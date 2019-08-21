السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و اللواء ياسر كمال أبو مندور، مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع