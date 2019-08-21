محمد صلاح: لا أشعر بالإرهاق.. وهذه رسالة كلوب لنا

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

محمد صلاح

يرفض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز، حيث شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال، كما لحق الأيام الأخيرة في فترة إعداد الريدز. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها، ولا أشعر بالإرهاق وأنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".

كما كشف محمد صلاح حديث مدربه يورجن كلوب مع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد، عقب عودة الفريق لمنصات التتويج، قائلآ: كلوب طالبنا بأن نستمر في العمل بجد إذا كنا نرغب في الفوز بألقاب أخرى، وطلب منا أن نقدم مجهوداً أكبر مما فعلناه في الموسم الماضي مع ضرورة التحلي بالتواضع". وأوضح صلاح الذي سجل هدفا وصنع