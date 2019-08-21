بيراميدز يفقد ثنائي الفريق أمام بطل الكونغو

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

بيراميدز

يغيب عن بيراميدز لاعبان من القوام الأساسى فى مواجهة إيتوال الكونغولى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويفتقد بيراميدز فى مواجهته الإفريقية المقبلة لجهود حارسه الأساسى أحمد الشناوى، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الأهلى، فى دور الـ16 لمنافسات كأس مصر، والغانى جون أنطوى بعد تعرضه لمزق فى الضلوع، غاب على أثرها عن مباراة فريقه والمارد الأحمر الماضية.

وحقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث نجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي،



وحقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث نجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي، في انطلاقة مشوار الفريق الأول أيضا في البطولات الإفريقية.



كما تأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من المسابقة، ليضرب موعدًا مع فريق حرس الحدود في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.