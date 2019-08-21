الفيفا يستخرج بطاقة دولية مؤقتة لـ"كهربا"

تحرير:أحمد بركات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

كهربا

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استخرج بطاقة مؤقتة لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، وقال العطار في تصريحات خاصة، إن "الفيفا" أخطر اتحاد الكرة بشكل رسمي باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب لكي يتمكن من المشاركة في المباريات مع فريقه. وأرسل نادي أفيس البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي.

وتسلم اتحاد الكرة إخطارًا من «فيفا» بشكوى نادي أفيس، وجاء ذلك بعدما أعلن النادي البرتغالي تعاقده لمدة موسمين مع كهربا الذي يرتبط بعقد مع الزمالك قبل أن يستخرج النادي بطاقة مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالي. ورفض اتحاد الكرة المصري إرسال بطاقة كهربا للنادي البرتغالي، لأن أحد أهم شروط إرسال البطاقة