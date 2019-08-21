رياضة

محمد صلاح: لا أشعر بالإرهاق.. وهذه رسالة كلوب لنا

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرفض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز، حيث شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال، كما لحق الأيام الأخيرة في فترة إعداد الريدز. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها، ولا أشعر بالإرهاق وأنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".
كما كشف محمد صلاح حديث مدربه يورجن كلوب مع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد، عقب عودة الفريق لمنصات التتويج، قائلآ: كلوب طالبنا بأن نستمر في العمل بجد إذا كنا نرغب في الفوز بألقاب أخرى، وطلب منا أن نقدم مجهوداً أكبر مما فعلناه في الموسم الماضي مع ضرورة التحلي بالتواضع". وأوضح صلاح الذي سجل هدفا وصنع
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حراس بيراميدز - أحمد الشناوي - المهدي سليمان

بيراميدز يفقد ثنائي الفريق أمام بطل الكونغو

يغيب عن بيراميدز لاعبان من القوام الأساسى فى مواجهة إيتوال الكونغولى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويفتقد بيراميدز فى مواجهته الإفريقية المقبلة لجهود حارسه الأساسى أحمد الشناوى، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الأهلى، فى دور الـ16 لمنافسات كأس مصر، والغانى جون أنطوى بعد تعرضه لمزق فى الضلوع، غاب على أثرها عن مباراة فريقه والمارد الأحمر الماضية.
كهربا‎

أول تعليق من كهربا بعد وصول البطاقة الدولية

علق محمود عبدالمنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخراج بطاقة دولية مؤقتة، ليكون جاهزًا للمشاركة مع ناديه البرتغالي، لحين انتهاء التحقيقات في نزاعه مع الزمالك فريقه السابق، الذي رحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من سريان تعاقد اللاعب من القلعة البيضاء، لمدة ثلاثة مواسم، حيث نشر اللاعب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ألوووو... علِّي صوتك بتقول إيه! البطاقة الدولية وصلت الحمدلله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية".
كهربا‎

الفيفا يستخرج بطاقة دولية مؤقتة لـ"كهربا"

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استخرج بطاقة مؤقتة لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، وقال العطار في تصريحات خاصة، إن "الفيفا" أخطر اتحاد الكرة بشكل رسمي باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب لكي يتمكن من المشاركة في المباريات مع فريقه. وأرسل نادي أفيس البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي.
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محمد-صلاح-يتسلم-جائزة-بوشكاش

تعرف على موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش عن أفضل هدف خلال عام 2019 يوم الإثنين المقبل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم الإثنين الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري سنكشف لكم عن مرشحين لجائزة بوشكاش 2019". وتابع الاتحاد الدولي: "يمنح FIFA هذه الجائزة المرموقة لأفضل هدف في العام تكريماً لذكرى الراحل فيرينك بوشكاش أسطورة المجر الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في كتاب تاريخ كرة القدم".
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أدريان يكشف كواليس انضمامه لليفربول والتتويج بالسوبر

كشف أدريان، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز أنه قبل شهر كان يتدرب بجد مع زملائه في إسبانيا بصحبة مدرب حراس المرمى، وأنه لم يكن يعرف في أي فريق سيلعب، قبل أن يأتي ليفربول ويطلب ضمه، وأضاف حارس الريدز: «كنت أعلم أن اللحظة ستأتي ولكن ليس بتلك السرعة التي كانت عليها.. أنا سعيد حقا لوجودي هنا وفخور.. اللاعبون استقبلوني كصديق منذ اليوم الأول، وهذا عظيم.. كانت ليلة رائعة». وواصل بطل موقعة السوبر الأوروبي: «لكي نكون منصفين، يكون هناك القليل من الحظ في التصدي لركلات الترجيح بالنسبة لحراس المرمى، بجانب بذل قصارى جهدك».
محمد-صلاح

إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
محمد-صلاح‎

بعد تعرضه لنزيف بسبب صلاح.. فاولر: «الأمر كان يستحق»

يرى الفتى الصغير لويس فاولر أن الأمر كان يستحق العناء بعدما التقط صورة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، بعدما تعرض لنزيف في الأنف. فاولر ركض رفقة شقيقه إسحاق تجاه سيارة محمد صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير. وتداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صورة الطفل رفقة محمد صلاح خارج مقر تدريبات ليفربول، وقال الطفل الصغير في أثناء لقاء تليفزيوني: "أعتقد أن صلاح لاعبي المفضل، لقد كان دائما لاعبي المفضل، بل ازداد الأمر الآن.. أعتقد أن الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح".
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