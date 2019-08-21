إجراء حكومي بشأن غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين الصحي

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولى الجهات المعنية. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التى تم عقدها من أجل الاتفاق على المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على الدفع.

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة عند تطبيق تلك المعايير بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص المدرجين على برنامج تكافل وكرامة، وكذا قاعدة بيانات الدعم السلعى ودعم الخبز، مع الأخذ فى الاعتبار بحوث وبيانات الدخل والإنفاق للأسر المستهدفة.من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بصياغة المعايير التى تم الاتفاق