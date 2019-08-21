وفد خماسي من الجبلاية يطير إلى سويسرا

تحرير:أحمد بركات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

اتحاد الكرة

اتفقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على تشكيل وفد خماسي يسافر إلى سويسرا لمقابلة مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث يرغب الوفد الخماسي في الحصول على اعتماد رسمي بتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية قبل الانتخابات الجديدة. ويضم الوفد الخماسي كلا من: محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، هرماس رضوان رئيس بني عبيد، وأحمد مجاهد ورحمي حجازي وعلي سليم. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.

واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى، رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى، مساء أمس الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق لهم الترشح