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هل ترتفع أسعار العقارات بسبب «شهادات قناة السويس»؟

تسيطر حالة من الترقب الشديد داخل السوق خلال الفترة الحالية لتسييل شهادات قناة السويس الشهر المقبل، بدأت الاستعدادات لاقتناص تلك السيولة ويتصدر القطاع العقاري المتنافسين
تحرير:كريم ربيع ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
هل ترتفع أسعار العقارات؟
هل ترتفع أسعار العقارات؟
تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019، فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟ وهل ترتفع أسعار العقارات في حالة زيادة الطلب؟
نوفمبر وديسمبر كلمة السر أبدى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، توقعه بأن يستفيد السوق العقاري بأكبر جزء من كعكة شهادات قناة السويس، نتيجة أن أصحاب هذه السيولة الضخمة والمقدرة بـ64 مليار جنيه، سيفكرون في استثمار آمن للحفاظ عليها من أية مخاطر. وتابع
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سبائك ذهبية

ماذا يحدث في سوق الذهب ومستقبل أسعاره؟

بعد تحطيم السعر العالمى لأوقية الذهب حاجزها التاريخى وكسرها الـ 1500 دولار انطلقت أسعار الذهب مرتفعة إلى حيث المجهول ليتجاوز عيار 21 الـ 700 جنيه فى ارتفاعه التاريخي الأول ولأن السوق المحلى مجرد انعكاس للداخلى فقد توجهت الأنظار نحو مستقبل تجارة الذهب فى ظل هذا الارتفاع الذى جعل من موسم عيد الأضحى، الأقلَّ فى مبيعاته تاريخيا لتخوف المواطنين من الشراء بعد تسجيل تلك الأرقام القياسية، وهو ما اعتبره التجار بابا جديدا وقد يكون أخيرا فى سلسلة أبواب الركود المحلى.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: الاقتصاد المصرى الأسرع نموا فى الشرق الأوسط

أكدت وكالة (بلومبرج) أن الاقتصاد المصرى أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولى، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم فى جعل مصر وجهة محببة لمستثمرى السندات الذين يبحثون عن عائد، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة فى مصر سواء كان بالأداء الجيد للجنيه أو تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى فى نحو أربعة أعوام، يعزز احتمالات خفض الفائدة للمرة الأولى فى نحو 6 أشهر خلال اجتماع السياسة المالية للبنك المركزى المرتقب غدا الخميس.
اختيار-الملابس

مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
الاسمنت (4)

بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
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عقارات

هل يستفيد سوق العقارات من أموال شهادات قناة السويس؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019. فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟
حديد (3)

رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟
المدن-الجديدة‎ (1)

عيد الأضحى بالمدن الجديدة.. سحب أراض وإزالة مخالفات

تسيطر حالة من الجدية على عدد من أجهزة المدن الجديدة في عيد الأضحى المبارك، لفرض الاستقرار والأمن داخلها، بدءًا من حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر لعدم انتشار العشوائيات داخل المدينة، وسحب واسترداد 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها وتحويلها لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سحب 20 قطعة أخرى لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة أسيوط الجديدة بمشاركة السكان.
خليها-تصدى (4)

غضب الوكلاء وفرحة «خليها تصدي».. رقابة حكومية على سوق السيارات

أثار قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، مشاعر متناقضة بين الفرحة الشديدة والغضب الأشد، حيث انتاب أعضاء حملات المقاطعة الشعبية -خليها تصدي- مشاعر إيجابية وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات بسبة 20%، في المقابل غضب شديد لعدد كبير من وكلاء وتجار السيارات، معتبرين القرار منافيًا لآليات السوق الحر والتي يتحكم بها آليات العرض والطلب.. فلمن ينتصر هذا القرار؟
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