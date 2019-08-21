رسميا.. ستوريدج ينضم لصفوف طرابزون التركى

تحرير:محمد جمال ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

دانييل ستوريدج

أعلن نادى طرابزون التركي اليوم الأربعاء، ضم الدولى الإنجليزي دانييل ستوريدج إلى صفوفه قادما من نادى ليفربول، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع ستوريدج عقدا يمتد لثلاثة مواسم مع فريق طرابزون فى صفقة انتقال حر وذلك بعد انتهاء عقده مع الريدز، ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوى يصل لـ3 ملايين يورو حسبما أفادت تقارير صحفية تركية. ورحل اللاعب صاحب الـ29 عاما عن صفوف الريدز فى نهاية الموسم الماضى وذلك بعدما توج مع الليفر بدورى أبطال أوروبا.

وانتقل ستوريدج لصفوف الريدز فى موسم 2013 قادما من فريق تشيلسي، ليسجل مع ليفربول 67 هدفا وذلك خلال 160 مباراة فى مختلف البطولات. ويمتلك ستوريدج 26 مباراة دولية رفقة منتخب إنجلترا استطاع من خلالها أن يسجل 8 أهداف دولية. ونشر النادي التركي صورة يرحب بها بالوافد الجديد، حيث سيوقع ستوريدج على عقد يمتد