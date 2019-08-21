إعلان قائمة الأفلام المشاركة في منطلق الجونة

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

مهرجان الجونة

استقبل مهرجان الجونة السينمائي، في مختبر الإبداع وتطوير المشاريع، نحو 133 طلب تقديم لتوفير الدعم الفني والمالي، «92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج». تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 روائية طويلة و5 وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة). وأعلن المهرجان القائمة النهائية للمشاريع والأفلام المشاركة من عدة بلدان من المنطقة العربية والشرق الأوسط، في الدورة الثالثة لمنطلق الجونة السينمائي.

وتتضمن مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير: "موسم" لريم مجدي - المغرب، و"رأس مقطوعة" للطفي عاشور- تونس، و"في الجون" لتامر عشري - مصر، و"تونس جربة" لآمال قلاتي- تونس، و"جنى" لإيلي داغر - لبنان، و"ابتسامة ثُريا" لسيريل عريس - لبنان، و"بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان -الأردن. أما مشاريع



وتتضمن مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير: "موسم" لريم مجدي - المغرب، و"رأس مقطوعة" للطفي عاشور- تونس، و"في الجون" لتامر عشري - مصر، و"تونس جربة" لآمال قلاتي- تونس، و"جنى" لإيلي داغر - لبنان، و"ابتسامة ثُريا" لسيريل عريس - لبنان، و"بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان -الأردن.



أما مشاريع الأفلام الوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير فتتضمن: "نافورة الباخشي سراي" لمحمد طاهر -مصر، و"الباقون" للينا سنجاب - لبنان، و"يلا بابا!" لإنجي عبيد - لبنان، و"البحث عن سعدة" لعرين عمري - فلسطين، و"إيثيل" لمحمد صيام - مصر.



وتشمل القائمة فيلمين روائيين طويلين في مرحلة ما بعد الإنتاج هما: "كلشي ماكو" لميسون الباججي -العراق، و"ميكا" لإسماعيل فروخي - المغرب وأربعة أفلام وثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج.

