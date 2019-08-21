تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

نادي الزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلا من التاسعة والنصف مساءً. وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

بينما تأهل فريق مصر للمقاصة إلى دور الثمانية بعدما تغلب على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 بالكأس أكتوبر الماضي. وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، في المباراة التي جمعتهما