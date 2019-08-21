رياضة

بيراميدز يفقد ثنائي الفريق أمام بطل الكونغو

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
بيراميدز
بيراميدز
يغيب عن بيراميدز لاعبان من القوام الأساسى فى مواجهة إيتوال الكونغولى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويفتقد بيراميدز فى مواجهته الإفريقية المقبلة لجهود حارسه الأساسى أحمد الشناوى، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الأهلى، فى دور الـ16 لمنافسات كأس مصر، والغانى جون أنطوى بعد تعرضه لمزق فى الضلوع، غاب على أثرها عن مباراة فريقه والمارد الأحمر الماضية.
وحقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث نجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي،
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كهربا‎

أول تعليق من كهربا بعد وصول البطاقة الدولية

علق محمود عبدالمنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخراج بطاقة دولية مؤقتة، ليكون جاهزًا للمشاركة مع ناديه البرتغالي، لحين انتهاء التحقيقات في نزاعه مع الزمالك فريقه السابق، الذي رحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من سريان تعاقد اللاعب من القلعة البيضاء، لمدة ثلاثة مواسم، حيث نشر اللاعب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ألوووو... علِّي صوتك بتقول إيه! البطاقة الدولية وصلت الحمدلله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية".
محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح: لا أشعر بالإرهاق.. وهذه رسالة كلوب لنا

يرفض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز، حيث شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال، كما لحق الأيام الأخيرة في فترة إعداد الريدز. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها، ولا أشعر بالإرهاق وأنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".
كهربا‎

الفيفا يستخرج بطاقة دولية مؤقتة لـ"كهربا"

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استخرج بطاقة مؤقتة لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، وقال العطار في تصريحات خاصة، إن "الفيفا" أخطر اتحاد الكرة بشكل رسمي باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب لكي يتمكن من المشاركة في المباريات مع فريقه. وأرسل نادي أفيس البرتغالي شكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك؛ وذلك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب (كهربا)، الهارب من القلعة البيضاء إلى النادي البرتغالي.
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عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عامر حسين يكشف عن الحل المناسب لأزمة مباراة بيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عرض على مسؤولي فريق بيراميدز حلا لأزمة مباراة كأس مصر بعدما تقرر إقامة مواجهته مع فريق النجم الكونغولي يوم 25 أغسطس ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل لقائه يوم 28 مع فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر. وفاز فريق بيراميدز على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم 10 اغسطس، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي.
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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الأهلي يتسلح باستاد برج العرب لعبور بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
سباستيان-ديسابر (1)

بالأرقام.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين، في الدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
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