رياضة

رسميا.. ستوريدج ينضم لصفوف طرابزون التركى

تحرير:محمد جمال ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
دانييل ستوريدج
دانييل ستوريدج
أعلن نادى طرابزون التركي اليوم الأربعاء، ضم الدولى الإنجليزي دانييل ستوريدج إلى صفوفه قادما من نادى ليفربول، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع ستوريدج عقدا يمتد لثلاثة مواسم مع فريق طرابزون فى صفقة انتقال حر وذلك بعد انتهاء عقده مع الريدز، ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوى يصل لـ3 ملايين يورو حسبما أفادت تقارير صحفية تركية. ورحل اللاعب صاحب الـ29 عاما عن صفوف الريدز فى نهاية الموسم الماضى وذلك بعدما توج مع الليفر بدورى أبطال أوروبا.
وانتقل ستوريدج لصفوف الريدز فى موسم 2013 قادما من فريق تشيلسي، ليسجل مع ليفربول 67 هدفا وذلك خلال 160 مباراة فى مختلف البطولات. ويمتلك ستوريدج 26 مباراة دولية رفقة منتخب إنجلترا استطاع من خلالها أن يسجل 8 أهداف دولية. ونشر النادي التركي صورة يرحب بها بالوافد الجديد، حيث سيوقع ستوريدج على عقد يمتد
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حراس بيراميدز - أحمد الشناوي - المهدي سليمان

بيراميدز يفقد ثنائي الفريق أمام بطل الكونغو

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أول تعليق من كهربا بعد وصول البطاقة الدولية

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ويلبك ينضم لصفوف واتفورد فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي الدولى داني ويلبك، قادما من صفوف فريق آرسنال، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان دانى ويلبك رحل عن ناديه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًّا ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لويلبك داخل النادي. وقال النادي: "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبك في صفقة انتقال حر".
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مويس كين: علينا مكافأة الجماهير فى الملعب

كشف مويس كين، المنضم حديثا لصفوف إيفرتون الإنجليزي، عن أنه كان محظوظا باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى وقال الدولى الإيطالى خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بالتوفيز: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو رونالدو، وما تعلمته معه سأحاول أن أنفذه هنا". وأضاف صاحب الـ19 عاما: "لم أغادر إيطاليا بسبب العنصرية، ولكن يجب علينا مكافحتها دائمًا، أنا من أكبر المعجبين بإيفرتون والدوري الإنجليزي، وقررت المجيء إلى هنا؛ لأن هذا الفريق يتطلع إلى الأمام مثلي تماما".
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وكيل كوتينيو يكشف حقيقة عودته للدوري الإنجليزي

كشف كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، حقيقة رحيل اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال جورابشيان، فى تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكوتينيو أن يلعب مع أي من منافسي ليفربول؛ لأنه يرتبط بعلاقة قوية جدا مع الريدز". وأكمل قائلا: "لقد كان بارتوميو رئيس برشلونة واضحًا جدا معي، وقال إنه لا ينوي ترك اللاعب وأنه يُمثل مستقبل النادي، وبالفعل برشلونة بذل جهدًا كبيرًا لضمه، فهو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، وثاني أو ثالث أغلى صفقة في العالم".
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