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إجراء حكومي بشأن غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين الصحي

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولى الجهات المعنية. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التى تم عقدها من أجل الاتفاق على المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على الدفع.
وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة عند تطبيق تلك المعايير بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص المدرجين على برنامج تكافل وكرامة، وكذا قاعدة بيانات الدعم السلعى ودعم الخبز، مع الأخذ فى الاعتبار بحوث وبيانات الدخل والإنفاق للأسر المستهدفة.من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بصياغة المعايير التى تم الاتفاق
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السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
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السيسي يصدق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ونشر القانون، اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولى، على مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
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فصل عمال وخصم لطبيب.. تفاصيل عقوبات طرد مريض الإيدز

بعد مرور أكثر من أسبوع على واقعة طرد مريض الإيدز بطريقة مهينة خارج مستشفى كفر الزيات العام، اتخذ وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر كيلاني، اليوم الأربعاء، قرارا بفصل عاملين بشركة النظافة التي تشرف على المستشفى خاصة وأنهم قاموا بسحب المريض على الأرض وإلقاءه خارج المستشفى، بالإضافة إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، وجاءت القرارت في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صور الواقعة بشكل مكثف وأعربوا عن غضبهم من هذا المشهد المؤسف.
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بعد واقعة محل الحلاقة.. ما عقوبة المعتدي على ذوي الاحتياجات الخاصة؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وروى الحديث عن الرسول عبد الله بن عمر، وحديث الرسول صلى الله عليه يؤكد حث الدين الإسلامي على الرحمة في كل الأمور بين البشر، ويعد الحديث ثابتا في توجيه لا يختلف عليه أحد مع مرور الزمن أو تغير البشر من عصر إلى عصر، فالرحمة في الأساس غريزة فطرية بثها الرحمن في نفوس خلقه، إلا أن بعض الناس نُزعت من قلوبهم الرحمة في هذه الآونة، وبقي لهم الهزل والتلاعب بمن يحتاجون إلى الرحمة والرفق بهم، ثم يتباهى بذلك من نُزعت من قلوبهم الرحمة.
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انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين ببورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها أحدث وحدة صحية جار إنهاء العمل بها في الفترة الحالية بالحي الإماراتي، معلنا عن انضمام الوحدة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يتم استكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوحدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أنها تمثل نموذجا إيجابيا لشركة "إيني" بالمحافظة في رفع كفاءة الخدمات ومشروعات التنمية لصالح المواطنين، إذ إن الشركة تكفلت ببناء الوحدة على أحدث النظم العالمية.
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للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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«100 مليون صحة» تدشن 30 عيادة للإقلاع عن التدخين

أعلنت مبادرة 100 مليون صحة عن افتتاح 30 عيادة بمختلف المحافظات للإقلاع عن التدخين على أن يتم تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان ودون أى تكاليف. وقالت الدكتورة ريهام غلاب، مستشارة وزيرة الصحة لشئون مبادرات تعزيز الرعاية الصحية، إن العيادات تعمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وتقدم جميع الخدمات بالمجان للمواطنين. وأضافت ريهام غلاب أن الدولة تواجة ظاهرة انتشار التدخين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة أن التدخين يسبب أمراضا خطرة تؤتر على الصحة العامة.
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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشان سرقة التيار الكهربائي

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشكلة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه سنويا. وقال متولي، في طلبه، إن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي منتشرة بشكل كبير بين التجار وأصحاب عربات الطعام، مشيرا إلى أنهم يلجأوون إلى الحصول على التيار بطرق غير شرعية، في ظل ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء.
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