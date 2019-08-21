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إعادة بناء الذاكرة التاريخية.. أعراض مرض منهجي مستمر

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
يبدو لى من خلال المطالعات التاريخية لتطور نظم الأفكار منذ منتصف القرن التاسع عشر، وإلى الآن أن ثمة باثولوجيا فكرية، يُعاد إنتاجها، وتتفاقم، وتتمثل هذه الأمراض -الباثولوجيا- فى العطب المنهجى فى طرائق مقارباتنا للأحداث التاريخية التى تتسم بالأحادية فى النظرة إليها، وتحليلها، ومواقف الأطراف المختلفة تجاهها، وتفاعلاتها، فضلًا عن الميل إلى بعض الجماعات أو الأحزاب إزاءها، أو الموقف من الاستعمار البريطانى، أو القصر الملكى فى المرحلة شبه الليبرالية.
مرجع هذه النظرات يكمن فى بعض المناهج الشكلية التى تعتمد على رصد وشرح، وتفسير الوثائق الرسمية، أو الأجنبية حول الموضوع التاريخى، وبعض هذا النزوع الشكلى والتوثيقى مهم فى إطار توظيفات منهجية أكثر تكاملًا فى فهم الظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك لأهمية الوثائق إلا أنها ليست كافية للكتابة التاريخية.
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كتابات-وخواطر (1)

مرآة آدم

لان آدم كان واحدا، قبل أن تخرج حواء من ضلعه. كانت الاختيارات قليلة من حوله، وربما معدومة. جميعها كانت أحادية، مثل مولده. استمرت هذه النظرة الأحادية، حتى بعد أن اتسع الكون من حوله، وتكاثر البشر وتوالدت وجهات النظر. لأنه المكان الأصلي الذي صاغ نفسيته، وصاغ أيضا قدسيته التى لا يد له فيها، ولكن لم يكن هناك مثال آخر للوجود والخلق، سوى هذه الوحدة الخطرة والثرية. ولكنه ظل يقاوم هذه الوحدة داخل الجموع، وأيضا ظل يحِنُّ لها كمرآة له. لقد حمل آدم وحده، ووحدته، لفترة من الزمن؛ مسئولية نجاح تجربة الوجود. وما زلنا مدينين لنجاحه، وأيضا لمقاومته المقدسة، ونحِنُّ أيضا لهذا المكان الأول الذى انتقل داخلنا، وصاغ حياة آدم قبل أن تكون له مرآة غير وحدته.
نقاش-واجتماعات (2)

التعددية بين الرحيق والحريق!

تعددية الأصوات تثري الرؤى.. وتغني الأفكار.. وتوسع الأفق.. وتضيء مساحة الإظلام التي تكشفها شمعة الصوت الواحد تلك التي وظيفتها أنها بقدر ما تنير مساحة محددة من الظلام فإنها تكشف مدى مساحة الظلام الواسعة. انتهى عصر الصوت الواحد، ووَلى إلى غير رجعة، أو يُفترض ذلك.. وتجمد قطب الفكر الأحادي، أو يفترض ذلك أيضا.
فيلم-موعد-علي-العشاء (2)

علاقات غير مرئية.. فيلم «موعد على العشاء»

في فيلم «موعد على العشاء» لمحمد خان، سيناريو وحوار بشير الديك، 1980، تنشأ علاقة بين نوال (سعاد حسني)، الزوجة التي لا تحب زوجها عزت (حسين فهمي)، رجل الأعمال العصامي الذي تزوجته بتحريض من أمها (زوزو ماضي) بعد وفاة أبيها، وبين شكري (أحمد زكي) كوافيرها الخاص.
حلمى-سالم

حلمي سالم.. التجاوز الجيلي والقطع مع البطريرك الشعري

الحديث عن الشعر والشعراء يبدو لى من أصعب الأحاديث، لأن تكوينهم ومواهبهم وتجاربهم الشعرية تبدو مركبة، وليست بسيطة، ومن ثم تحتاج إلى عمق فى متابعة المسارات المختلفة التى اتخذتها تجاربهم فى هذا العالم الشعرى، الذى يشكل فى جوهره أحد أبرز التعبيرات عن دراما الوجود الإنسانى فى عديد تجلياتها، وتناقضاتها، لأن الشعر يشكل محاولة فذة فى الإبحار بحثًا عن فك شفرات الوجود المُلغز ومحاولة الانتصار على العجز والألم والعدم.
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