تحدث في أجسادهن للنمو الطبيعي للطفل، كل هذه الآلام تختفي بعد الولادة.
في حين أن أعراض الحمل قاسية إلى حد كبير، فإن بعض الأمهات يعانين من آلام غير مرتبطة بالحمل مثل الصداع النصفي.
إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الصداع النصفي، فستجد نفسها في مأزق أثناء
فترة الحمل، لأن تناول دواء الصداع النصفي قد لا يكون آمنًا بعد الآن.
إذًا، كيف يمكن للمرأة الحامل إدارة نوبات الصداع النصفي خلال تلك الأشهر التسعة؟
على الرغم من وجود العديد من الأدوية التي تساعد في علاج الصداع النصفي، إلا أن ما يزيد الأمر سوءًا هو أن هذه الأدوية غالبًا ما تكون غير آمنة للتناول أثناء الحمل.
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ما سبب الصداع النصفي اثناء الحمل؟
الصداع النصفي غالبًا ما ينجم عن مجموعة
على الرغم من وجود العديد من الأدوية التي تساعد في علاج الصداع النصفي، إلا أن ما يزيد الأمر سوءًا هو أن هذه الأدوية غالبًا ما تكون غير آمنة للتناول أثناء الحمل.
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ما سبب الصداع النصفي اثناء الحمل؟
الصداع النصفي غالبًا ما ينجم عن مجموعة متنوعة من العوامل، يقال إن بعض الأفراد يولدون بحساسية ينجم عنها الصداع النصفي.
بعض العوامل الأساسية التي تسبب الصداع النصفي أثناء الحمل هي:
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التغيرات الهرمونية
من المعروف أن الهرمونات مثل هرمون الإستروجين تؤدي إلى الصداع النصفي؛ لذا فهو سبب في معاناة بعض النساء من تلك النوبات المتكررة أثناء الحمل والحيض وانقطاع الطمث، أيضًا، من المعروف أن الصداع النصفي أكثر شيوعًا بين النساء من الرجال لنفس السبب.
يبدو أن ناقل السيروتونين الآخر هو السبب وراء الصداع النصفي، غالبًا ما ترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالصداع النصفي، هذا هو السبب في أن الصداع النصفي شائع عند الشعور بالتوتر.
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تغييرات ضغط الدم
يمكن أن تؤدي التقلبات في ضغط الدم أيضًا إلى حدوث الصداع النصفي لدى غالبية النساء، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضييق أعصاب الدماغ وتقييد تدفق الدم.
كما يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم إلى جانب الصداع النصفي أثناء الحمل علامة تحذيرية من تسمم الحمل.
تشنجات العضلات
توتر العضلات أثناء الحمل أمر شائع للغاية، تمتد عضلات الجسم غالبًا لاستيعاب حجم الطفل، ما بدوره يزيد من التوتر في العضلات التي قد تبلغ ذروتها لتصل إلى تشنجات العضلات، يفرز الجسم السيروتونين خلال تشنجات العضلات التي تسبب الصداع النصفي.
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أسباب أخرى
على الرغم من أن سبب الصداع النصفي يختلف من شخص لآخر، إلا أن العوامل الأخرى الشائعة تشمل تناول مأكولات مثل الشوكولاتة أو شرب الكافيين أو تغيير الطقس أو الطعام المعالج أو الإجهاد والتوتر.
في حالة الحساسية من أنواع طعام بعينها، فهناك فرص هائلة في الإصابة بنوبة الصداع النصفي، حتى حالة الطقس المعينة مثل ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها يمكن أن يسبب تلك النوبات.
هل يمكن أن تتناول المرأة أدوية الصداع النصفي أثناء الحمل؟
أحيانًا تضطر الحامل لاستخدام مسكن للألم أثناء إحدى نوبات الصداع النصفي، في الواقع، فإن الأدوية مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين هي أدوية مضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والمعروفة أنها تسبب الكثير من المضاعفات للأجنة، لذلك يجب تجنبها تمامًا.
من المعروف أن الأسبرين يسبب الإجهاض إذا تم تناوله خلال الفترة القريبة من الحمل؛ خلال الربع الثالث، يمكن أن يسبب مضاعفات لقلب الطفل.
من ناحية أخرى، تعتبر الأدوية مثل الأسيتامينوفين آمنة للاستخدام أثناء الحمل، ومع ذلك، من الأفضل دائمًا اتباع نصيحة الطبيب المختص.
كيف يمكن التحكم في نوبات الصداع النصفي اثناء الحمل؟
في حالة القلق من تناول الأدوية بسبب الآثار الضارة التي تسببها للجنين، هناك العديد من العلاجات المنزلية لإدارة الصداع النصفي بدون أدوية، بنفس الفعالية.
فيما يلي بعض الطرق الآمنة والفعالة لإدارة الصداع النصفي أثناء الحمل دون تدخل الأدوية:
تحديد سبب الصداع النصفي
الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لمنع الصداع النصفي هي تحديد ما الذي يسببه، سواء كان ذلك التشنجات العضلية، أو تقلب مستويات ضغط الدم، فإن العثور على السبب الجذري للنوبات المتكررة أمر ضروري.
الاستحمام البارد
يساعد الحمام البارد على استرخاء أعصاب الرأس وتخفيف أي ألم، كما أن الماء البارد لديه تأثير على تسكين أي ألم، كما أن الحمام الساخن يمكن أن يمنحك تأثيرات مماثلة عن طريق المساعدة على استرخاء العضلات المتوترة وتخفيف الألم.
ممارسة الرياضة
يمكن أن تساعد التمرينات على زيادة هرمون الأكسيتوسين في الجسمك سيكون هذا بمثابة مسكن طبيعي للألم.
النوم
يمكن أن يكون النوم مفيدًا و صحيًّا في علاج نوبات الصداع النصفي، يخفف النوم من أي إجهاد يسبب الصداع النصفي ويساعد في الحصول على راحة فورية.
إذا كنتِ لا تستطيعين أن تغفي بسبب الألم، فحاولي الاسترخاء لفترة من الوقت.
كما أن هناك المزيد من العلاجات التي تشمل اتباع الأنظمة الغذائية الصحية خلال فترة الحمل، وتجنب محفزات الصداع من أطعمة وروائح وغيرها من الأشياء التي تسببه، محاولة الحامل في السيطرة على الضغط والتوتر وتفادي هبوط مستويات السكر في الدم وشرب كميات وفيرة من الماء؛ على الأقل ثمانية أكواب يوميًا، وارتداء نظارات شمسية بهدف الحد من الضوء الذي قد يسبب صداعا في بعض الأحيان.
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