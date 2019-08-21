أول تعليق من كهربا بعد وصول البطاقة الدولية

تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

كهربا

علق محمود عبدالمنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخراج بطاقة دولية مؤقتة، ليكون جاهزًا للمشاركة مع ناديه البرتغالي، لحين انتهاء التحقيقات في نزاعه مع الزمالك فريقه السابق، الذي رحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من سريان تعاقد اللاعب من القلعة البيضاء، لمدة ثلاثة مواسم، حيث نشر اللاعب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ألوووو... علِّي صوتك بتقول إيه! البطاقة الدولية وصلت الحمدلله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية".

وواصل اللاعب تصريحاته، قائلا: "كلي ثقة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إن شاء الله سوف أشارك في أول مباراة يوم الجمعة.. انتظروني في فيديو على قناتي على اليوتيوب أوضح كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت الفترة الماضية". وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبدالمنعم كهربا الذي هرب إلى تركيا